Медведев будет оштрафован за высказывание о «Спартаке»

Стало известно, какое наказание грозит генеральному директору «Зенита» Александру Медведеву за его резкое высказывание в адрес «Спартака».
Как сообщается, комитет по этике РФС, скорее всего, накажет Медведева денежным штрафом. Сумма может составить около 100 000 рублей.
https://m.youtube.com/watch?v=AHATtisXvRM
Пора возвращать в поросятник
Пора возвращать в поросятник
мда, у этого Медведева нет таких мелких денег
мда, у этого Медведева нет таких мелких денег
Потому что Медведев - не типичный футбольный эксперт СБГ-окраса из комментариев на соккере, должен думать, что и как он говорит.
Потому что Медведев - не типичный футбольный эксперт СБГ-окраса из комментариев на соккере, должен думать, что и как он говорит.