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Шалимов: «Была равная игра. Нужно отдохнуть и готовиться к „Зениту“»

07 июля 2020, 21:16
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов1 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов поделился мнением об игре своей команды в матче 27-го тура РПЛ против «Тамбова» (2:1).

Мы победили, добились этого. Где-то мы владели мячом, где-то они… Примерно равная игра была. Сегодня сработали, все ребята молодцы. Отсутствие Бериши? Он еще не готов, но он был на расстановке. Погода? Тут было не жарко, но душновато. Ещё через два дня на третий играли — и мы, и они.

Момент с пенальти, где фол, как показалось, был за пределами штрафной? На самом деле момент был на линии. Линия — это значит, что нужно назначать штрафной. Сложный календарь? Мы посмотрим, как сыграют наши конкуренты. Ребятам нужно отдохнуть и готовиться к «Зениту».

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Все комментарии
kastites
kastites
08 июля в 10:26
ЗЕНИТ ПОБЕДИТ 4-0
112910415
112910415
08 июля в 04:58
только не надо ничего выдумывать нового :
с Зенитом следует повторить то, что с Тамбовом исполнили !
Навзир
Навзир
07 июля в 22:21
Ахмат удивляет, домашние ничьи, поражения, и гостевые победы. А было наоборот. Удачи.
Владимир Немченков
Владимир Немченков
07 июля в 22:16
Зенита уже все равно,привезут в Грозный молодняк....сейчас все мысли о полуфинале...
VERSTECK
VERSTECK
07 июля в 22:08
    beefs
    beefs
    07 июля в 21:40
    давайте влепите Зениту парочку...
    shlomo
    shlomo
    07 июля в 21:29
    ну да ..ну да...готовьтесь....
    cska vperiod
    cska vperiod
    07 июля в 21:22
    Ахмат гроза зенита.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    07 июля в 21:21
    Ахмат все же был получше и победил заслуженно.
    drug01
    drug01
    07 июля в 21:18
    Какой зенит!!!
    STVA 1
    STVA 1
    07 июля в 21:16
    Игра была равна
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