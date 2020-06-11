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«Локомотив» готов платить Баделю и Йоветичу по 3-3,5 млн евро в год

11 июня 2020, 17:27

«Локомотив» намерен усилить состав команды полузащитником «Лацио» Миланом Баделем, играющим в «Фиорентине» на правах аренды, и форвардом «Монако» Стеваном Йоветичем.

Сообщается, что игрокам предлагаются годовые оклады в районе 3-3,5 миллиона евро. С Баделем хотят заключить трехлетний контракт.

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Все комментарии
112910415
112910415
14 июня 2020 в 19:36
своеобразная экономия )
youtomee
youtomee
11 июня 2020 в 21:12, ред.
с них выхлоп будет примерно как с Шюррле в Спартаке, вот чем Йоветич может усилить Локомотив, если он почти не играет, сидит себе на скамеечке получает деньги в Монако, ну будет также получать здесь, что-то доказывать, когда тебе 30 и больше уже никому не надо. Второе дыхание здесь откроется, с чего б..?
Timeless
Timeless
11 июня 2020 в 20:50
Вполне могут эти двое в Депо оказаться , личка нормальная вполне даже. Йоветич в Монако 3,3 млн примерно получает , ну а Бадель и близко не имеет по контракту с Лацио сумму которую РЖД дает.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
11 июня 2020 в 20:43
Ощущение что Кикнадзе совершает классическую ошибку футбольного профана при власти.
Антибиотик
Антибиотик
11 июня 2020 в 19:48
Хорошие зарплаты в период жесткой экономии и программы грузина по развитию собственной молодежи.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
11 июня 2020 в 19:40
Бадель...цена 2,4 млн евро...
Бадель...зарплата 3,5 млн евро....

...чушь какая то....
КЭТиК
КЭТиК
11 июня 2020 в 18:36
До фига конечно, но должен же хоть кто-то клуб тянуть.
Leha-ha50
Leha-ha50
11 июня 2020 в 17:53
Нормально так по нынешнем временам!!! Солидно с барского плеча положили!!!
VAN ARM
VAN ARM
11 июня 2020 в 17:35
слишком для них много))
drug01
drug01
11 июня 2020 в 17:33
Деньги есть платите......!!!!!!
STVA 1
STVA 1 ответ Волгодон2 (раскрыть)
11 июня 2020 в 17:33
Он нужен Васе Кикнадзе! Это же курс на омоложение)))
Волгодон2
Волгодон2
11 июня 2020 в 17:32
Мдаааа...
Йоветич - за последних 2 сезона в Монако сыграл 14 матчей, забил 4 гола. 30 лет.
Нафига он нужен, да еще с такой личкой?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 июня 2020 в 17:31
Неплохо для начала...
SSPZ
SSPZ
11 июня 2020 в 17:30
им платить им виднее
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