Все тесты на коронавирус в «Спартаке» дали отрицательный результат

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вчера, 20:51

Стали известны результаты повторного тестирования на коронавирус, проведенного два дня назад в «Спартаке» среди игроков, тренеров, персонала и работников базы клуба в Тарасовке. Все тесты дали отрицательный результат.

В самоизоляции пребывают главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско и четыре игрока «красно-белых» — Самуэль Жиго, Алекс Крал, Гус Тиль и Джордан Ларссон. Они проходят двухнедельный период самоизоляции после возвращения из Европы и живут в Тарасовке в отдельном корпусе базы. Ожидается, что они присоединятся к команде через несколько дней.

Зелимхан Бакаев, у которого по результатам первого тестирования выявили коронавирус, всё еще находится дома на карантине.