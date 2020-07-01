Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2019/2020

«Милан» готов выкупить контракт Ребича

01 июля 2020, 13:10

Gazzetta dello Sport and Corriere della Sera сообщают, что нападающий «Айнтрахта» Анте Ребич, выступающий в «Милане» на правах аренды, может перейти в итальянский клуб на постоянной основе.

Руководство миланского клуба довольно выступлениями хорвата, поэтому готово выкупить футболиста.

Ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет 30 млн евро.

Подписывайся в ВК
Все новости
СлухиМхитарян расторгнет контракт с «Арсеналом» в ближайшее время
01 июля 2020
Слухи«Бавария» не планирует выкупать контракт Перишича
01 июля 2020
СлухиМарадона может возглавить сборную Испании
01 июля 2020
Лэмпард: «Райс — хороший игрок, но мы не делали ему предложений»
30 июня 2020
Реми прошёл медобследование в «Беневенто»
30 июня 2020
СлухиЭскаланте может бесплатно достаться «Лацио»
30 июня 2020
Все комментарии
dimagas2
dimagas2
01 июля 2020 в 16:17
тащит команду,надо брать)
Ozabot
Ozabot
01 июля 2020 в 14:53
Баш на баш на Андре Силву менять и все. Одинаковая результативность. Андре даже забил больше.
КЭТиК
КЭТиК
01 июля 2020 в 13:21
Удавятся 30 млн. отдавать.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
01 июля 2020 в 13:11
Давно нужно было выкупить пока не стало 50.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 