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Погребняк – о выписке из больницы: «Свой двухнедельный срок я „отмотал“»

сегодня, 13:31

Нападающий «Урала» Павел Погребняк прокомментировал тот факт, что его выписали из больницы, куда он попал с коронавирусом.

Свой двухнедельный срок я «отмотал». Можно сказать, «дембельнулся» вчера. Чувствую себя хорошо. Конечно, надо уделять время своему здоровью, поскольку пневмония — серьезное заболевание, с которым я никогда не сталкивался.

Сегодня делаю повторное КТ, сдаю кровь на антитела — и уже будет видно, что делать в дальнейшем. Медицинский штаб «Урала» определит, когда меня можно будет подвести в общую группу. Да, условия были не самые шикарные, но понять можно: больных сейчас много, и нагрузка на больницы большая. Хотел бы сказать огромное спасибо всем медработникам, которые мне помогали и следили за моим здоровьем!

К сезону подготовиться успею, в моем возрасте одной тренировки в день достаточно. Так что время на подготовку будет. Что касается семьи, то все в порядке. У детей болезнь прошла в легкой форме. Жена тоже выздоровела. Сейчас они сдали повторный тест на COVID-19 и ждут отрицательного результата, чтобы получить необходимые документы, разрешающие выходить на улицу.

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 13:47
Ты случайно не друг Кокорину???
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:41
Красавчик Павел, здоровья крепкого!
порт
порт
сегодня в 13:38
Вот и Пашку починили.
drug01
drug01
сегодня в 13:32
Здоровья и ещё раз здоровья
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