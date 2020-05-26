Фанаты «Дженоа» протестуют против возобновления чемпионата

Активные болельщики «Дженоа» протестуют против возобновления сезона Серии А.

На улицах Генуи фанаты вывешивают баннеры и расклеивают листовки, в которых написано следующее:

Мы говорим наше «НЕТ!» Это связано с решением о возможном возобновлении чемпионата. Это не футбол, когда спорт ставит свои собственные интересы без уважения к тысячам жертв эпидемии. Нет никакого интереса, нет никакой логики, если клубы и игроки имеют привилегии над другими. Нет чемпионату!