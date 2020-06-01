Робертсон: «Ван Дейк — лучший защитник в мире»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон высоко отозвался о своем одноклубнике Вирджиле ван Дейке и главном тренере «красных» Юргене Клоппе.
Ван Дейк - лучший защитник в мире, и мне нравится, что он играет рядом со мной в обороне.
Он классный во всем, что он делает. Он просто отлично себя чувствует на поле и за его пределами, и это тот, на кого равняются многие, и я тоже.
Он фантастический лидер, фантастический парень. Мне нравится играть с ним. С тех пор, как он подписал контракт с «Ливерпулем», он вывел нас на другой уровень.
Клопп — хороший человек и великолепный менеджер. Ему нравятся шотландцы, я знаю, что он очень хорошо общается с Кенни Далглишем [экс-наставник и легенда «Ливерпуля», шотландец].
Ранее бывший защитник «Ливерпуля» Хосе Энрике назвал Робертсона лучшим фланговым защитником в мире.
Например два более очевидных Оливер не поставил в ваши ворота в матче с МС. Но липовую пенку за нырок Мане прставил судейка в Ворота Лестера, Ахаха)
Например два более очевидных Оливер не поставил в ваши ворота в матче с МС. Но липовую пенку за нырок Мане прставил судейка в Ворота Лестера, Ахаха)
Если у кого, что и украли, то у Ромы, как минимум финал ЛЧ, у Наполи плейоф Лч, а у ТТХ кубок чемпионов, ахаха), а сделал это Скомина в угоду ливерпулю, при чем трижды подряд. А то что уефа не заинтересовалось этим моментом, говорит о том, что тоже рыльце в пушку)
Если у кого, что и украли, то у Ромы, как минимум финал ЛЧ, у Наполи плейоф Лч, а у ТТХ кубок чемпионов, ахаха), а сделал это Скомина в угоду ливерпулю, при чем трижды подряд. А то что уефа не заинтересовалось этим моментом, говорит о том, что тоже рыльце в пушку)