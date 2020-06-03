Эль-Нени отказывается играть за «Бешикташ». Клуб не платит ему зарплату

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сегодня, 10:33

Полузащитник «Бешикташа» может досрочно покинуть турецкий клуб, за который он выступает на правах аренды, и вернуться в «Арсенал».

Как сообщается, «черные орлы» задолжали египтянину 600 000 евро заработной платы. Эль-Нени отказывается играть за клуб, пока эта сумма не будет выплачена.

Спор о зарплате игрока тянется уже несколько месяцев. 27-летний полузащитник может покинуть «Бешикташ» до окончания арендного соглашения и досрочно вернуться в «Арсенал».

До пандемии коронавируса турецкий клуб имел финансовые проблемы, которые теперь стали еще более серьезными. Ранее из-за невыплаты зарплаты «Бешикташ» уже покинул досрочно покинул Лорис Кариус, который выступал за «черных орлов» в аренде из «Ливерпуля».