Шалимов: «Была равная игра. Нужно отдохнуть и готовиться к „Зениту“»

Главный тренер «Ахмата» поделился мнением об игре своей команды в матче 27-го тура РПЛ против «Тамбова» (2:1).

Мы победили, добились этого. Где-то мы владели мячом, где-то они… Примерно равная игра была. Сегодня сработали, все ребята молодцы. Отсутствие Бериши? Он еще не готов, но он был на расстановке. Погода? Тут было не жарко, но душновато. Ещё через два дня на третий играли — и мы, и они.

Момент с пенальти, где фол, как показалось, был за пределами штрафной? На самом деле момент был на линии. Линия — это значит, что нужно назначать штрафной. Сложный календарь? Мы посмотрим, как сыграют наши конкуренты. Ребятам нужно отдохнуть и готовиться к «Зениту».