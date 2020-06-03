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Тарханов: «В понимании футбола сложно найти равных Радимову»

сегодня, 03:08

Заслуженный тренер России Александр Тарханов поделился мнением о бывшем полузащитнике сборной России Владиславе Радимове, который сейчас тренирует «Зенит-2».

— В молодом футболисте можно разглядеть задатки будущего тренера?

— Видно было, что хорошие тренеры могут получиться из Дмитрия Хохлова и Владислава Радимова. Мне кажется, что Радимов несколько принижает себя. Он может и должен тренировать в РПЛ.

— Зачастую Владислава подводят взрывной характер и резкие высказывания…

— Он прямой человек и всегда говорит то, что думает. Его уже не изменишь. Да и не нужно, наверное. В понимании футбола сложно найти равных Радимову.

Вчера появилась новость о том, что Тарханов станет новым главным тренером «Енисея».

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 07:57
Так себе, тренеришка Буланов.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 07:44
вежливый бумеранг))не более))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:21
Бестолковый тренер, как и игрок был, хотя с задатками.
112910415
112910415
сегодня в 05:00
сам Клопп часто звонит, советов просит ...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 03:30
Говорить можно все что угодно. Мнение Тарханова пока ни чем не подтверждено.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 03:11
Радимов может но не хочет
64hdk868dyts
64hdk868dyts
сегодня в 03:10
Это весьма спорно
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