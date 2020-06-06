«Хоффенхайм» потерял очки в матче против «Фортуны»

«Хоффенхайм» и «Фортуна» Дюссельдорф поделили очки в матче 30-го тура немецкой Бундеслиги.
«Хоффенхайм» (43 очка) занимает 6-е место, «Фортуна» (28 очков) — 16-е.
Фортуна — Хоффенхайм 2:2 (1:1)
Голы: Хеннингс 5, Хеннингс 76 (пенальти) — Даббур 16, Цубер 61
«Фортуна»: Кастенмайер, Айхан, Хоффманн (Гиссельманн 66), Зуттнер, Циммерманн (Циммер 66), Штегер, Бодзек (Офори 66), Бериша (Моралес 66), Томми, Караман (Ковнацки 83), Хеннингс
Главный тренер: Рёслер Уве.
«Хоффенхайм»: Бауманн, Нордтвейт, Пош (Богард 85), Бичакчич, Хюбнер, Руди, Самассеку, Сков (Гриллитш 85), Баумгартнер (Бебу 62), Цубер (Кадержабек 62), Даббур (Крамарич 71)
Главный тренер: Шройдер Альфред.
Предупреждения: Бодзек 26, Хоффманн 45+1, Сков 53, Зуттнер 64, Нордтвейт 75, Крамарич 87, Гриллитш 88, Хеннингс 90+4
Удаления: Хюбнер 9
Судья: Шторкс Серен.
Напомним, что в параллельном матче «Бавария» обыграла «Байер».