Самые известные фанаты клубов АПЛ. Кто болеет за МС, МЮ и «Тоттенхэм»?

«Соккер.ру» продолжает и заканчивает рассказ о вип-болельщиках клубов АПЛ .

«Манчестер Сити»

Старая шутка гласит, что в Манчестере только одна команда. И это не «Юнайтед». Появилась она как раз из-за того, что почти все известные вне футбола лица города и окрестностей болеют за «голубых», а не за «красных». Музыканты — так те вообще поголовно. В армии «Сити» Иэн Кертис, лидер группы Joy Division, рядом с ним один из отцов британского инди-рока, основатель и гитарист The Smiths Джонни Марр, здесь же музыкант-виртуоз Рик Уэйкман. Дополняют список известный в Англии телеведущий Алан Карр, а также киноактеры Тимоти Далтон (исполнял роль Джеймса Бонда в двух фильмах франшизы) и уже ушедший из жизни Алан Рикман («Гарри Поттер», «Крепкий Орешек»). Все они — зарегистрированные фанаты «Манчестер Сити».

Но два самых-самых «горожанина» — братья, и они тоже музыканты. Речь, конечно же, о Ноэле и Лиаме Галлахерах, вдохновителях и идеологах группы Oasis. Галлахеры не упускают возможности посмотреть футбол с трибун, их приглашают на празднования титулов «Сити», которых в последнее время стало много, Ноэль даже брал интервью у Марио Балотелли во время веселья по поводу завоевания первого титула новейшей эпохи в 2012 году. Ноэля связывают тесные дружеские отношения с Венсаном Компани и с Алессандро Дель Пьеро, которому музыкант помог выиграть чемпионат мира в 2006 году. Форвард сборной Италии попросил Галлахера прийти на финал с Францией в счастливой одежде, и «Скуадра Адзурра» взяла титул». «Кто выиграл чемпионат мира? Ноэлли Г.», - зашучивал позже Галлахер.

«Манчестер Юнайтед»

Если в своем городе МЮ не самый популярный среди знаменитостей клуб, то в мире «красные дьяволы» могут дать сумасшедшую фору «Манчестер Сити». К армии фанатов «Манчестер Юнайтед» в разное время себя приписывали боксер Флойд Мейвезер, актриса Меган Фокс, обладатель множества талантов Джастин Тимберлейк, лидер Radiohead Том Йорк. Из местных — актер Стив Куган и режиссер Дэнни Бойл. Относительно недавно выяснилось, что с детства за «Манчестер Юнайтед» лидер Северной Кореи солнцеликий Ким Чен Ын. И, конечно же, никак нельзя забыть самого быстрого человека в мире Усэйна Болта.

Звезда североирландской журналистики Имон Холмс стал сторонником «дьяволов» из-за Джорджа Беста, он даже говорил речь на похоронах футбольного гения, которого сгубило пристрастие к алкоголю. Как-то признавался в любви МЮ Дрейк, но он не слишком надежный болельщик, в отличие от рэпера Дэйва, который упоминает «Юнайтед» в своих текстах и даже пытается заманить на «Олд Траффорд» Джейдона Санчо. Еще один хип-хоп исполнитель за МЮ — Stormzy, который даже сумел найти достойное применение талантам Поля Погба.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» точно не обделен любовью знаменитостей. Не нуждающийся в представлениях Стинг болеет за «сорок», как и певица Шерил Коул с известной телеведущей Габби Логан. За «Ньюкасл» болеет бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, который в своей обширной коллекции подарков со своего света выделяет футболку под №9, подписанную Аланом Ширером. Упомянем и еще двух успешных «сорок» — Энтони Макпартлина и Деклана Доннелли, которые прославились под названием Ant&Dec. Дуэт приобрел известность благодаря работе в развлекательных программах на ТВ, ребята часто вспоминают «Ньюкасл» на работе и не щадят Майка Эшли.

That's nothing. Tony Blair, as he'll tell you himself, won five league titles and the European Cup with Newcastle United, becoming the first and only player to score 100 league goals in a single season. Here he is on the day he became Newcastle's first £50 million signing. pic.twitter.com/sgAQdEuUHi