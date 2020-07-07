Каррера может вернуться в «Спартак»

Наставник АЕКа Массимо Каррера готов вернуться в «Спартак», где он работал с 2016 по 2018 год.
Отмечается, что итальянец готов расторгнуть контракт с греческим клубом, если получит хорошее предложение от «красно-белых».
Сегодня пресс-служба «Спартака» сообщила, что генеральный директор клуба Томас Цорн покинул свой пост.
Натужные судейские победы были у Спартака в юбилейный год, когда было по 1-0 после шальных голов издали или с пенальти. Ваших тоже в своё время пенальти часто баловали, Натхо даже в лучших бомбардирах одно время шёл.
Зенит забил 56 голов, в среднем больше 2 за матч.Конечно ,все с передачи судей.
Что касается ЛЧ, то Зениту достались команды из ТОП-6 лиг (без чехов, как вашим).
И вылетели наши на последних минутах 6 матча. А что ваши?
4-е место в ЛЕ в группе, о которой мечтает любая команда.
Зенит впервые не прошёл в евровесну за полтора десятка лет. Ираз уж ты подсчитываешь финансы, то наши были самыми нищими в этой четвёрке. Проиграв лишь по разности мячей.
Так что жди новую ЛЧ и мечтай, шобы Зенит выступил как кони, т.е. был четвёртый...
Натужные судейские победы были у Спартака в юбилейный год, когда было по 1-0 после шальных голов издали или с пенальти. Ваших тоже в своё время пенальти часто баловали, Натхо даже в лучших бомбардирах одно время шёл.
Зенит забил 56 голов, в среднем больше 2 за матч.Конечно ,все с передачи судей.
Что касается ЛЧ, то Зениту достались команды из ТОП-6 лиг (без чехов, как вашим).
И вылетели наши на последних минутах 6 матча. А что ваши?
4-е место в ЛЕ в группе, о которой мечтает любая команда.
Зенит впервые не прошёл в евровесну за полтора десятка лет. Ираз уж ты подсчитываешь финансы, то наши были самыми нищими в этой четвёрке. Проиграв лишь по разности мячей.
Так что жди новую ЛЧ и мечтай, шобы Зенит выступил как кони, т.е. был четвёртый...
Пы.Сы. для особо одареных спартаковцев -Сарка́зм — один из видов сатирического изобличения, язвительная насмешка, высшая степень иронии, основанная не только на усиленном контрасте подразумеваемого и выражаемого, но и на немедленном намеренном обнажении подразумеваемого.
Пы.Сы. для особо одареных спартаковцев -Сарка́зм — один из видов сатирического изобличения, язвительная насмешка, высшая степень иронии, основанная не только на усиленном контрасте подразумеваемого и выражаемого, но и на немедленном намеренном обнажении подразумеваемого.
Вообще самое лучшее деяние Гинера, что он Федуна в Спартак подогнал. А посему казнить фракийских Федуном пожизненно а тренер не важен.
Вообще самое лучшее деяние Гинера, что он Федуна в Спартак подогнал. А посему казнить фракийских Федуном пожизненно а тренер не важен.
Ахаха! Свинья на дне. Наверное я ошибся - он не продал. Такой мусор никому не нужен )))
Ахаха! Свинья на дне. Наверное я ошибся - он не продал. Такой мусор никому не нужен )))