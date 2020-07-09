Гендиректор «Зенита»: «Иванович будет готов сыграть против „Спартака“»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что защитник и капитан петербургского клуба будет готов сыграть против «Спартака» в полуфинале Кубка России после возвращения из Сербии.

Иванович по семейным обстоятельствам, в связи со смертью отца жены, был вынужден уехать и быть с ней. Вернется, как только траурные мероприятия закончатся. Он пройдет все необходимые тестирования и будет готов играть — если не с «Оренбургом», то со «Спартаком» точно.

Мы будем проводить необходимые тестирования по специальному режиму.