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«Хоффенхайм» потерял очки в матче против «Фортуны»

06 июня 2020, 18:33
ФортунаЛоготип футбольный клуб Фортуна (Дюссельдорф)2 : 2Логотип футбольный клуб Хоффенхайм (Зинсхайм)ХоффенхаймМатч завершен

«Хоффенхайм» и «Фортуна» Дюссельдорф поделили очки в матче 30-го тура немецкой Бундеслиги.

«Хоффенхайм» (43 очка) занимает 6-е место, «Фортуна» (28 очков) — 16-е.

Фортуна — Хоффенхайм 2:2 (1:1)
Голы: Хеннингс 5, Хеннингс 76 (пенальти) — Даббур 16, Цубер 61

«Фортуна»: Кастенмайер, Айхан, Хоффманн (Гиссельманн 66), Зуттнер, Циммерманн (Циммер 66), Штегер, Бодзек (Офори 66), Бериша (Моралес 66), Томми, Караман (Ковнацки 83), Хеннингс
Главный тренер: Рёслер Уве.

«Хоффенхайм»: Бауманн, Нордтвейт, Пош (Богард 85), Бичакчич, Хюбнер, Руди, Самассеку, Сков (Гриллитш 85), Баумгартнер (Бебу 62), Цубер (Кадержабек 62), Даббур (Крамарич 71)
Главный тренер: Шройдер Альфред.

Предупреждения: Бодзек 26, Хоффманн 45+1, Сков 53, Зуттнер 64, Нордтвейт 75, Крамарич 87, Гриллитш 88, Хеннингс 90+4

Удаления: Хюбнер 9

Судья: Шторкс Серен.

Напомним, что в параллельном матче «Бавария» обыграла «Байер».

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
06 июня 2020 в 19:28
Фортуна благоволила Фортуне.
VAN ARM
VAN ARM
06 июня 2020 в 18:49
печально))
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