Каррера может вернуться в «Спартак»

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07 июля 2020, 16:42

Наставник АЕКа готов вернуться в «Спартак», где он работал с 2016 по 2018 год.

Отмечается, что итальянец готов расторгнуть контракт с греческим клубом, если получит хорошее предложение от «красно-белых».

Сегодня пресс-служба «Спартака» сообщила, что генеральный директор клуба Томас Цорн покинул свой пост.