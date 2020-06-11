«Локомотив» готов платить Баделю и Йоветичу по 3-3,5 млн евро в год

«Локомотив» намерен усилить состав команды полузащитником «Лацио» Миланом Баделем, играющим в «Фиорентине» на правах аренды, и форвардом «Монако» Стеваном Йоветичем.
Сообщается, что игрокам предлагаются годовые оклады в районе 3-3,5 миллиона евро. С Баделем хотят заключить трехлетний контракт.
Бадель...зарплата 3,5 млн евро....
...чушь какая то....
Бадель...зарплата 3,5 млн евро....
...чушь какая то....
Йоветич - за последних 2 сезона в Монако сыграл 14 матчей, забил 4 гола. 30 лет.
Нафига он нужен, да еще с такой личкой?
Йоветич - за последних 2 сезона в Монако сыграл 14 матчей, забил 4 гола. 30 лет.
Нафига он нужен, да еще с такой личкой?