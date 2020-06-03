Гуренко: «Мне кажется, Сёмин точно будет востребован»

Экс-игрок «Локомотива» Сергей Гуренко поделился мнением о перспективах своего бывшего наставника Юрия Сёмина найти работу после истечения контракта с «железнодорожниками».
Мне кажется, Юрий Павлович точно будет востребован. Он горит работой, и это самое главное.
Стоит ли ждать его в белорусских или украинских клубах? Думаю, Сёмин может работать в любом чемпионате, особенно в странах постсоветского пространства, где нет языкового барьера.
Вчера появился слух о том, что Сёмин может возглавить тульский «Арсенал».