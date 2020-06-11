«Локомотив» готов платить Баделю и Йоветичу по 3-3,5 млн евро в год

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11 июня 2020, 17:27

«Локомотив» намерен усилить состав команды полузащитником «Лацио» Миланом Баделем, играющим в «Фиорентине» на правах аренды, и форвардом «Монако» .

Сообщается, что игрокам предлагаются годовые оклады в районе 3-3,5 миллиона евро. С Баделем хотят заключить трехлетний контракт.