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«Зенит» и ЦСКА сразятся за аргентинского форварда

07 июля 2020, 10:48

Нападающий «Сан-Лоренсо» Адольфо Гаич может продолжить карьеру в России.

К 21-летнему футболисту проявляют интерес «Зенит» и ЦСКА. Москвичи предложили аргентинскому клубу 8 млн евро за игрока, но получили отказ. В контракте Гаича прописана сумма отступных, которая составляет 15 млн долларов.

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Все комментарии
pomor 445
pomor 445 ответ Армейская душа (раскрыть)
08 июля в 15:53
Зенит, если ему нужен этот игрок, набросит сверху два и заберёт его на ленточке.
pomor 445
pomor 445 ответ Don trambon (комментарий удален) (раскрыть)
08 июля в 15:52
Гинер - жмот? Разве у него есть деньги? Он только может клянчить их у друзей, вроде Усманова, и умолять ВЭБ раскошелиться, но похоже, что и этот ресурс истощается.
pomor 445
pomor 445
08 июля в 15:49
Для ЦСКА состязание с Зенитом на трансферном рынке занятие полезное только для создания видимости финансовой состоятельности.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ juchok (раскрыть)
07 июля в 19:43
видимо он не знает наше изречение :Дружба дружбой, а табачок врозь!!!
juchok
juchok ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
07 июля в 18:50
алессиос думает, что ЦСКА и Зенит братишки! тем более он болеет за две эти команды!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Garrincha58 (раскрыть)
07 июля в 17:38
А Дриуси и Ригони - это стоящие? мельчает Аргенитна, однако.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Санчо Панса (раскрыть)
07 июля в 17:37
Наивный. Зенит отдаст и 20 и 40, чтобы только он не достался ЦСКА. Это основной принцип Зенита. Главное, чтобы другим не достался. А не будет нужен себе - есть Сочи.
Санчо Панса
Санчо Панса
07 июля в 15:38
Больше нападающий нужен, конечно, ЦСКА! Тем более, что у Зенита и так немало нападающих. Посмотрим, может он реально стоит того, чтобы им интересовался армейский клуб)
Serg_Diamond
Serg_Diamond
07 июля в 14:50
Аргентинец - явно клиент Зенита.
Kosmos58
Kosmos58 ответ ildar_3871 (комментарий удален) (раскрыть)
07 июля в 14:26, ред.
Может, вместо Дзюбы?!
Garrincha58
Garrincha58
07 июля в 13:40
ещё одного аргентинца Зенит не потянет не нужны они здесь не приживаются да и нет там сейчас талантливых а всех стоящих разбирают европейские гранды, а новых Дриусси и Ригони нам не надо
Армейская душа
Армейская душа ответ Hypnoz (раскрыть)
07 июля в 13:34
Привитая Де Зеувом идеология не даёт спартачам покоя
Red blu
Red blu ответ makkie (раскрыть)
07 июля в 13:07
Не верь в сказки. Не стоит за него и 8 млн. предлагать.
Red blu
Red blu
07 июля в 13:06
Очередная утка.
Hypnoz
Hypnoz
07 июля в 12:50
Вы знаете ребята, там ещё не известно кто будет первым номером ! Возможно, Адольфо будет доминировать в паре с Дзюбой !
димон 37
димон 37
07 июля в 12:40
У шлюбы еше не было Адольфо
particular
particular
07 июля в 12:26
Помним мы этих аргентинцев... Приезжала как-то бригада... Переворот в РПЛ они не устроили, несмотря на солидные ценники..:)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
07 июля в 12:25
Это, что Карнюшону тягаться с Зазулей.
Армейская душа
Армейская душа
07 июля в 12:25
ЦСКА уже отказали - хотят 10 млн
Сергей Саныч
Сергей Саныч
07 июля в 12:18
Гинер завалит наличкой,Газпром прогнётся.
Куплет
Куплет
07 июля в 11:55
Цска только за мешок клртошки может купить нападающего. Кстати одного же бульбаша купили? И где он? Гинеру в рабстве забор красит наверное.
LOpp
LOpp
07 июля в 11:53
    КАМЮ
    КАМЮ
    07 июля в 11:46
    Дурь-дом, однако.
    Гинер 15 лет назад сказал, что бодаться с российским клубом за игрока не будет.
    И ещё ни разу не отступил от сказанного
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    07 июля в 11:41
      cska59
      cska59
      07 июля в 11:36
      Смешной заголовок.Где уж нам тягаться по финансам с Газпромом .
      cska vperiod
      cska vperiod
      07 июля в 11:35
      Миллеру проще заплатить для него это не деньгм тем более не свои.
      Ravshan878
      Ravshan878
      07 июля в 11:35
      Фамилия прикольный у арги. Адольфо ГАИч. Можно Генич.
      makkie
      makkie
      07 июля в 11:30
      Пишут, коням уже отказали с их 8-ю млн евро)
      kotmyshka
      kotmyshka
      07 июля в 11:25
      Это будет эпохальное сражение... Его будут вспоминать на протяжении многих столетий...
      Номер 1 на этом проэкте
      Номер 1 на этом проэкте
      07 июля в 11:15
      Дзюба одобрит трансфер.
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