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Самые известные фанаты клубов АПЛ. Кто болеет за МС, МЮ и «Тоттенхэм»?

вчера, 18:30

«Соккер.ру» продолжает и заканчивает рассказ о вип-болельщиках клубов АПЛ

«Манчестер Сити»

Старая шутка гласит, что в Манчестере только одна команда. И это не «Юнайтед». Появилась она как раз из-за того, что почти все известные вне футбола лица города и окрестностей болеют за «голубых», а не за «красных». Музыканты — так те вообще поголовно. В армии «Сити» Иэн Кертис, лидер группы Joy Division, рядом с ним один из отцов британского инди-рока, основатель и гитарист The Smiths Джонни Марр, здесь же музыкант-виртуоз Рик Уэйкман. Дополняют список известный в Англии телеведущий Алан Карр, а также киноактеры Тимоти Далтон (исполнял роль Джеймса Бонда в двух фильмах франшизы) и уже ушедший из жизни Алан Рикман («Гарри Поттер», «Крепкий Орешек»). Все они — зарегистрированные фанаты «Манчестер Сити».

Но два самых-самых «горожанина» — братья, и они тоже музыканты. Речь, конечно же, о Ноэле и Лиаме Галлахерах, вдохновителях и идеологах группы Oasis. Галлахеры не упускают возможности посмотреть футбол с трибун, их приглашают на празднования титулов «Сити», которых в последнее время стало много, Ноэль даже брал интервью у Марио Балотелли во время веселья по поводу завоевания первого титула новейшей эпохи в 2012 году. Ноэля связывают тесные дружеские отношения с Венсаном Компани и с Алессандро Дель Пьеро, которому музыкант помог выиграть чемпионат мира в 2006 году. Форвард сборной Италии попросил Галлахера прийти на финал с Францией в счастливой одежде, и «Скуадра Адзурра» взяла титул». «Кто выиграл чемпионат мира? Ноэлли Г.», - зашучивал позже Галлахер. 

«Манчестер Юнайтед»

Если в своем городе МЮ не самый популярный среди знаменитостей клуб, то в мире «красные дьяволы» могут дать сумасшедшую фору «Манчестер Сити». К армии фанатов «Манчестер Юнайтед» в разное время себя приписывали боксер Флойд Мейвезер, актриса Меган Фокс, обладатель множества талантов Джастин Тимберлейк, лидер Radiohead Том Йорк. Из местных — актер Стив Куган и режиссер Дэнни Бойл. Относительно недавно выяснилось, что с детства за «Манчестер Юнайтед» лидер Северной Кореи солнцеликий Ким Чен Ын. И, конечно же, никак нельзя забыть самого быстрого человека в мире Усэйна Болта.

Звезда североирландской журналистики Имон Холмс стал сторонником «дьяволов» из-за Джорджа Беста, он даже говорил речь на похоронах футбольного гения, которого сгубило пристрастие к алкоголю. Как-то признавался в любви МЮ Дрейк, но он не слишком надежный болельщик, в отличие от рэпера Дэйва, который упоминает «Юнайтед» в своих текстах и даже пытается заманить на «Олд Траффорд» Джейдона Санчо. Еще один хип-хоп исполнитель за МЮ — Stormzy, который даже сумел найти достойное применение талантам Поля Погба.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» точно не обделен любовью знаменитостей. Не нуждающийся в представлениях Стинг болеет за «сорок», как и певица Шерил Коул с известной телеведущей Габби Логан. За «Ньюкасл» болеет бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, который в своей обширной коллекции подарков со своего света выделяет футболку под №9, подписанную Аланом Ширером. Упомянем и еще двух успешных «сорок» — Энтони Макпартлина и Деклана Доннелли, которые прославились под названием Ant&Dec. Дуэт приобрел известность благодаря работе в развлекательных программах на ТВ, ребята часто вспоминают «Ньюкасл» на работе и не щадят Майка Эшли.

«Норвич»

Возможно, самая знаменитая болельщика «канареек» в Британии — шеф-повар и телеведущая Делия Смит. Сейчас ей уже под 80, но бабушка мировая. Смотрите, что было, когда взяла микрофон и принялась заводить «Карроу Роуд»: 

Увы, в этом сезоне «Норвич» не радует Делию и других поклонников, среди которых актер и комик Стивен Фрай и Хью Джекман. Австралийского актера все знают по образу Росомахи, и пусть он был на «Карроу Роуд» всего лишь раз, его увлечение вполне серьезно: мама Хью родом из Норфолка, сам он собирался инвестировать в клуб, а в коллекции Джекмана есть даже футболка «канареек» сезона 1984/85. 

«Шеффилд Юнайтед»

Нынешний тренер Крис Уайлдер болеет за «Шеффилд Юнайтед» с детства, как и Нил Уорнок, работавший с клинками с 1999-го по 2007-й. За «Юнайтед» болеет бас-гитарист Red Hot Chili Peppers Фли, в то время как сердца участников шеффилдской рок-группы Arctic Monkeys отданы «Уэндсдей». 

Но самый знаменитый фанат «клинков» — актер, который известен своими двумя с лишним десятками экранных смертей. Шон Бин, конечно же. У исполнителя ролей Боромира и Неда Старка есть даже татуировка «100% Blade», а в детстве он мечтал о карьере профессионального футболиста, но получил травму ноги и пришлось пойти в актеры. Шон Бин вкладывал деньги в любимый клуб и играл форварда «Юнайтед» в фильме «Штрафной» (его герой остался жив). Всем бы таких болельщиков!

«Саутгемптон»

У барабанщика Coldplay Уилла Чемпиона есть абонемент на домашние матчи «Саутгемптона». Не Крис Мартин, но все же. Британский журналист Дэвид Фрост, прославившийся интервью с Ричардом Никсоном после его отставки, болел за «святых». Сейчас другие времена, нравы и герои. Пожалуй, самый известный из фанатов «Саутгемптона» сегодня — певец Крэйг Дэвид. 

«Тоттенхэм»

Представьте себе, фанатом «шпор» и в частности Джимми Гривза рос Луи ван Гал, хотя в клубе детства голландцу поработать так и не удалось, зато он добился успехов с «Аяксом», был тренером «Барселоны», «Баварии» и МЮ. В разное время признавались в любви «Тоттенхэму» Джоан Роулинг, подарившая миру Гарри Поттера, рестлер и актер Дэйв Батиста, журналист сэр Тревор МакДональд. Однако №1 здесь певица Адель, которая родилась в лондонском районе Тоттенхэм, неистово топит за «шпор» и даже спела песню о родном районе. 

«Уотфорд»

Сэр Элтон Джон — наиболее известный во всем мире «шершень». Он не только большой болельщик, но и пожизненный почетный президент клуба, которым владел на протяжении полутора десятка лет. Чемпион мира в тяжелом весе боксер Энтони Джошуа тоже за «Уотфорд», он близко дружит с Троем Дини, однако болеть только за родной клуб ему скучно, Джошуа не прочь поохотиться за славой, поэтому поддерживает мадридский «Реал» и фанатеет от Криштиану Роналду. 

«Вест Хэм»

Королева Елизавета II любит футбол, но держит в тайне название своей любимой команды. Англичане угадывают уже полвека и сузили число «подозреваемых» до двух клубов — «Арсенал» или «Вест Хэм». Зато подтвержденными «молотобойцами» являются актер и ведущий Джеймс Корден, Кира Найтли, Рэй Уинстон, Джон Клиз и Лен Гудман. 

Не забудем и эксцентричного Рассела Бренда, который однажды прервал послематчевое интервью Сэма Эллардайса, чтобы расцеловать его. 

 

«Вулверхэмптон»

Да прибудет с вами сила, болельщики «волков»! За «Вулверхэмптон» болеет сам магистр-джедай Люк Скайуокер. Вернее, исполнитель этой роли Марк Хэмилл. Впрочем, Марк — американец, за «Вулвз» он начал болеть случайно года три назад, да и не похоже, чтобы стал прожженным «волком» за это время. А вот вокалист Led Zeppelin Роберт Плант — совсем другое дело. Он фанат «Вулверхэмптона» с пяти лет и почетный вице-президент клуба. 

С первой частью рассказа об известных болельщиках клубов АПЛ можно ознакомиться по ссылке.

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Опасный хулиган
Опасный хулиган
сегодня в 03:20
Большинство фамилий ни о чем не говорят.
Евгений Сибель
Евгений Сибель ответ Том Хеннинг Эвребе (раскрыть)
вчера в 21:33
Вчера первой части
Martini_1987
Martini_1987 ответ Александр Чистяков (раскрыть)
вчера в 21:13
А зачем вставлять в текст наравне с живыми имена тех, кого уже нет. Так можно было бы вспомнить гораздо более именитых болельщиков английских клубов, например, некоторых из Битлз.
SHEFFIELD UNITED
SHEFFIELD UNITED
вчера в 20:28
Есть что почитать.
Александр Чистяков
Александр Чистяков ответ Martini_1987 (раскрыть)
вчера в 19:42
Не все перечисленные ныне здравствуют. Это делает их менее известными, или лишает их статуса болельщиков команд, за которые они переживали?
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 19:36
лучше фан движения описать)))
DXTK
DXTK
вчера в 19:34
сегодня самый известный болельщик святых - Я, DXTK!!! в россии точно.
Том Хеннинг Эвребе
Том Хеннинг Эвребе
вчера в 19:33
Странно, что Аресенал и Челси не включили.
DXTK
DXTK
вчера в 19:32
мне кажется из реслинга еще фанатом шпор является Финн Баллор.
Martini_1987
Martini_1987
вчера в 19:27
А ничего, что Алан Рикман умер ещё в 2016 году? Автор, вы хотя бы википедию иной раз смотрели ради приличия. Человека нет давно, а пишете в таком стиле, будто бы он ещё жив.
Литейный 4
Литейный 4
вчера в 18:38
У МЮ как всегда серьёзная поддержка. Гыгыгы
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