Тирни о матче с «Сити»: «Всё пошло не по плану „Арсенала“»

Защитник «Арсенала» прокомментировал выездное поражение от «Манчестер Сити» (0:3) в матче 28-го тура АПЛ . В первые полчаса игры «канониры» из-за травм были вынуждены заменить Гранита Джаку и Пабло Мари на Даниэля Себальоса и Давида Луиса.

Мы очень усердно работали последние месяцы, и такие ранние неудачи во время матча никогда не облегчат вам задачу, особенно с таким соперником как «Ман Сити». Ешё одно разочарование связано с тем, что вас не поддерживают болельщики. Их всегда не хватает.

Всё шло не по нашему плану. Такое бывает в футболе, и с этим нужно мириться. Сегодня мы отдали все силы. Просто всё пошло не так и не в подходящее время. Мы просто не смогли восстановить равновесие.

Это было тяжело. Вплоть до пропущенного мяча в первом тайме я думал, что мы неплохо справляемся. Гол в раздевалку, очевидно, немного сбивает вас с толку. Но даже при счёте 0:1 мы продолжали верить, однако красная карточка [Давида Луиса] усложнила ситуацию. Когда игрокам приходится менять позиции, это тяжело. А такая команда, как «Манчестер Сити», обязательно вас накажет.