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Все тесты на коронавирус в «Спартаке» дали отрицательный результат

вчера, 20:51

Стали известны результаты повторного тестирования на коронавирус, проведенного два дня назад в «Спартаке» среди игроков, тренеров, персонала и работников базы клуба в Тарасовке. Все тесты дали отрицательный результат.

В самоизоляции пребывают главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско и четыре игрока «красно-белых» — Самуэль Жиго, Алекс Крал, Гус Тиль и Джордан Ларссон. Они проходят двухнедельный период самоизоляции после возвращения из Европы и живут в Тарасовке в отдельном корпусе базы. Ожидается, что они присоединятся к команде через несколько дней.

Зелимхан Бакаев, у которого по результатам первого тестирования выявили коронавирус, всё еще находится дома на карантине.

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Все комментарии
Cap700
Cap700
сегодня в 00:31
Бромантаном вирус убили.
ABir
ABir
вчера в 23:08
Красавцы! Так держать!
makkie
makkie
вчера в 22:17
Отлично, всем остальным тоже здоровья!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 22:12
Как говорила Ф.Раневская - под красивыми павлиньями перьями прячются обыкновенные куриные 63 ! )))
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
вчера в 21:36
Тест на бромонтан делали? Нет конечно, федун договорился
Брулин
Брулин
вчера в 21:33
здоровья мужики, пора усиленно работать и драть сами знаете кого...слишком павлины хвосты распустили..)
Сергей Саныч
Сергей Саныч
вчера в 21:28
Ударим хорошими анализами по турнирной таблице.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 21:22
Никто и не сомневался, это же не Валенсия какая-то.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:21
Болеть некогда, в еврокубки надо попадать
матос
матос
вчера в 21:20
Хорошая новость.
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:20
Ну хоть в этом порядок.
Footbolista
Footbolista
вчера в 21:00
Тот случай, когда отрицательный результат лучше...
Gelious
Gelious
вчера в 20:56
Тут скорее на свиной групп тестировать стоило бы
Footbolista
Footbolista
вчера в 20:54
Ну хоть здесь все в порядке...
Mikki
Mikki ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 20:54
Про какую страницу речь? И в вашем профиле, и в рейтинге выигрыш есть.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 20:53
это вселяет надежду))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:52
Это отличная новость...
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