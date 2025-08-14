Акинфеев — о завершении карьеры: «На данную секунду готов играть дальше»

Голкипер ЦСКА ответил на вопрос, когда он завершит карьеру игрока.

Есть понимание, что завершение неизбежно и что у меня контракт до лета 2026 года. Знаю, что отработаю его на максимум. Я полон сил. Что будет дальше? Посмотрим. На данную секунду готов играть и приносить пользу. Чёткого осознания, что в конце сезона я закончу, нет. При этом что случится после декабря, никто не знает. Может, мне всё надоест.