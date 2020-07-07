ГлавнаяНовости

Агент Рассказова: «Ведём диалог со „Спартаком“ о новом контракте»

07 июля 2020, 13:53

Защитник «Спартака» Николая Рассказов ведет переговоры с клубом о новом контракте. Об этом заявил агент футболиста Валериюс Мижигурскис.

Информация о том, что Томас Цорн ведет переговоры со мной о продлении контракта уже полтора года – неправда. Месяц назад об этом сказал Томас в интервью, но это не так.

Недавно Колю вызвал один из руководителей клуба (после контрольного матча с «Динамо») и сделал конкретное предложение о продлении. Сейчас идет диалог.

Недавно ходили слухи, что генеральный директор «Спартака» Томас Цорн пытается избавиться от игроков команды, интересы которых представляют сторонние агенты.

Все новости
Официально«Локомотив» объявил об уходе Фарфана
Вчера, 18:00 Комментарии10
СлухиФарфан покинул расположение «Локомотива»
Вчера, 17:45 Комментарии7
ОфициальноСугробов, Саламатов и Федчук ушли из «Тамбова»
04 августа Комментарии4
ОфициальноГлушаков решил уйти из «Ахмата»
04 августа ВидеоКомментарии60
ОфициальноСразу 6 футболистов «Уфы» продлили контракты с клубом
04 августа Комментарии2
Слухи37-летний Пандев решил продлить контракт с «Дженоа»
04 августа Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
You are free
You are free
07 июля в 14:22
Згинет в этом средненьком клубе.
mihaluch
mihaluch
07 июля в 14:14
Продляй, иначе Спартак будет в пердиве.
cska vperiod
cska vperiod
07 июля в 14:13
Рассказову надо принять правильное решение иначе его ждёт судьба многих кто остался в спартаке.
Yurza
Yurza
07 июля в 14:00
У спартака выбора все равно нет, кто пойдет в такой клуб сейчас.
BZ2315
BZ2315
07 июля в 13:54
Такие спартаку нужны.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100