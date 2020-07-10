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Результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020

10 июля 2020, 13:46

Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2019/20.

Результаты жеребьёвки:

«Реал»/«Манчестер Сити» — «Лион»/«Ювентус»
«РБ Лейпциг» — «Атлетико»
«Наполи»/«Барселона» — «Челси»/«Бавария»
«Аталанта» — ПСЖ

Матчи пройдут 12-15 августа в Лиссабоне.

Полуфинальные пары определятся следующим образом:

Пара 1 — пара 3

Пара 2 — пара 4

Результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020

Ранее стало известно, что ответные матчи 1/8 финала ЛЧ и ЛЕ пройдут на полях принимающих команд.

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Crooclin
Crooclin
15 июля в 22:11
ПСЖ вполне по зубам Аталанте, да и в паре Лейпциг-Атлетко, соперники не самые топовые. Вполне можно увидеть Аталанту и в Финале)
Agamaga
Agamaga ответ R.Carlos. (раскрыть)
15 июля в 09:16
Оба хороши! Гном и пеналду!
R.Carlos.
R.Carlos. ответ Agamaga (раскрыть)
14 июля в 19:27
Ладно
Хочешь называть пеналду- называй
Это никак не меняет того что игрок он великий кумир многих и в сердцах он останется у многих
А я Месси буду называть Месси и никак иначе ибо он тоже великий игрок
P.S.У Месси талантище от Бога
У Роналду же талант + трудолюбие и работа над собой
И то и другое никак не умаляет их как Игроков с большой буквы
Они равны
И я в прошлом году был за то что бы ЗМ не достался никому из них тем более что никто из них не выиграл ничего значительного
У обоих было бы по 5 ЗМ
Оба великих игрока
Целая эпоха...
Agamaga
Agamaga ответ R.Carlos. (раскрыть)
14 июля в 13:25
Я тебе так скажу, даже молодой Ренато Санчеш сделал больше за свою сборную чем Агуэро и Игуаин. Имена, конечно громкие, но кто они после стольких проигранных финалов? Или за все поражения нужно спрашивать с одного Месси? Для европейского континента Португалия явно входит в число лучших, там всегда играли звёзды. Финал они проиграли молодым грекам у себя дома, при чем ещё в группе им уступили. Так что важна командная игра.
А что касается пеналду, то где ты увидел оскорбления? Это такой же ярлык, как и гном. Это никак не показывает моё бессилие. Какое вообще бессилие и перед кем? Я кому-то что-то доказываю? Факты и цифры на лицо. Когда допустим возвышают Криша по забитым со штрафных - 55 голов, многие и многие не учитывают, что у него на 144 игры больше сыграно, чем у Месси, который забил 52 гола. Т. Е разница в 3 гола и 144 матча. Ну вот такое сравнение во многом. Я Роналду сравниваю только с Месси.
R.Carlos.
R.Carlos. ответ Agamaga (раскрыть)
14 июля в 10:00
Согласен
Я болею за Португалию еще с евро 2000
Как они англию расстроили
Нуну Гомеш в падении головой это гол -песня
Руи кошта, жардел, дэку
Про "европейских бразильцев" я сам могу рассказать
Ты мне лучше скажи сколько игроков сб.Аргентины играют в топ клубах и сколько из сб.Португалии ?
Взять хотябы нападение
Вот если бы у Роналду были бы в атаке такие партнерыкак Дибала или Агуеро или Игуаин или Тевес
Блин да тут еще и выбирать приходится !!!!
А так кто у него партнеры по нападению ?
Уверен ты на вскидку и не скажешь быстро
Ну допустим Нани и Куарежма и все...
Нет больше из кого выбрать
А где играет (если не завершил еще карьеру) Куарежма ?
А где играет вечно подающий надежды , вечно талантливый Нани ? Где то в португалиии ?...
Ты же знаешь что не стоит ровнять сб.Аргентины и сб.Португалии
P.S. То как ты оскорбляешь Роналду не делает тебя лучше с точки зрения понимания футбола
Ты только рассписываешся в своем бессилии доказать обратное в споре с кем то опускаясь до каких то обзывательств
Ты лучше фактами и цыфрами аппелируй
А Пеналду или дельфин или еще как то там...
Ну детский сад
Agamaga
Agamaga ответ R.Carlos. (раскрыть)
12 июля в 09:07
Да, именно пеналда, потому что подтверждает свой статус! Месси не мой, но для меня как игрок намного выше португальца, впрочем как и для 90% людей говорящих, что Месси выше.
А чем тебе Венгрия не команда? А почему Уругвай не учитывать? В свое время Дания становилась чемпионом Европы при сильном Германии, Голландии, когда там играли россыпь звёзд! Это всего лишь оправдание игроку, который не может выиграть ЧМ для своей страны. Португалия всегда была полна талантами, именно португальцев называют европейскими бразильцами. Там всегда играли самые талантливые игроки. Так что не сочиняй сказки!
R.Carlos.
R.Carlos. ответ Agamaga (раскрыть)
12 июля в 00:16, ред.
Пеналда ????
Ты имей уважение к сопернику в первую очередь
Научись уважать и может быть твоего Месси (заметь -МЕССИ) тоже будут уважать
Я как бы твоего Месси не не любил но я его уважаю
У него талант
Играл бы он за другой клуб - может был бы его фанат
А что касаемо Уругвая - ну ты вспомнил 30 и 50 й год
Давай еще Венгрию вспомним как она ужас наводила
Не сравнивай футбол нинешний и 80 ти летней давности
Agamaga
Agamaga ответ R.Carlos. (раскрыть)
11 июля в 11:02
Уругвай самая маленькая страна, которая выиграла ЧМ, они двукратные. Плохому танцору как всегда что-то мешает! Месси мог со сборной Испании это сделать, но он выбрал свою родную страну. Пеналда даже на евро не тянул, 3 гола Нани забывают почему-то его любители, и третье место в группе, только благодаря новому формату они вышли. Почему это не учитывают? Где он великий тащер был?
Agamaga
Agamaga ответ заDOOMчивый (раскрыть)
11 июля в 10:56, ред.
Ты его обследовал? Где медицинские результаты, что у него поврежденная психика? Вот ты сделал вывод про него ссылавшись на чьи-то слова?
Три серебра КА, серебро ЧМ это хуже, чем одно Евро пеналды? В случае с Месси он всегда доводил до финала и играл в нём, а пеналда слилась. За него это сделали другие!
Naimi Nabi
Naimi Nabi ответ Agamaga (раскрыть)
11 июля в 09:34
самый позорный команда стадии плей -off ЛЧ без Чави и Инеста так где он был ?если брат Ла Лигу у него 1 гол в верхнем таблице при всем уважение Смолов забил больше в топ 5 Ла Лиге
Рони единственный игрок забивавшим 25+ в три топ чемпионате
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Фредерик Крюгер (раскрыть)
11 июля в 09:29, ред.
с Локо с трудом справились. а уж с Сити будет посложнее.там в принципе команда сбалансирована и довольно не плохо.Есть кому мячи отбивать и есть кому забивать. Например если сравнивать двух тренеров,то уж у Пепки всё с головой в порядке,а у другого прокуренно... когда у Сарри спросили почему он так много курит,на что Гигант Дыма ответил,прикуривая очередную сигарету: Дым очень положительно влияет на мозг,усиливая действия серого вещества.у меня не только мозг серый,но и лёгкие,поэтому я могу легко найти выход из любой ситуации.
Naimi Nabi
Naimi Nabi ответ Agamaga (раскрыть)
11 июля в 09:28
раздели на три и получится хорошие цифры в паре с Инеста и Чави я тоже могу забивать даже Яшину
Фредерик Крюгер
Фредерик Крюгер ответ Шишанутый (раскрыть)
11 июля в 09:20
Вот только Реала не будет в 1/4 финала ЛЧ, да и Юве не факт, что пройдет Лион, а если пройдет, то получит полную авоську голов от Сити
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Agamaga (раскрыть)
11 июля в 07:49
насчёт сборных,то оба никаких,правда у Кришны дела обстоят чуток получше, всё таки ЧЕ завоевал. Месси игрок не плохой,но с повреждённой психикой,хотя и Рон тоже ещё та истеричка,но ему/ей простительно.
bayern-cobra
bayern-cobra ответ eleven LC (раскрыть)
11 июля в 06:21
БЛОГОДАРЯ СУДЬЯМ КОТОРЫЕ ТЯНУЛИ ЗА РУЧКИ
eleven LC
eleven LC ответ Тага Дага (раскрыть)
11 июля в 00:21
А что плохого в том что команда работает что бы главный нападающий забивал?!
Месси ведь недавно зказал
-Роналду бомбардир,а я управляю игрой!
Они просто очень разные но всегда будут вместе как день и ночь!
Тага Дага
Тага Дага ответ eleven LC (раскрыть)
11 июля в 00:16
На него пахали и Модрич,Кросс....и Марсело...на Месси так никто не пашет.Это очень заметно.
eleven LC
eleven LC ответ Тага Дага (раскрыть)
11 июля в 00:11
Да ты прав,я не фанат Роналду но я благодарен ему за 450 голов в сливочной футболке и не замечать его достижений не возможно,потому что они выдающиеся!
Тага Дага
Тага Дага ответ eleven LC (раскрыть)
11 июля в 00:08
Я тебе скажу так:я тут многих заблокировал,только тебя оставил ,ты точно не топишь за него....просто нельзя смотреть на цифры сейчас и здесь. Вот сколько я смотрю футбол, такого цетр. нападающего как Клинсман я не видел...
eleven LC
eleven LC ответ Тага Дага (раскрыть)
11 июля в 00:03, ред.
Долго думаешь
Ладно уговорил,Роналду плохой-Месси хороший
Закончим на этом
Тага Дага
Тага Дага ответ eleven LC (раскрыть)
10 июля в 23:59
Уровень держит много игроков...и держали, Гигз,Анри,Дель Пьеро...Хави,Иньеста...Левандовский..почему Бензема в свои 23-26-30 забивал меньше, чем за 30...потому что не него не играли...кто только не критиковал его...допустим убираем Бензему,поставим центр форварда самого забивного...он бы тоже не забил..ты сам прекрасно знаешь почему. ..
Aleks Captain
Aleks Captain
10 июля в 23:22
МС, Атлетико, Бавария, ПСЖ
R.Carlos.
R.Carlos.
10 июля в 22:48
И дело не только в цифрах
В ЛЧ решающую роль играет именно стадии плей офф
А там незнаю более эфективного и профессионально подходящего к каждому матчу футболиста
Именно в ЛЧ за всю историю этого турнира ему пока нет равных
R.Carlos.
R.Carlos.
10 июля в 22:45
Рон лучший в ЛЧ это факт
За 5 лет четырежды выиграть ЛЧ !!!!
Сколько бы не думал об этой цифре иногда и не верится
Да и после перехода в Юве как он вывел считай в одиночку в 1/4 хет триком в ворота атлетико после первого проигранного матча Ювентусом 0-2
R.Carlos.
R.Carlos. ответ Agamaga (раскрыть)
10 июля в 22:38
Ну ты не сравнивай сборные португалии и аргентины
С какой сборной больше шансов выиграть ЧМ ?
Был бы Роналду в сборной аргентины - думаю в 2014 бы взяли трофей
А Месси на которого надеялись как на лидера только Нигерии и забил да еще кому то там
allemz
allemz ответ Победителей не судят (комментарий удален) (раскрыть)
10 июля в 22:21
В ответке 1/8))
allemz
allemz
10 июля в 22:03
МС - Лион, ахаха
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga (раскрыть)
10 июля в 21:35
Вот пусть сначала сыграет и догонит,а пока он второй
eleven LC
eleven LC ответ Agamaga (раскрыть)
10 июля в 21:32, ред.
По твоей версии может и Месси,я не вкурсе,тогда судя по твоей логике Роналду лучший в истории Ла Лиги 288 матчей и 311 голов!
У Месси меньше побед в лч,меньше голов,меньше ассистов,а в плей офф Месси забил на уровне Рауля,там в плей офф ему до Роналду ещё пару-тройку сезонов забивать (при условии что Роналду закончит карьеру)
Agamaga
Agamaga ответ eleven LC (раскрыть)
10 июля в 21:14
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси назван лучшим игроком в истории Лиги чемпионов по соотношению числа забитых мячей и количества проведенных матчей.

Аргентинец занял первую строчку. У него 141 матч в турнире, 114 голов, соотношение – 0,8.

В тройку также вошли экс-форвард «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистерлой (73 матча, 56 голов, 0,77) и нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду (169 матчей, 128 голов, 0,76.
Вот вы любители португальца учитываете количество матчей на поле или нет? Статистика о чём нибудь говорит? Кто лучший в ЛЧ?
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