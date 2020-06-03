Тарханов: «В понимании футбола сложно найти равных Радимову»

Заслуженный тренер России Александр Тарханов поделился мнением о бывшем полузащитнике сборной России Владиславе Радимове, который сейчас тренирует «Зенит-2».
— В молодом футболисте можно разглядеть задатки будущего тренера?
— Видно было, что хорошие тренеры могут получиться из Дмитрия Хохлова и Владислава Радимова. Мне кажется, что Радимов несколько принижает себя. Он может и должен тренировать в РПЛ.
— Зачастую Владислава подводят взрывной характер и резкие высказывания…
— Он прямой человек и всегда говорит то, что думает. Его уже не изменишь. Да и не нужно, наверное. В понимании футбола сложно найти равных Радимову.
Вчера появилась новость о том, что Тарханов станет новым главным тренером «Енисея».