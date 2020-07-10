Морозов: «Я в очередной раз допустил ошибку. Приношу свои извинения»

Защитник «Динамо» после поражения от «Урала» (1:2) в матче 27-го тура РПЛ обратился к болельщикам в своём инстаграме.

«Урал» вырвал победу в компенсированное время второго тайма. После подачи с фланга в штрафную «бело-голубых» мяч оказался у Морозова, но тот не смог укротить снаряд. Мяч отскочил к Павлу Погребняку, и экс-динамовец установил окончательный счёт встречи.

Друзья, я хочу перед вами извиниться. В очередной раз допустил ошибку, которая привела к потере очков. так ошибаться недопустимо, я это понимаю. Вы опустошены и разочарованы. В последних играх мы рассчитывали на другой результат. Вы заслуженно меня критикуете, ответственность за потерянные очки полностью лежит на мне.

Впереди у нас важные игры. Критикуя меня, поддерживайте команду!

Ещё раз приношу свои извинения перед командой и всеми, кто переживает за «Динамо».