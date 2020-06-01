Робертсон: «Ван Дейк — лучший защитник в мире»

Защитник «Ливерпуля» высоко отозвался о своем одноклубнике и главном тренере «красных» .

Ван Дейк - лучший защитник в мире, и мне нравится, что он играет рядом со мной в обороне.

Он классный во всем, что он делает. Он просто отлично себя чувствует на поле и за его пределами, и это тот, на кого равняются многие, и я тоже.

Он фантастический лидер, фантастический парень. Мне нравится играть с ним. С тех пор, как он подписал контракт с «Ливерпулем», он вывел нас на другой уровень.

Клопп — хороший человек и великолепный менеджер. Ему нравятся шотландцы, я знаю, что он очень хорошо общается с Кенни Далглишем [экс-наставник и легенда «Ливерпуля», шотландец].