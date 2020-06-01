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Робертсон: «Ван Дейк — лучший защитник в мире»

вчера, 23:02

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон высоко отозвался о своем одноклубнике Вирджиле ван Дейке и главном тренере «красных» Юргене Клоппе.

Ван Дейк - лучший защитник в мире, и мне нравится, что он играет рядом со мной в обороне.

Он классный во всем, что он делает. Он просто отлично себя чувствует на поле и за его пределами, и это тот, на кого равняются многие, и я тоже.

Он фантастический лидер, фантастический парень. Мне нравится играть с ним. С тех пор, как он подписал контракт с «Ливерпулем», он вывел нас на другой уровень.

Клопп — хороший человек и великолепный менеджер. Ему нравятся шотландцы, я знаю, что он очень хорошо общается с Кенни Далглишем [экс-наставник и легенда «Ливерпуля», шотландец].

Ранее бывший защитник «Ливерпуля» Хосе Энрике назвал Робертсона лучшим фланговым защитником в мире.

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Все комментарии
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 03:37
Согласен, действительно как скала, что подкаты...что головой,и главное без грубости, и без ошибок.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответ На посошок (раскрыть)
сегодня в 02:50
А когда было адекватное судейство? Никогда фанаты Юве всегда жаловались на судей, даже когда они вам помогали, как в ответном матче с Атлетико в прошлом году.))
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответ На посошок (раскрыть)
сегодня в 02:42
В первом случаи Сильва первым сыграл рукой, а матч последний матч БВБ показал, судья может не свистеть в таких случаях, второй случаи рука перед собой не увеличивает тело, в отличие от руки выставленной в сторону, поэтому это не пенальти, выучи наконец правила, это поможет избежать тех же ошибок, что совершают фанаты Гвардиолы)))
На посошок
На посошок ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
сегодня в 02:36
Это исключено, так как судьи за колбаску)
Например два более очевидных Оливер не поставил в ваши ворота в матче с МС. Но липовую пенку за нырок Мане прставил судейка в Ворота Лестера, Ахаха)
На посошок
На посошок ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
сегодня в 02:30
Я знаю, что при адекватном судействе Юве может пройти любого, ахаха)
На посошок
На посошок ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 02:29
Все ясно, но не всем. Некоторые глорики верят в силу ливерпуля, которых дохлый Атлетико выбил из лч, прям на гейфилде. Перед этим бесславно вылетев из КИ от команды из сегунды, ахаха)
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответ На посошок (раскрыть)
сегодня в 02:20
Рука ниже подмышки считается рукой, плюс рука в неестественном положении, если бы такой пенальти назначили в ворота Ливерпуля, ты бы кричал, что этот 1000% пенальти)))
амурец
амурец ответ На посошок (раскрыть)
сегодня в 02:20
всё ясно
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответ На посошок (раскрыть)
сегодня в 02:17
Даже если вы пройдете Лион, а Юве в принципе должны проходить Лион, любой Ляйпциг выкинет Юве из лч, и ты это знаешь)))
На посошок
На посошок ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
сегодня в 02:15
Конечно, Скамина тоже не причем, просто ТТХ хотел слить финал сквозерам. Плохой из тебя адвокат, Кирюша.)
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответ На посошок (раскрыть)
сегодня в 02:13
Оливер не причем, просто МС хочет выиграть лч, и это выше чем АПЛ))
На посошок
На посошок ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
сегодня в 02:12
Юве при худшей статистике, все еще в борьбе за все трофеи, а о сквозеров уже вытерли болт, ахаха), кроме кабинетной, картоновирусной чашки ливеру гордиться больше не чем)
На посошок
На посошок ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 02:11
Украли и в землю закопали и надпись написали, ахаха)
Если у кого, что и украли, то у Ромы, как минимум финал ЛЧ, у Наполи плейоф Лч, а у ТТХ кубок чемпионов, ахаха), а сделал это Скомина в угоду ливерпулю, при чем трижды подряд. А то что уефа не заинтересовалось этим моментом, говорит о том, что тоже рыльце в пушку)
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответ На посошок (раскрыть)
сегодня в 02:10
У Ливерпуля 27-1-1, а сколько там у Юве? С Сарри Юве потерял всю силу которую он имел при Аллегри))
На посошок
На посошок ответ IKER-RAUL (раскрыть)
сегодня в 02:07
Лучше всех свои задачи выполняют Скомтна и Оливер, ахаха)
На посошок
На посошок ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
сегодня в 02:06
Точно, спасибо. Вспомнил, сквозерам дали Вротфорд, ахаха)
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 01:41
Вирджил хорош, Эндрю тоже неплох и вообще заслуга Юргена в том, что создал звёздную, боевую, играющую в красивый футбол команду, где каждый игрок прекрасно выполняет свою задачу
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответ На посошок (раскрыть)
сегодня в 01:35
Особенно волки смеялись, проиграл дважды Ливерпулю в этом сезоне, если что это был Уотфорд, понятно, что перепутал, я тоже не все команды Сериа А знаю)))
амурец
амурец
сегодня в 01:01
Ну возможно и лучший, ну то что он в 2019 был лучшим игроком это факт и заслужил ЗМ, но у него мяч украли, в принципе ничего нового конечно
Vinamoinen
Vinamoinen
сегодня в 00:06
Каждому свое.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:37
С этим можно согласиться.
Legend 6
Legend 6 ответ На посошок (раскрыть)
вчера в 23:23
А кто лучший? Кьеллини? Он только мемуары строчить по гнилому может)))
На посошок
На посошок
вчера в 23:05
Посмеялись все, а Вулвергемптон и Атлетико больше всех. Аха-ха)
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