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Филипп: «Не могу назвать справедливым результат матча „Урал“ — „Динамо“»

09 июля 2020, 23:33
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)2 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп поделился мнением о поражении команды в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:2).

Трудно объяснить, почему так случилось. Уже не первый матч допускаем необъяснимые ошибки в обороне и дарим сопернику голы. В прошлом туре с «Арсеналом» и сегодня мы создали немало голевых моментов. Соперник караулил нашу ошибку и добился своего. Результат не могу назвать справедливым. Рассчитывали на большее. У нас было гораздо больше опасных подходов к чужим воротам, чем во встрече с Тулой. Играли неплохо. Да, иногда принимали неправильные решения на поле, но в целом выглядели достойно. А гол на последних секундах… Нелегко подбирать слова после столь обидного поражения.

В первом тайме я оказался на неплохой позиции перед воротами и пробил. Получился хороший удар. Конечно, могу пробить куда лучше. Но и голкипер не сплоховал — вытянулся в струнку и парировал мой удар. Можно сказать, мне немного не повезло. Сейчас нет времени переживать неудачу. Впереди следующий матч чемпионата.

В первом тайме было очень жарко, но обе команды находились в одинаковых условиях. Сейчас могу сказать, что сильно устал. Буду готовиться к следующему матчу.

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Все комментарии
ZjzoRe
ZjzoRe
10 июля в 00:13
с трибуны казалось, что Динамо больше контролировало мяч, но Урал атаковал опаснее. Эль-Кабир - умница, в РПЛ мало таких дриблеров, таких ярких игроков, которые могут проявить инициативу и решить эпизод, сделать результат.

Паша - мощь! Суперпрофессионал, плюс опыт. Уралу бы бюджет хотя бы ЦСКА, и боролись бы мы с Зенитом, очень хорошие у нас трансферы, за копейки берем толковых ребят типа Бикфалви
drug01
drug01
10 июля в 00:08
Счет говорит за себя!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
09 июля в 23:44
У вас ведь тоже в ворота Урала "дурачок" залетел. Так что , кто больше пропустил, тот и проиграл.
Leha-ha50
Leha-ha50
09 июля в 23:42
То что видишь на табло, то и справедливо!!!
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