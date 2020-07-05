Гол Мане помог «Ливерпулю» обыграть «Астон Виллу»

«Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу» в матче 33-го тура АПЛ.
«Ливерпуль» (89) занимает 1-е место, «Астон Вилла» (27) — 18-е.
Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд
«Ливерпуль» — «Астон Вилла» 2:0 (0:0)
Голы: Мане 71, Джонс 89
«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон (Уильямс 90+4), Окслейд-Чемберлен (Вейналдум 61), Фабиньо (Хендерсон 61), Кейта (Джонс 85), Салах, Ориги (Роберто Фирмино 60), Мане
Главный тренер: Клопп Юрген.
«Астон Вилла»: Рейна, Конса, Хаусе, Мингс, Тэйлор, Грилиш, Дуглас Луис, МакГинн, Эль-Гази (Хота 74), Дэвис (Саматта 74), Трезеге (Вассилев 85)
Главный тренер: Смит Дин.
Предупреждения: Робертсон 20, МакГинн 36
Судья: Тирни Пол.
В другом матче этого тура «Арсенал» обыграл «Вулверхэмптон».