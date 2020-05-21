Самые известные фанаты клубов АПЛ. Кто болеет за МС, МЮ и «Тоттенхэм»?

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вчера, 18:30

«Соккер.ру» продолжает и заканчивает рассказ о вип-болельщиках клубов АПЛ .

«Манчестер Сити»

Старая шутка гласит, что в Манчестере только одна команда. И это не «Юнайтед». Появилась она как раз из-за того, что почти все известные вне футбола лица города и окрестностей болеют за «голубых», а не за «красных». Музыканты — так те вообще поголовно. В армии «Сити» Иэн Кертис, лидер группы Joy Division, рядом с ним один из отцов британского инди-рока, основатель и гитарист The Smiths Джонни Марр, здесь же музыкант-виртуоз Рик Уэйкман. Дополняют список известный в Англии телеведущий Алан Карр, а также киноактеры Тимоти Далтон (исполнял роль Джеймса Бонда в двух фильмах франшизы) и уже ушедший из жизни Алан Рикман («Гарри Поттер», «Крепкий Орешек»). Все они — зарегистрированные фанаты «Манчестер Сити».

Но два самых-самых «горожанина» — братья, и они тоже музыканты. Речь, конечно же, о Ноэле и Лиаме Галлахерах, вдохновителях и идеологах группы Oasis. Галлахеры не упускают возможности посмотреть футбол с трибун, их приглашают на празднования титулов «Сити», которых в последнее время стало много, Ноэль даже брал интервью у Марио Балотелли во время веселья по поводу завоевания первого титула новейшей эпохи в 2012 году. Ноэля связывают тесные дружеские отношения с Венсаном Компани и с Алессандро Дель Пьеро, которому музыкант помог выиграть чемпионат мира в 2006 году. Форвард сборной Италии попросил Галлахера прийти на финал с Францией в счастливой одежде, и «Скуадра Адзурра» взяла титул». «Кто выиграл чемпионат мира? Ноэлли Г.», - зашучивал позже Галлахер.

Noel Gallagher and Liam Gallagher of Oasis, posing in Manchester City shirts, 1994. pic.twitter.com/1Ob8BYqCX7 — 90s Football (@90sfootball) May 9, 2020

«Манчестер Юнайтед»

Если в своем городе МЮ не самый популярный среди знаменитостей клуб, то в мире «красные дьяволы» могут дать сумасшедшую фору «Манчестер Сити». К армии фанатов «Манчестер Юнайтед» в разное время себя приписывали боксер Флойд Мейвезер, актриса Меган Фокс, обладатель множества талантов Джастин Тимберлейк, лидер Radiohead Том Йорк. Из местных — актер Стив Куган и режиссер Дэнни Бойл. Относительно недавно выяснилось, что с детства за «Манчестер Юнайтед» лидер Северной Кореи солнцеликий Ким Чен Ын. И, конечно же, никак нельзя забыть самого быстрого человека в мире Усэйна Болта.

Звезда североирландской журналистики Имон Холмс стал сторонником «дьяволов» из-за Джорджа Беста, он даже говорил речь на похоронах футбольного гения, которого сгубило пристрастие к алкоголю. Как-то признавался в любви МЮ Дрейк, но он не слишком надежный болельщик, в отличие от рэпера Дэйва, который упоминает «Юнайтед» в своих текстах и даже пытается заманить на «Олд Траффорд» Джейдона Санчо. Еще один хип-хоп исполнитель за МЮ — Stormzy, который даже сумел найти достойное применение талантам Поля Погба.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» точно не обделен любовью знаменитостей. Не нуждающийся в представлениях Стинг болеет за «сорок», как и певица Шерил Коул с известной телеведущей Габби Логан. За «Ньюкасл» болеет бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, который в своей обширной коллекции подарков со своего света выделяет футболку под №9, подписанную Аланом Ширером. Упомянем и еще двух успешных «сорок» — Энтони Макпартлина и Деклана Доннелли, которые прославились под названием Ant&Dec. Дуэт приобрел известность благодаря работе в развлекательных программах на ТВ, ребята часто вспоминают «Ньюкасл» на работе и не щадят Майка Эшли.

That's nothing. Tony Blair, as he'll tell you himself, won five league titles and the European Cup with Newcastle United, becoming the first and only player to score 100 league goals in a single season. Here he is on the day he became Newcastle's first £50 million signing. pic.twitter.com/sgAQdEuUHi — daniel magnowski (@dmagnowski) January 2, 2018

«Норвич»

Возможно, самая знаменитая болельщика «канареек» в Британии — шеф-повар и телеведущая Делия Смит. Сейчас ей уже под 80, но бабушка мировая. Смотрите, что было, когда взяла микрофон и принялась заводить «Карроу Роуд»:

Увы, в этом сезоне «Норвич» не радует Делию и других поклонников, среди которых актер и комик Стивен Фрай и Хью Джекман. Австралийского актера все знают по образу Росомахи, и пусть он был на «Карроу Роуд» всего лишь раз, его увлечение вполне серьезно: мама Хью родом из Норфолка, сам он собирался инвестировать в клуб, а в коллекции Джекмана есть даже футболка «канареек» сезона 1984/85.

«Шеффилд Юнайтед»

Нынешний тренер Крис Уайлдер болеет за «Шеффилд Юнайтед» с детства, как и Нил Уорнок, работавший с клинками с 1999-го по 2007-й. За «Юнайтед» болеет бас-гитарист Red Hot Chili Peppers Фли, в то время как сердца участников шеффилдской рок-группы Arctic Monkeys отданы «Уэндсдей».

Но самый знаменитый фанат «клинков» — актер, который известен своими двумя с лишним десятками экранных смертей. Шон Бин, конечно же. У исполнителя ролей Боромира и Неда Старка есть даже татуировка «100% Blade», а в детстве он мечтал о карьере профессионального футболиста, но получил травму ноги и пришлось пойти в актеры. Шон Бин вкладывал деньги в любимый клуб и играл форварда «Юнайтед» в фильме «Штрафной» (его герой остался жив). Всем бы таких болельщиков!

@HannahWoolmer Sean Bean at the Sheffield United Legends match at Bramall Lane pic.twitter.com/YTEYmCPs6F — Richard Smith (@the_rich_smith) May 30, 2016

«Саутгемптон»

У барабанщика Coldplay Уилла Чемпиона есть абонемент на домашние матчи «Саутгемптона». Не Крис Мартин, но все же. Британский журналист Дэвид Фрост, прославившийся интервью с Ричардом Никсоном после его отставки, болел за «святых». Сейчас другие времена, нравы и герои. Пожалуй, самый известный из фанатов «Саутгемптона» сегодня — певец Крэйг Дэвид.

«Тоттенхэм»

Представьте себе, фанатом «шпор» и в частности Джимми Гривза рос Луи ван Гал, хотя в клубе детства голландцу поработать так и не удалось, зато он добился успехов с «Аяксом», был тренером «Барселоны», «Баварии» и МЮ . В разное время признавались в любви «Тоттенхэму» Джоан Роулинг, подарившая миру Гарри Поттера, рестлер и актер Дэйв Батиста, журналист сэр Тревор МакДональд. Однако №1 здесь певица Адель, которая родилась в лондонском районе Тоттенхэм, неистово топит за «шпор» и даже спела песню о родном районе.

«Уотфорд»

Сэр Элтон Джон — наиболее известный во всем мире «шершень». Он не только большой болельщик, но и пожизненный почетный президент клуба, которым владел на протяжении полутора десятка лет. Чемпион мира в тяжелом весе боксер Энтони Джошуа тоже за «Уотфорд», он близко дружит с Троем Дини, однако болеть только за родной клуб ему скучно, Джошуа не прочь поохотиться за славой, поэтому поддерживает мадридский «Реал» и фанатеет от Криштиану Роналду.

The 1881 have confirmed that Elton John has chosen 'I'm Still Standing' for Watford's walkout music this Sunday. #watfordfc pic.twitter.com/6NySNSCfu5 — WD18 (@WD18Fans) April 5, 2019

«Вест Хэм»

Королева Елизавета II любит футбол, но держит в тайне название своей любимой команды. Англичане угадывают уже полвека и сузили число «подозреваемых» до двух клубов — «Арсенал» или «Вест Хэм». Зато подтвержденными «молотобойцами» являются актер и ведущий Джеймс Корден, Кира Найтли, Рэй Уинстон, Джон Клиз и Лен Гудман.

CURIOSIDAD. ¿Sabias que Keira Knightley [Actriz de Piratas del Caribe] es fan del West Ham United? pic.twitter.com/3e2Lmz3Nzz — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) March 17, 2014

Не забудем и эксцентричного Рассела Бренда, который однажды прервал послематчевое интервью Сэма Эллардайса, чтобы расцеловать его.

«Вулверхэмптон»

Да прибудет с вами сила, болельщики «волков»! За «Вулверхэмптон» болеет сам магистр-джедай Люк Скайуокер. Вернее, исполнитель этой роли Марк Хэмилл. Впрочем, Марк — американец, за «Вулвз» он начал болеть случайно года три назад, да и не похоже, чтобы стал прожженным «волком» за это время. А вот вокалист Led Zeppelin Роберт Плант — совсем другое дело. Он фанат «Вулверхэмптона» с пяти лет и почетный вице-президент клуба.

Nos 70 anos de Robert Plant, um pouco de sua paixão insaciável pelo Wolverhampton https://t.co/mYFqvwq8T7 pic.twitter.com/2vzLHgdwxB — Trivela (de 🏠) (@trivela) August 21, 2018