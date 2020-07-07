Агент Рассказова: «Ведём диалог со „Спартаком“ о новом контракте»

Защитник «Спартака» Николая Рассказов ведет переговоры с клубом о новом контракте. Об этом заявил агент футболиста Валериюс Мижигурскис.
Информация о том, что Томас Цорн ведет переговоры со мной о продлении контракта уже полтора года – неправда. Месяц назад об этом сказал Томас в интервью, но это не так.
Недавно Колю вызвал один из руководителей клуба (после контрольного матча с «Динамо») и сделал конкретное предложение о продлении. Сейчас идет диалог.
Недавно ходили слухи, что генеральный директор «Спартака» Томас Цорн пытается избавиться от игроков команды, интересы которых представляют сторонние агенты.