Результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020

Состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2019/20.
Результаты жеребьёвки:
«Реал»/«Манчестер Сити» — «Лион»/«Ювентус»
«РБ Лейпциг» — «Атлетико»
«Наполи»/«Барселона» — «Челси»/«Бавария»
«Аталанта» — ПСЖ
Матчи пройдут 12-15 августа в Лиссабоне.
Полуфинальные пары определятся следующим образом:
Пара 1 — пара 3
Пара 2 — пара 4
Ранее стало известно, что ответные матчи 1/8 финала ЛЧ и ЛЕ пройдут на полях принимающих команд.
Хочешь называть пеналду- называй
Это никак не меняет того что игрок он великий кумир многих и в сердцах он останется у многих
А я Месси буду называть Месси и никак иначе ибо он тоже великий игрок
P.S.У Месси талантище от Бога
У Роналду же талант + трудолюбие и работа над собой
И то и другое никак не умаляет их как Игроков с большой буквы
Они равны
И я в прошлом году был за то что бы ЗМ не достался никому из них тем более что никто из них не выиграл ничего значительного
У обоих было бы по 5 ЗМ
Оба великих игрока
Целая эпоха...
Хочешь называть пеналду- называй
Это никак не меняет того что игрок он великий кумир многих и в сердцах он останется у многих
А я Месси буду называть Месси и никак иначе ибо он тоже великий игрок
P.S.У Месси талантище от Бога
У Роналду же талант + трудолюбие и работа над собой
И то и другое никак не умаляет их как Игроков с большой буквы
Они равны
И я в прошлом году был за то что бы ЗМ не достался никому из них тем более что никто из них не выиграл ничего значительного
У обоих было бы по 5 ЗМ
Оба великих игрока
Целая эпоха...
А что касается пеналду, то где ты увидел оскорбления? Это такой же ярлык, как и гном. Это никак не показывает моё бессилие. Какое вообще бессилие и перед кем? Я кому-то что-то доказываю? Факты и цифры на лицо. Когда допустим возвышают Криша по забитым со штрафных - 55 голов, многие и многие не учитывают, что у него на 144 игры больше сыграно, чем у Месси, который забил 52 гола. Т. Е разница в 3 гола и 144 матча. Ну вот такое сравнение во многом. Я Роналду сравниваю только с Месси.
А что касается пеналду, то где ты увидел оскорбления? Это такой же ярлык, как и гном. Это никак не показывает моё бессилие. Какое вообще бессилие и перед кем? Я кому-то что-то доказываю? Факты и цифры на лицо. Когда допустим возвышают Криша по забитым со штрафных - 55 голов, многие и многие не учитывают, что у него на 144 игры больше сыграно, чем у Месси, который забил 52 гола. Т. Е разница в 3 гола и 144 матча. Ну вот такое сравнение во многом. Я Роналду сравниваю только с Месси.
Я болею за Португалию еще с евро 2000
Как они англию расстроили
Нуну Гомеш в падении головой это гол -песня
Руи кошта, жардел, дэку
Про "европейских бразильцев" я сам могу рассказать
Ты мне лучше скажи сколько игроков сб.Аргентины играют в топ клубах и сколько из сб.Португалии ?
Взять хотябы нападение
Вот если бы у Роналду были бы в атаке такие партнерыкак Дибала или Агуеро или Игуаин или Тевес
Блин да тут еще и выбирать приходится !!!!
А так кто у него партнеры по нападению ?
Уверен ты на вскидку и не скажешь быстро
Ну допустим Нани и Куарежма и все...
Нет больше из кого выбрать
А где играет (если не завершил еще карьеру) Куарежма ?
А где играет вечно подающий надежды , вечно талантливый Нани ? Где то в португалиии ?...
Ты же знаешь что не стоит ровнять сб.Аргентины и сб.Португалии
P.S. То как ты оскорбляешь Роналду не делает тебя лучше с точки зрения понимания футбола
Ты только рассписываешся в своем бессилии доказать обратное в споре с кем то опускаясь до каких то обзывательств
Ты лучше фактами и цыфрами аппелируй
А Пеналду или дельфин или еще как то там...
Ну детский сад
Я болею за Португалию еще с евро 2000
Как они англию расстроили
Нуну Гомеш в падении головой это гол -песня
Руи кошта, жардел, дэку
Про "европейских бразильцев" я сам могу рассказать
Ты мне лучше скажи сколько игроков сб.Аргентины играют в топ клубах и сколько из сб.Португалии ?
Взять хотябы нападение
Вот если бы у Роналду были бы в атаке такие партнерыкак Дибала или Агуеро или Игуаин или Тевес
Блин да тут еще и выбирать приходится !!!!
А так кто у него партнеры по нападению ?
Уверен ты на вскидку и не скажешь быстро
Ну допустим Нани и Куарежма и все...
Нет больше из кого выбрать
А где играет (если не завершил еще карьеру) Куарежма ?
А где играет вечно подающий надежды , вечно талантливый Нани ? Где то в португалиии ?...
Ты же знаешь что не стоит ровнять сб.Аргентины и сб.Португалии
P.S. То как ты оскорбляешь Роналду не делает тебя лучше с точки зрения понимания футбола
Ты только рассписываешся в своем бессилии доказать обратное в споре с кем то опускаясь до каких то обзывательств
Ты лучше фактами и цыфрами аппелируй
А Пеналду или дельфин или еще как то там...
Ну детский сад
А чем тебе Венгрия не команда? А почему Уругвай не учитывать? В свое время Дания становилась чемпионом Европы при сильном Германии, Голландии, когда там играли россыпь звёзд! Это всего лишь оправдание игроку, который не может выиграть ЧМ для своей страны. Португалия всегда была полна талантами, именно португальцев называют европейскими бразильцами. Там всегда играли самые талантливые игроки. Так что не сочиняй сказки!
А чем тебе Венгрия не команда? А почему Уругвай не учитывать? В свое время Дания становилась чемпионом Европы при сильном Германии, Голландии, когда там играли россыпь звёзд! Это всего лишь оправдание игроку, который не может выиграть ЧМ для своей страны. Португалия всегда была полна талантами, именно португальцев называют европейскими бразильцами. Там всегда играли самые талантливые игроки. Так что не сочиняй сказки!
Ты имей уважение к сопернику в первую очередь
Научись уважать и может быть твоего Месси (заметь -МЕССИ) тоже будут уважать
Я как бы твоего Месси не не любил но я его уважаю
У него талант
Играл бы он за другой клуб - может был бы его фанат
А что касаемо Уругвая - ну ты вспомнил 30 и 50 й год
Давай еще Венгрию вспомним как она ужас наводила
Не сравнивай футбол нинешний и 80 ти летней давности
Ты имей уважение к сопернику в первую очередь
Научись уважать и может быть твоего Месси (заметь -МЕССИ) тоже будут уважать
Я как бы твоего Месси не не любил но я его уважаю
У него талант
Играл бы он за другой клуб - может был бы его фанат
А что касаемо Уругвая - ну ты вспомнил 30 и 50 й год
Давай еще Венгрию вспомним как она ужас наводила
Не сравнивай футбол нинешний и 80 ти летней давности
Три серебра КА, серебро ЧМ это хуже, чем одно Евро пеналды? В случае с Месси он всегда доводил до финала и играл в нём, а пеналда слилась. За него это сделали другие!
Три серебра КА, серебро ЧМ это хуже, чем одно Евро пеналды? В случае с Месси он всегда доводил до финала и играл в нём, а пеналда слилась. За него это сделали другие!
Рони единственный игрок забивавшим 25+ в три топ чемпионате
Рони единственный игрок забивавшим 25+ в три топ чемпионате
Месси ведь недавно зказал
-Роналду бомбардир,а я управляю игрой!
Они просто очень разные но всегда будут вместе как день и ночь!
Месси ведь недавно зказал
-Роналду бомбардир,а я управляю игрой!
Они просто очень разные но всегда будут вместе как день и ночь!
Ладно уговорил,Роналду плохой-Месси хороший
Закончим на этом
Ладно уговорил,Роналду плохой-Месси хороший
Закончим на этом
В ЛЧ решающую роль играет именно стадии плей офф
А там незнаю более эфективного и профессионально подходящего к каждому матчу футболиста
Именно в ЛЧ за всю историю этого турнира ему пока нет равных
В ЛЧ решающую роль играет именно стадии плей офф
А там незнаю более эфективного и профессионально подходящего к каждому матчу футболиста
Именно в ЛЧ за всю историю этого турнира ему пока нет равных
За 5 лет четырежды выиграть ЛЧ !!!!
Сколько бы не думал об этой цифре иногда и не верится
Да и после перехода в Юве как он вывел считай в одиночку в 1/4 хет триком в ворота атлетико после первого проигранного матча Ювентусом 0-2
За 5 лет четырежды выиграть ЛЧ !!!!
Сколько бы не думал об этой цифре иногда и не верится
Да и после перехода в Юве как он вывел считай в одиночку в 1/4 хет триком в ворота атлетико после первого проигранного матча Ювентусом 0-2
С какой сборной больше шансов выиграть ЧМ ?
Был бы Роналду в сборной аргентины - думаю в 2014 бы взяли трофей
А Месси на которого надеялись как на лидера только Нигерии и забил да еще кому то там
С какой сборной больше шансов выиграть ЧМ ?
Был бы Роналду в сборной аргентины - думаю в 2014 бы взяли трофей
А Месси на которого надеялись как на лидера только Нигерии и забил да еще кому то там
У Месси меньше побед в лч,меньше голов,меньше ассистов,а в плей офф Месси забил на уровне Рауля,там в плей офф ему до Роналду ещё пару-тройку сезонов забивать (при условии что Роналду закончит карьеру)
У Месси меньше побед в лч,меньше голов,меньше ассистов,а в плей офф Месси забил на уровне Рауля,там в плей офф ему до Роналду ещё пару-тройку сезонов забивать (при условии что Роналду закончит карьеру)
Аргентинец занял первую строчку. У него 141 матч в турнире, 114 голов, соотношение – 0,8.
В тройку также вошли экс-форвард «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистерлой (73 матча, 56 голов, 0,77) и нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду (169 матчей, 128 голов, 0,76.
Вот вы любители португальца учитываете количество матчей на поле или нет? Статистика о чём нибудь говорит? Кто лучший в ЛЧ?
Аргентинец занял первую строчку. У него 141 матч в турнире, 114 голов, соотношение – 0,8.
В тройку также вошли экс-форвард «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистерлой (73 матча, 56 голов, 0,77) и нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду (169 матчей, 128 голов, 0,76.
Вот вы любители португальца учитываете количество матчей на поле или нет? Статистика о чём нибудь говорит? Кто лучший в ЛЧ?