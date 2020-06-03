Погребняк – о выписке из больницы: «Свой двухнедельный срок я „отмотал“»

Нападающий «Урала» прокомментировал тот факт, что его выписали из больницы, куда он попал с коронавирусом.

Свой двухнедельный срок я «отмотал». Можно сказать, «дембельнулся» вчера. Чувствую себя хорошо. Конечно, надо уделять время своему здоровью, поскольку пневмония — серьезное заболевание, с которым я никогда не сталкивался.

Сегодня делаю повторное КТ, сдаю кровь на антитела — и уже будет видно, что делать в дальнейшем. Медицинский штаб «Урала» определит, когда меня можно будет подвести в общую группу. Да, условия были не самые шикарные, но понять можно: больных сейчас много, и нагрузка на больницы большая. Хотел бы сказать огромное спасибо всем медработникам, которые мне помогали и следили за моим здоровьем!

К сезону подготовиться успею, в моем возрасте одной тренировки в день достаточно. Так что время на подготовку будет. Что касается семьи, то все в порядке. У детей болезнь прошла в легкой форме. Жена тоже выздоровела. Сейчас они сдали повторный тест на COVID-19 и ждут отрицательного результата, чтобы получить необходимые документы, разрешающие выходить на улицу.