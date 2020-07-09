14 лет назад Зидан завершил карьеру игрока, ударив Матерацци головой

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09 июля 2020, 12:47

Ровно 14 лет назад состоялся один из самых известных моментов в истории чемпионатов мира.

Капитан сборной Франции, а ныне главный тренер «Реала», ударил головой в грудь защитника сборной Италии . Это событие произошло в финальном матче мундиаля 2006 года.

Легендарный француз получил прямую красную карточку, а «трёхцветные» проиграли в серии пенальти.

Zinedine Zidane's headbutt on Marco Materazzi in extra time of the 2006 FIFA World Cup final 🇫🇷🧠🇮🇹



What is your most iconic moment from any FIFA World Cup?pic.twitter.com/yVC3and7jn — SuperSport 🏆 (@SuperSportTV) April 5, 2020

Позже Матерацци заявил, что если бы он был готов к удару Зидана, то ответил бы ему.