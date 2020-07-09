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14 лет назад Зидан завершил карьеру игрока, ударив Матерацци головой

09 июля 2020, 12:47
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Ровно 14 лет назад состоялся один из самых известных моментов в истории чемпионатов мира.

Капитан сборной Франции, а ныне главный тренер «Реала», Зинедин Зидан ударил головой в грудь защитника сборной Италии Марко Матерацци. Это событие произошло в финальном матче мундиаля 2006 года.

Легендарный француз получил прямую красную карточку, а «трёхцветные» проиграли в серии пенальти.

Позже Матерацци заявил, что если бы он был готов к удару Зидана, то ответил бы ему.

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Все комментарии
Penokkio
Penokkio ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
09 июля в 23:28
А где его медаль АПЛ? ;))
Nazi
Nazi
09 июля в 21:26
Зизу как по мне лучший игрок в истории, он на поле умел все на запредельном уровне. Не буду вдаваться в подробности, сведущие поймут, а несведущим и объяснять смысла нет :)

А маттераци это обычный провокатор и симулянт, как и подобает всем южанам в принципе, который прекрасно знал что Зидан араб, вспыльчив и никого без ответа не оставит и делал свое мерзкое умышленно. И главное успешно.

Но вот так сложилось (про себя я это назвал проклятьем маттераци), что после этого гнуснейшего поступка сб. Италии как в воду канула :) 2 ЧМ застряли в группе, а последний вообще профукали :) Есть где то в мире вселенская справедливость.
Lewa2708
Lewa2708 ответ juvenale (раскрыть)
09 июля в 19:14
Чего вы всё и всех сравниваете, каждый из них уникален, а иначе, было бы не интересно
112910415
112910415
09 июля в 18:32
помнится, как сейчас ...
ЮЗИК
ЮЗИК
09 июля в 18:31
Как вчера это было
juvenale
juvenale ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
09 июля в 18:30, ред.
джерард ушел упустив титул в одиночку,которого не было 30 лет хахахах а Буффон пока не уходит и берет титулы каждый год))и кубок мира брал, став вторым в голосовании за ЗМ
Juve14
Juve14 ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
09 июля в 16:30
Зидан конечно был вспыльчивым нервным и больше грязным игроком! Но очень хорошим хоть и поздно раскрывшимся
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответ juvenale (раскрыть)
09 июля в 16:24, ред.
Джеррард ушел выиграв лч,а буффон так и останется неудачником лч до 50 лет.
Drakulа
Drakulа
09 июля в 15:47
    juvenale
    juvenale ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
    09 июля в 14:51
    как и джерард хахах
    ЦСКА 06
    ЦСКА 06 ответ Лысый-Шарлатан (раскрыть)
    09 июля в 14:47
    Матерацци сказал что вообще не знает есть ли у него сестра или нет. Он просто оскорбил семью Зидана. И даже если ты прав то Матерацци не должен говорить такие вещи на поле.
    juvenale
    juvenale ответ sihafazatron (раскрыть)
    09 июля в 14:26
    juvenale
    juvenale ответ Legend 6 (раскрыть)
    09 июля в 14:25, ред.
      Зидан 1972
      Зидан 1972 ответ Legend 6 (раскрыть)
      09 июля в 14:14
        Gallardo27
        Gallardo27
        09 июля в 14:03
        Биг-драмма-шоу
        Klaksvikar Itrottarselag
        Klaksvikar Itrottarselag
        09 июля в 13:54
        От минуса к плюсу и наоборот. В 98-м накосячил, получил дисквал на две игры, но отмазался в финале, а в 06-м сначала затащил команду в решающую игру, а потом уже в последний момент выписал себе бан.
        Серж 5454
        Серж 5454
        09 июля в 13:42
        лудще в нос в...ал бы было красивее море крови
        fanliverpoolfan22
        fanliverpoolfan22
        09 июля в 13:34
        Красиво ушел Зидан
        Лысый-Шарлатан
        Лысый-Шарлатан
        09 июля в 13:26
        Про приличных сестёр так не говорят! Значит, у Марко Матерацци были все основания полагать, что сестра алжирского мусульманина была слабовата на передок)
        Legend 6
        Legend 6 ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
        09 июля в 13:23
        Не разговаривай, я тебя не просил.
        Happyboy Barca
        Happyboy Barca
        09 июля в 13:21
        красивый прощальный сезон получился 0 титулов и на пенсию
        Belgie2020
        Belgie2020
        09 июля в 13:21, ред.
        Красиво выступал, красиво ушёл, и как красиво вернулся?! Зизу действительно ВЕЛИК.
        Foxes
        Foxes
        09 июля в 13:20
        Как же время летит быстро.
        ЦСКА 06
        ЦСКА 06 ответ Legend 6 (раскрыть)
        09 июля в 13:18
        Ты сравнил Зидана с ганчаренко. С тобой не о чем говорить даже. Зидан ушел достойно. По спортивному принципу неправильно. Но любой уважающий себя мужчина просто так не оставит то что сказал Матерацци.
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответ sihafazatron (раскрыть)
        09 июля в 13:18
        Скорее наоборот
        25процентный клоун
        25процентный клоун
        09 июля в 13:16
        Болел за макарон, а французов тогда за уши тащили
        Legend 6
        Legend 6 ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
        09 июля в 13:15
        Зидан такая же тряпка как и Гончаренко. Он мог красивее уйти.
        shlomo
        shlomo
        09 июля в 13:14
        Ну что еще можно сказать по этому поводу....все и всяко про это говорили....Помню тот матч и болел за Французов...Марк конечно дивная (....)...специально провоцировал и за это получил (а ожидал, не ожидал ...это все рассказы для дворовых ребятишек)....Результат: ЧМ проигран, Марко потерял своих поклонников, история записана в Анналы футбола и стала уже нарицательной...ну а Зизи красавец....из него получился хороший тренер...
        ЦСКА 06
        ЦСКА 06 ответ Legend 6 (раскрыть)
        09 июля в 13:09
        Зато честь семьи защитил. Да подставил да не выиграли. Зидан легенда футбола. А Матерацци будут помнить только потому что его Зидан ударил.
        дурман
        дурман
        09 июля в 13:06
        С этого момента ненавижу эту итальянскую шкуру
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