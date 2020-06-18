Тирни о матче с «Сити»: «Всё пошло не по плану „Арсенала“»

18 июня 2020, 07:41
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити3 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Защитник «Арсенала» Киран Тирни прокомментировал выездное поражение от «Манчестер Сити» (0:3) в матче 28-го тура АПЛ. В первые полчаса игры «канониры» из-за травм были вынуждены заменить Гранита Джаку и Пабло Мари на Даниэля Себальоса и Давида Луиса.

Мы очень усердно работали последние месяцы, и такие ранние неудачи во время матча никогда не облегчат вам задачу, особенно с таким соперником как «Ман Сити». Ешё одно разочарование связано с тем, что вас не поддерживают болельщики. Их всегда не хватает.

Всё шло не по нашему плану. Такое бывает в футболе, и с этим нужно мириться. Сегодня мы отдали все силы. Просто всё пошло не так и не в подходящее время. Мы просто не смогли восстановить равновесие.

Это было тяжело. Вплоть до пропущенного мяча в первом тайме я думал, что мы неплохо справляемся. Гол в раздевалку, очевидно, немного сбивает вас с толку. Но даже при счёте 0:1 мы продолжали верить, однако красная карточка [Давида Луиса] усложнила ситуацию. Когда игрокам приходится менять позиции, это тяжело. А такая команда, как «Манчестер Сити», обязательно вас накажет.

Great Chris ответ Еноты за Арсенал (раскрыть)
18 июня 2020 в 15:48
Привет, а можно в ваш закрытый клуб? Что там у вас за масонское общество?))
ZaZizu ответ starche (раскрыть)
18 июня 2020 в 11:59
если мы говорим об этом конкретном матче,то исключительно в нем! не было никакого возилова 70-30, наша молодёжь хорошо двигалась,у нас с первых минут были опасные подходы, доиграть нули необходимо было в первом тайме, а во втором,имея на лавке Сашу и Пепе, усилить свежими атаку и попытаться выиграть....вместо этого гол в раздевалку и тупейшее удаление, и всё это сделал один типа опытный цз!
starche ответ ZaZizu (раскрыть)
18 июня 2020 в 11:45
Дело не только в нем, все намного серьезнее.
ZaZizu
18 июня 2020 в 11:44
безмозглое днище луис всю игру испортил,от него нужно избавляться!
starche
18 июня 2020 в 11:43
Жаль некогда великую команду. Нужны коренные изменения во всем, полумеры не прокатят.
Еноты за Арсенал ответ LMI (раскрыть)
18 июня 2020 в 10:51, ред.
На самом деле, как раз по плану и пошло. Не понимать, что они делают на поле, слить любому гранду, привезти себе голы (а, по сути, первые два гола привез Луис, а третий - Балерина, которая сопровождала Фодена и восхищалась, как он расстрелял ворота, вместо того, чтобы хотя бы что-то сделать) - это же план "Арсенала" на любую игру).
LMI
18 июня 2020 в 10:40
Вы просто инфантильные никчемности. Вы даже не футболисты-любители. Вы - ПУСТОТА
ДСА
18 июня 2020 в 08:38
Усердно они дурака валяли.
VAN ARM
18 июня 2020 в 08:13
да не скоро мы настоящий арсенал увидим)))
ШМЕЛЬ-258
18 июня 2020 в 08:01, ред.
Сенсации не случилось, все закономерно,Сити сильный, Арсенал слабый.
Кот- Бегемот
18 июня 2020 в 07:45
Просто канониры ещё не вышли из изоляции )))
