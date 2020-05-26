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Фанаты «Дженоа» протестуют против возобновления чемпионата

сегодня, 11:49

Активные болельщики «Дженоа» протестуют против возобновления сезона Серии А. 

На улицах Генуи фанаты вывешивают баннеры и расклеивают листовки, в которых написано следующее:

Мы говорим наше «НЕТ!» Это связано с решением о возможном возобновлении чемпионата. Это не футбол, когда спорт ставит свои собственные интересы без уважения к тысячам жертв эпидемии. Нет никакого интереса, нет никакой логики, если клубы и игроки имеют привилегии над другими. Нет чемпионату!

Ранее фанаты «Аталанты» также протестовали против возобновления сезона

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shlomo
shlomo
сегодня в 12:42
На фиг пошли...даешь футбол!!!!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 11:56
Если протестуют значит не фанаты
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 11:55
Можно понять - спасительное 17-е место уходит из рук.
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