«Колос» подписал нападающего сборной Сенегала

Украинский «Колос» объявил о подписании контракта с нападающим «Каса Спорт» Мамаду Данфа.
19-летний футболист уже имеет на своем счету один сыгранный матч за сборную Сенегала. Данфа стал первым африканским футболистом в истории «Колоса».
Мамаду Данфа – гравець «Колосу» ⚪️⚫️ @mamadou_lamine_danfa ⠀ Перший в історії «Колосу» африканський легіонер Мамаду Ламін Данфа (фр. Mamadou Lamine Danfa) перейшов у наш клуб з сенегальського «Каса Спортс», де і розпочинав займатися футболом. Після Академії «Каса Спортс» Мамаду пробився в основний склад команди; згодом став залучатися до складу молодіжної збірної Сенегалу, у складі якої у 2019 році став фіналістом молодіжного (U-20) чемпіонату Африки. Цей результат дозволив команді кваліфікуватись на молодіжний чемпіонат світу 2019 року у Польщі, куди поїхав і Данфа, дійшовши з командою до чвертьфіналу. ⠀ 3 серпня 2019 року дебютував у складі національної збірної Сенегалу в матчі відбору на чемпіонат африканських націй проти Ліберії (3:0), втім у фінальну частину сенегальці не пробились. ⠀ Мамаду 19 років (народився 6 березня 2001 року), його зріст – 194 см, амплуа – атакувальний півзахисник/нападник. За «Колос» Данфа вже встиг дебютувати у товариські зустрічі проти донецького «Олімпіка». Цей матч відбувся у селищі Мала Солтанівка після завершення карантину, а Мамаду вийшов на заміну у другій половині контрольного матчу. ⠀ У нашій команді Мамаду Данфа буде виступати під номером 94. ⠀ Бажаємо Мамаду Данфа прогресувати у «Колосі» та додати родзинку у гру нашої команди, адже він перший сенегальський легіонер в історії ковалівської команди🌾 ⠀ #welcome #mamadoudanfa #мамадуданфа #koloskovalivka #фкколос #колосковалівка #колосковалевка #футбол #ковалівка #ковалёвка #football #fckolos
Ранее стало известно, что форвард «Шахтера» Тайсон хочет вернуться в Бразилию.