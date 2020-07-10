ГлавнаяНовости

Морозов: «Я в очередной раз допустил ошибку. Приношу свои извинения»

10 июля 2020, 01:17
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)2 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Защитник «Динамо» Григорий Морозов после поражения от «Урала» (1:2) в матче 27-го тура РПЛ обратился к болельщикам в своём инстаграме.

«Урал» вырвал победу в компенсированное время второго тайма. После подачи с фланга в штрафную «бело-голубых» мяч оказался у Морозова, но тот не смог укротить снаряд. Мяч отскочил к Павлу Погребняку, и экс-динамовец установил окончательный счёт встречи.

Друзья, я хочу перед вами извиниться. В очередной раз допустил ошибку, которая привела к потере очков. так ошибаться недопустимо, я это понимаю. Вы опустошены и разочарованы. В последних играх мы рассчитывали на другой результат. Вы заслуженно меня критикуете, ответственность за потерянные очки полностью лежит на мне.

Впереди у нас важные игры. Критикуя меня, поддерживайте команду!

Ещё раз приношу свои извинения перед командой и всеми, кто переживает за «Динамо».

Все новости
Наумов: «Сомневаюсь, что „Локомотив“ удержится в первой тройке»
Сегодня, 05:31 Комментарии2
Мостовой: «Замах у „Спартака“ хороший. Но это всё на бумаге»
Сегодня, 03:38 Комментарии4
Сёмин – Фарфану: «Не обижайся, им и Хвича не подошёл»
Сегодня, 03:18 Комментарии6
Газизов о переговорах с Кокориным: «Его поведение будет достоянием музеев»
Сегодня, 02:06 Комментарии8
Газизов о влиянии жены Федуна на «Спартак»: «Спросите у Федуна»
Сегодня, 01:19 Комментарии4
Ответные и безответные. Лига Европы вернулась!
Сегодня, 00:20Сергей Иванов в блоге Цифровое измерениеКомментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
10 июля в 08:16
Да уж, секундная потеря концентрации и мяч как от забора отскочил к Погребняку, а Паша - это вам не хухры - мухры.
VAN ARM
VAN ARM
10 июля в 08:01
к шаманам нужно идти)))))
Lao-Dzi
Lao-Dzi
10 июля в 07:58
Счет по игре.
КЭТиК
КЭТиК
10 июля в 05:29
Извинился и порядок?
mihaluch
mihaluch
10 июля в 05:15
Что потеряешь то не вернёшь.
Brigar
Brigar
10 июля в 01:34
Что тут поделаешь.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100