Акинфеев — о завершении карьеры: «На данную секунду готов играть дальше»

сегодня, 12:29

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на вопрос, когда он завершит карьеру игрока.

Есть понимание, что завершение неизбежно и что у меня контракт до лета 2026 года. Знаю, что отработаю его на максимум. Я полон сил. Что будет дальше? Посмотрим. На данную секунду готов играть и приносить пользу. Чёткого осознания, что в конце сезона я закончу, нет. При этом что случится после декабря, никто не знает. Может, мне всё надоест.

Ранее в своём интервью Акинфеев рассказал, почему не захотел переходить в мюнхенскую «Баварию».

bgu4ub3nt8xd
bgu4ub3nt8xd
сегодня в 13:54
Еще лет 5 вполне может постоять в рамке.
f7qphztjt8dn
f7qphztjt8dn
сегодня в 13:43
Пока играется, нужно играть для своих болельщиков.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 13:35
Пусть Акинфеев сам решает,,,,
Шуня771
Шуня771
сегодня в 13:28
Акинфеев будет идти на 1000 матчей!
Сафонов на тысячу миллионов...)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 12:56
У Акинфеева один критерий. Это здоровье. Если оно позволит, то он еще пару раз продлит контракт. Форма и уровень его на высоте, независимо от возраста.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 12:42, ред.
Хорошо бы ещё прогнозировать уметь не на секунду, а хотя бы на пару часов вперёд чтобы у тренера не возникла необходимость тратить слот для замены на замену вратаря.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 12:31
Игорёк реально долгожитель в футболе
