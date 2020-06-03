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Гуренко: «Мне кажется, Сёмин точно будет востребован»

сегодня, 02:43

Экс-игрок «Локомотива» Сергей Гуренко поделился мнением о перспективах своего бывшего наставника Юрия Сёмина найти работу после истечения контракта с «железнодорожниками».

Мне кажется, Юрий Павлович точно будет востребован. Он горит работой, и это самое главное.

Стоит ли ждать его в белорусских или украинских клубах? Думаю, Сёмин может работать в любом чемпионате, особенно в странах постсоветского пространства, где нет языкового барьера.

Вчера появился слух о том, что Сёмин может возглавить тульский «Арсенал».

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 09:14
Старенький он уже . Большой клуб ему не доверят ! В своё время он свой Локомотив вёл к чемпионству ,играя одним составом , лет так 5 ! А большего он достичь с клубом ничего и не смог! Разве что, держал Локо на уровне с другими . Тренер -то он средненький . Просто -приверженец одного клуба и всё ! Чемпионат Белоруссии - в самый раз ,годика ,так на 2 .
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 09:12
Если предложений не будет прямо сейчас через пару месяцев шумиха сойдёт и о Палыче можно будет забыть.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:56
возможно))но не на прежнем уровне))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:19
В глушь он вряд ли поедет.
Youngberg
Youngberg
сегодня в 03:46
время покажет да или нет
mihaluch
mihaluch
сегодня в 02:54
Без сомнения Палыч найдёт себе место.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:43
Палыч еще утрет нос грузину!!!
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