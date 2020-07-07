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Каррера может вернуться в «Спартак»

07 июля 2020, 16:42

Наставник АЕКа Массимо Каррера готов вернуться в «Спартак», где он работал с 2016 по 2018 год.

Отмечается, что итальянец готов расторгнуть контракт с греческим клубом, если получит хорошее предложение от «красно-белых».

Сегодня пресс-служба «Спартака» сообщила, что генеральный директор клуба Томас Цорн покинул свой пост.

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Все комментарии
Альфи
Альфи ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
08 июля в 08:01
ну на данный то момент увы и ах... вот тебе и секс с лошадью , наверное в 23 штатах брезгуют иметь cвинок?????
Альфи
Альфи ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
08 июля в 07:58
я вас в той же мере и степени люблю и уважаю.....
Альфи
Альфи ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
08 июля в 07:57
Ой ой я щас заплачу от умиления и восторга. Не клуб а прямо сборище ангелов во плоти,правда никем кроме питерцев не пОнятые и не оцененные. Почаще спины футболистам проверяйте , вдруг уже крылья выросли. А мы уж как нибудь за свои убогие и насквозь кабинетно продажные клубы поболеем. Все в жизни проходит, когда нибудь и вас скинут с газовой трубы, вот тогда и посмотрим что вы из себя представляете... почему то на ум Анжи приходит....
andrefino13
andrefino13 ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
07 июля в 20:55
Вы неудачники... Посмотри в таблицу.
112910415
112910415
07 июля в 20:30
ну, это не очень вероятно
311
311
07 июля в 20:16
Тогда и банщика надо вернуть, лайкать некому Карреру!)
Kosmos58
Kosmos58
07 июля в 20:15
Ага, и следом Глушака? Не надо!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Альфи (раскрыть)
07 июля в 20:12
Ещё раз повторюсь: от лучших друзей мы обзавелись только 6 очками, не надо сюда кучковать ещё не набранные очки. Хотя команда уровня Зенита должна обыгрывать эти команды, даже не по дружбе. А отрыв УЖЕ 13 очков.
Натужные судейские победы были у Спартака в юбилейный год, когда было по 1-0 после шальных голов издали или с пенальти. Ваших тоже в своё время пенальти часто баловали, Натхо даже в лучших бомбардирах одно время шёл.
Зенит забил 56 голов, в среднем больше 2 за матч.Конечно ,все с передачи судей.
Что касается ЛЧ, то Зениту достались команды из ТОП-6 лиг (без чехов, как вашим).
И вылетели наши на последних минутах 6 матча. А что ваши?
4-е место в ЛЕ в группе, о которой мечтает любая команда.
Зенит впервые не прошёл в евровесну за полтора десятка лет. Ираз уж ты подсчитываешь финансы, то наши были самыми нищими в этой четвёрке. Проиграв лишь по разности мячей.
Так что жди новую ЛЧ и мечтай, шобы Зенит выступил как кони, т.е. был четвёртый...
Великолепный
Великолепный
07 июля в 20:09
Дайте Каррере поработать....
Сп62
Сп62
07 июля в 20:03
Может Каррера и желает. Но мало ли у кого какие желания. Нас не спрашивают.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
07 июля в 19:58
Два раза в одну и ту же реку не входят.
Альфи
Альфи ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
07 июля в 19:53
ну мы же ВАС не оскорбляем в отличии от вас, сарказм ,да присутствует

Пы.Сы. для особо одареных спартаковцев -Сарка́зм — один из видов сатирического изобличения, язвительная насмешка, высшая степень иронии, основанная не только на усиленном контрасте подразумеваемого и выражаемого, но и на немедленном намеренном обнажении подразумеваемого.
Альфи
Альфи ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
07 июля в 19:45
И Вам удачи неудачники
makkie
makkie
07 июля в 19:44
Так и есть)
НЕ президент рфс
НЕ президент рфс
07 июля в 19:28
Карера верим
denmig
denmig
07 июля в 19:26
Новость конечно наиутятнейшая! У Массимо там и контракт, и успех! А это сложно всегда разрулить. Плюс Федун не в привычке заново руки пожимать после прощания! Поглядим конечно, но маловероятно, к сожалению!
denmig
denmig
07 июля в 19:21
Один неадекватный конь придет, и из под его хвоста насыпется! Всю ветку загадил! Брысь отсюда! Галопом!
Павел Амурский
Павел Амурский
07 июля в 19:18
Спартак в пердив будет уходить весело.
Альфи
Альфи ответ serh62 (раскрыть)
07 июля в 19:11
Да ладно пусть публика позлобствует, мы же понимаем ,что когда нет достойны аргументов , оппонента всегда можно оскорбить. Он ведь и пытается затянуть нас в чащу своего словоблудия и опустить до своего уровня.
Армейская душа
Армейская душа ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
07 июля в 19:11
    Армейская душа
    Армейская душа ответ Ruslan7797 (раскрыть)
    07 июля в 19:10
    Я же говорю - иди погуляй. Или с первого раза не понятно?
    Ruslan7797
    Ruslan7797 ответ Армейская душа (раскрыть)
    07 июля в 19:09
      Армейская душа
      Армейская душа ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
      07 июля в 19:08
        serh62
        serh62 ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
        07 июля в 19:06
        молодец....такой напор бы, как у тебя, твоей команде, и точно всегда были бы в евро кубках. но увы...
        Альфи
        Альфи
        07 июля в 19:06
        НИКОГДА папа Гинер , при всех его недостатках ,не опустится до оправданий перед СМИ . Наши сор из избы не выносят, если даже он там есть, так что завидуйте молча.
        Вообще самое лучшее деяние Гинера, что он Федуна в Спартак подогнал. А посему казнить фракийских Федуном пожизненно а тренер не важен.
        Ruslan7797
        Ruslan7797 ответ Армейская душа (раскрыть)
        07 июля в 19:06
        Ваши не лучше,не радуйся
        Армейская душа
        Армейская душа ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
        07 июля в 19:05
          Армейская душа
          Армейская душа ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
          07 июля в 19:04, ред.
          "...Помню, сокрушался, что футболист Анатолий Канищев так проигрался на автоматах, что свою медаль чемпиона страны за 15 тысяч рублей продавал..."

          Ахаха! Свинья на дне. Наверное я ошибся - он не продал. Такой мусор никому не нужен )))
          Армейская душа
          Армейская душа ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
          07 июля в 19:03
          Ну спартачи теперь только банные принадлежности и ищут - хочется на Денискином "конике" поскакать )))
          Альфи
          Альфи ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
          07 июля в 19:02, ред.
          Это ведь все жирные утки, где видео с Марко? А вот видо вашего капитана с плетями в сауне мы видели и артистический бомонд ваш стишки не устает печатать ,мы их читали итд итп.... а от наших ты когда что слышал?ОФИЦИАЛЬНЫХ ТО ЗАЯВЛЕНИЙ НИКОГДА НЕ БЫЛО... а все остальное ложь п... дёж и провокация..
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