14 лет назад Зидан завершил карьеру игрока, ударив Матерацци головой

Ровно 14 лет назад состоялся один из самых известных моментов в истории чемпионатов мира.
Капитан сборной Франции, а ныне главный тренер «Реала», Зинедин Зидан ударил головой в грудь защитника сборной Италии Марко Матерацци. Это событие произошло в финальном матче мундиаля 2006 года.
Легендарный француз получил прямую красную карточку, а «трёхцветные» проиграли в серии пенальти.
Zinedine Zidane's headbutt on Marco Materazzi in extra time of the 2006 FIFA World Cup final 🇫🇷🧠🇮🇹— SuperSport 🏆 (@SuperSportTV) April 5, 2020
What is your most iconic moment from any FIFA World Cup?pic.twitter.com/yVC3and7jn
Позже Матерацци заявил, что если бы он был готов к удару Зидана, то ответил бы ему.
А маттераци это обычный провокатор и симулянт, как и подобает всем южанам в принципе, который прекрасно знал что Зидан араб, вспыльчив и никого без ответа не оставит и делал свое мерзкое умышленно. И главное успешно.
Но вот так сложилось (про себя я это назвал проклятьем маттераци), что после этого гнуснейшего поступка сб. Италии как в воду канула :) 2 ЧМ застряли в группе, а последний вообще профукали :) Есть где то в мире вселенская справедливость.
А маттераци это обычный провокатор и симулянт, как и подобает всем южанам в принципе, который прекрасно знал что Зидан араб, вспыльчив и никого без ответа не оставит и делал свое мерзкое умышленно. И главное успешно.
Но вот так сложилось (про себя я это назвал проклятьем маттераци), что после этого гнуснейшего поступка сб. Италии как в воду канула :) 2 ЧМ застряли в группе, а последний вообще профукали :) Есть где то в мире вселенская справедливость.