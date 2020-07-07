«Зенит» и ЦСКА сразятся за аргентинского форварда

Нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гаич может продолжить карьеру в России.
К 21-летнему футболисту проявляют интерес «Зенит» и ЦСКА. Москвичи предложили аргентинскому клубу 8 млн евро за игрока, но получили отказ. В контракте Гаича прописана сумма отступных, которая составляет 15 млн долларов.
Гинер 15 лет назад сказал, что бодаться с российским клубом за игрока не будет.
И ещё ни разу не отступил от сказанного
Гинер 15 лет назад сказал, что бодаться с российским клубом за игрока не будет.
И ещё ни разу не отступил от сказанного
противопоставить,у этих халява народная ,а у тех скупой банк
противопоставить,у этих халява народная ,а у тех скупой банк