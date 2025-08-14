«Бавария» и «Штутгарт» продолжают переговоры по поводу Вольтемаде

1755166278

сегодня, 13:11

«Бавария» ведёт переговоры о трансфере форварда из «Штутгарта».

По информации источника, пару недель назад стороны зашли в тупик в данном вопросе, но в настоящий момент «Бавария» прорабатывает вариант с повышением возможной выплаты за 23-летнего футболиста, которая устроит его нынешний клуб. «Штутгарт» хочет получить около 75 млн евро, мюнхенцы готовы выложить 60 млн евро плюс бонусы.

В сезоне-2024/25 Вольтемаде сыграл 33 матча во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал 3 голевые передачи.