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Гендиректор «Зенита»: «Иванович будет готов сыграть против „Спартака“»

09 июля 2020, 22:56
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил, что защитник и капитан петербургского клуба Бранислав Иванович будет готов сыграть против «Спартака» в полуфинале Кубка России после возвращения из Сербии.

Иванович по семейным обстоятельствам, в связи со смертью отца жены, был вынужден уехать и быть с ней. Вернется, как только траурные мероприятия закончатся. Он пройдет все необходимые тестирования и будет готов играть — если не с «Оренбургом», то со «Спартаком» точно.

Мы будем проводить необходимые тестирования по специальному режиму.

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
09 июля в 23:58
Ну вот и отлично!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
09 июля в 23:52
Тяжёлый будет матч....
Хотелось бы видеть Ивановича в составе...
У Тодеско будет реальная возможность за полтора часа перечеркнуть весь негатив от провального сезона и приблизить Спартак к еврокубкам...
kotmyshka
kotmyshka
09 июля в 23:04
хорошо
Footbolista
Footbolista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
09 июля в 23:03
Роспотребнадзор и без Федуна разберется...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
09 июля в 23:00
Как бы Федун не начал канючить про самоизоляцию...
Leha-ha50
Leha-ha50
09 июля в 22:59
Искренние соболезнования .
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