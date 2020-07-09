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Медведев будет оштрафован за высказывание о «Спартаке»

09 июля 2020, 12:02

Стало известно, какое наказание грозит генеральному директору «Зенита» Александру Медведеву за его резкое высказывание в адрес «Спартака».

Как сообщается, комитет по этике РФС, скорее всего, накажет Медведева денежным штрафом. Сумма может составить около 100 000 рублей.

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Hypnoz
Hypnoz
10 июля в 18:53
Мне кажется, что заплатит не из своего, далеко не "бедного" кармана ! Явно, запустит лапу в бюджет.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответ морозз (раскрыть)
10 июля в 18:18
Ага, угу:

NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
09 июля в 20:50
Свин22 всем нагадил и радуется
Пора возвращать в поросятник
pomor 445
pomor 445
09 июля в 19:56, ред.
Надо понимать так, что столько стоит честь Спартака.
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ ответ mihaluch (раскрыть)
09 июля в 19:15
а как же правду тогда говорить ?!?
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
09 июля в 19:13
в 100 штук всего оценили честь кой какой командишки...
Ars Ars 1
Ars Ars 1
09 июля в 16:00
это не штрафом решается. а принесением извинений. но когда в заднем проходе труба - расплатиться проще.
kastites
kastites
09 июля в 15:59
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    09 июля в 14:22, ред.
    Для Медведева штраф 100 тысяч это смешная мелочь
    морозз
    морозз
    09 июля в 14:14
    Тенденция какая то у бомжей неприятная для россиян, не должны они навязывать нам свои приоритеты в сексуальном образе ...неприемлемый для большинства нормально ориентированных людей страны! Это какая то гнусная Пропаганда чего то Запредельного и пока ещё запрещённого !
    Gunslinger
    Gunslinger ответ порт (раскрыть)
    09 июля в 13:57
    Теперь можно с чистой душой Кубок сливать!!! :)))
    LOpp
    LOpp
    09 июля в 13:50
    Сумма может составить около 100 000 рублей.


    мда, у этого Медведева нет таких мелких денег
    порт
    порт
    09 июля в 13:29
    Ну хоть где то спартак победил.
    Brigar
    Brigar
    09 июля в 13:07
    Ни за что. Про спартак и не такое говорят и никого не штрафуют.
    смещной
    смещной
    09 июля в 13:00
    Все верно.
    Потому что Медведев - не типичный футбольный эксперт СБГ-окраса из комментариев на соккере, должен думать, что и как он говорит.
    beefs
    beefs
    09 июля в 12:27
    а извиняться потом не будете?
    shlomo
    shlomo
    09 июля в 12:19, ред.
    Ну вот..награда нашла своего героя.....всегда поражало, каким местом думают "общественные" чинуши, когда раскрывают свой рот....Этот штраф для него может быть и не копейки, но и не сделают его бедняком....Хотя ключевое слово это " скорее всего накажет".....адвокаты, да и так есть кому надавить на комитет и в лучшем раскладе (может быть) извинится....Непонятно, зачем было портить репутацию клуба и праздник чемпионства....
    cska1948
    cska1948
    09 июля в 12:19
    Слово, как воробей! Его поймают и на СТО тыщь накажут!
    Legend 6
    Legend 6
    09 июля в 12:18
    😂😂😂новость с оговоркой возможно. Ждите повышения тарифа на газ.
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
    09 июля в 12:04
    Вот это правильно. И справедливо. Язык мал, но сколько жизней он сломал.
    mihaluch
    mihaluch
    09 июля в 12:04
    О Спартаке нельзя говорить гадости
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