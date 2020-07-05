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Гол Мане помог «Ливерпулю» обыграть «Астон Виллу»

05 июля 2020, 20:26
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 0Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон ВиллаМатч завершен

«Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу» в матче 33-го тура АПЛ.

«Ливерпуль» (89) занимает 1-е место, «Астон Вилла» (27) — 18-е.

Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд

«Ливерпуль» — «Астон Вилла» 2:0 (0:0)
Голы: Мане 71, Джонс 89

«Ливерпуль»: Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон (Уильямс 90+4), Окслейд-Чемберлен (Вейналдум 61), Фабиньо (Хендерсон 61), Кейта (Джонс 85), Салах, Ориги (Роберто Фирмино 60), Мане
Главный тренер: Клопп Юрген.

«Астон Вилла»: Рейна, Конса, Хаусе, Мингс, Тэйлор, Грилиш, Дуглас Луис, МакГинн, Эль-Гази (Хота 74), Дэвис (Саматта 74), Трезеге (Вассилев 85)
Главный тренер: Смит Дин.

Предупреждения: Робертсон 20, МакГинн 36

Судья: Тирни Пол.

В другом матче этого тура «Арсенал» обыграл «Вулверхэмптон».

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Стадион «Энфилд Роуд»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер «Ливерпуля»
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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
05 июля 2020 в 23:49
Всех с победой!
zsb1961
zsb1961
05 июля 2020 в 22:05
С победой Ливерпуль!
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
05 июля 2020 в 21:42
Всех Красных с тяжелой победе на классе.
kotmyshka
kotmyshka
05 июля 2020 в 21:39
ожидаемо
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008 ответ fanliverpoolfan22 (комментарий удален) (раскрыть)
05 июля 2020 в 20:46
Было бы здорово. Помню в матче против Эвертона в кубке молодежь играла очень круто
IKER-RAUL
IKER-RAUL
05 июля 2020 в 20:43
С победой, так держать!
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
05 июля 2020 в 20:36
Поздравляю Кертиса с дебютным голом в АПЛ.
112910415
112910415
05 июля 2020 в 20:31
всё ближе финиш великого сезона !
Накир
Накир
05 июля 2020 в 20:31
Молодцы....играют теперь в своё удовольствие...
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
05 июля 2020 в 20:29, ред.
С победой красных
VAN ARM
VAN ARM
05 июля 2020 в 20:29
должно быть стыдно с такой игрой)))
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