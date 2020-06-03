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Евтушенко: «В 2008 году мы плотно смотрели Блеза Матюиди»

сегодня, 10:40

Бывший скаут «Спартака» Григорий Евтушенко рассказал о том, какие трансферы московскому клубу не удалось осуществить. 

Назову только реальные варианты. Неманью Матича из «Кошице» я увидел в конце 2008 года и привез информацию по нему в клуб. Смоленцев (бывший технический директор «Спартака» — прим.) сказал: «Трансфер возможен. Можно закрывать сделку». Наши руководители посмотрели его в матче за «Кошице» зимой, когда те были на сборах. Он не приглянулся, и тему закрыли. Через полгода Матича купил «Челси».

В том же 2008-м мы плотно смотрели Блеза Матюиди. Он еще не был раскрученным игроком, у нас были возможности забрать его из «Сент-Этьена», но на эту позицию предпочли другого игрока. Тогда потенциал Матюиди уже просматривался, но он еще не был таким классным полузащитником, как позже в ПСЖ и сборной.

Перед чемпионским сезоном могли взять словака Ондрея Дуду из «Легии», но руководство выбрало более опытного игрока (принесшего большую пользу), а Дуда оказался в «Герте», откуда ушел в «Норвич».

Повторюсь, это только те, кто действительно были доступны для трансфера в «Спартак». А так-то и Холанд много лет был у нас в базе. Знали его хорошо по выступлениям в Норвегии. Вышли на его представителей, но сразу услышали: «Даже не суйтесь. Вообще без шансов».

Ранее Григорий Евтушенко рассказал о трансфере в московскую команду полузащитника Квинси Промеса.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 11:19, ред.
Обычная история - всех потенциальных звёзд выявить невозможно.
Кто-то ведь подаёт большие надежды, а через год ловит звездняк и пропадает с футбольных радаров.

Одного таланта мало - нужно работать над ним. И серьезных травм избегать, дабы не подпортить себе карьеру в самом начале или на пике.
Сколько примеров было в том же Спартаке - Ромуло, Дринчич, Паршивлюк, Боккетти, Озбилиз...
swift stream
swift stream
сегодня в 11:17
Все эти игроки оказались в более солидных клубах и благодарят судьбу, что она не забросила их в Спартак.
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
сегодня в 11:07
Повезло то как парню.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 11:01
Могли ещё и этим ребятам карьеру загубить.
SSPZ
SSPZ
сегодня в 10:52
насколько плотно смотрели?)
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