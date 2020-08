14 лет назад Зидан завершил карьеру игрока, ударив Матерацци головой

Ровно 14 лет назад состоялся один из самых известных моментов в истории чемпионатов мира.

Капитан сборной Франции, а ныне главный тренер «Реала», ударил головой в грудь защитника сборной Италии . Это событие произошло в финальном матче мундиаля 2006 года.

Легендарный француз получил прямую красную карточку, а «трёхцветные» проиграли в серии пенальти.