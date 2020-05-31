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Чугайнов: «Становление „Локомотива“ прошло при Сёмине»

31 мая 2020, 11:24

Четырехкратный обладатель Кубка России в составе «Локомотива» Игорь Чугайнов поделился мнением о тренере Юрии Сёмине, который сегодня покидает московский клуб.

Сёмин — первый тренер, можно сказать, при котором я заиграл во взрослый футбол. Поэтому всегда буду относиться к нему с огромным уважением.

Прекрасно помню, как он приехал тогда за мной в Адлер, где базировалось «Торпедо», и отвез в Хосту на базу «Локомотива». Да, сам был за рулем. И потом, было дело, забирал меня и других ребят на базу с Киевского вокзала. Забавный момент еще вспоминается. Палыч спрашивает: «У нас серьезные нагрузки сегодня — выдержишь? 15 по 100!». (То есть — 15 рывков по 100 метров). А я думаю: «Да какие проблемы, у Козьмича (Валентина Иванова) 15 по 200 вчера только было!»

Да что тут говорить, становление «Локо» как топового российского клуба прошло при Палыче и благодаря Палычу. Четыре Кубка России за шесть сезонов, два подряд полуфинала еврокубков.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
31 мая 2020 в 16:22
Про Филатова нельзя забывать!
VAN ARM
VAN ARM
31 мая 2020 в 13:19
ни что не вечно3, но так поступать позорно для клуба))
Djebrael
Djebrael
31 мая 2020 в 11:42
Чё теперь воздух сотрясать...выгнали Палыча...
mihaluch
mihaluch
31 мая 2020 в 11:42
Единственный тренер про которого только хорошее.
Гость
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