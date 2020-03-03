Лига Наций: все очень плотно

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вчера, 23:08

Астрологи объявили неделю аналитики и прогнозов. Состоялась жеребьевка второй в истории Лиги Наций. «Соккер.ру» — о ее итогах с акцентом на компанию России.

К Лиге Наций отношение до сих пор двоякое. Нет такого благоговения и пиетета, как по отношению к чемпионату мира или чемпионату Европы. Однако по ходу предыдущего розыгрыша Лиги Наций и восприятие ее менялось. Она подарила массу увлекательных противостояний – всяко интереснее различных товарищеских матчей, которыми приходилось заполнять календарь сборных, размазывая отборочные турниры по долгим месяцам. Сейчас все плотнее, увлекательнее и осмысленнее. Разве вызывали бы такие же эмоции битвы с Турцией и Швецией, если бы не турнирная подоплека? А в топовой лиге А сражения – одно краше другого.

Так что существование Лиги Наций себя оправдало, правда, немного местечковым и смазанным получился сам финальный турнир, в котором оказалось мало команд, сейчас не каждый даже вспомнит, кто стал победителем Лиги Наций, а это была Португалия, между прочим. Ну, и из негативного стоит отметить запутанность регламента, который смешивает отборочный турнир и успехи в Лиге Наций, вводя порой в ступор сложностью раскладов. Впрочем, это дело привычки. Поэтому прошедшая жеребьевка второй в истории Лиги Наций приковала особое внимание.

В лиге D, где собраны слабейшие команды Европы, оказалось всего семь сборных, разделенных на две группы.

D1: Фарерские острова, Латвия, Андорра, Мальта.

D2: Гибралтар, Лихтенштейн, Сан-Марино.

Скажете, кому интересны такие сборные? Зато у каждой из них есть шанс одержать победу, побороться за повышение в классе, в статусе. Ранее все они были простыми поставщиками очков для грандов и могли хвастаться одним-двумя – даже не очками – голами за весь турнир. Хотя зрителям в условном Лихтенштейне, возможно, важнее увидеть матч с Англией на своем поле, чем зарубу с Сан-Марино из безымянных футболистов. Но для этого сохранен отбор, так что все в порядке.

В лиге С собрались уже коллективы посерьезнее, где оказалось достаточно много представителей бывшего СССР . Все более-менее ровные и интригующие.

С1: Черногория, Кипр, Люксембург, Азербайджан.

С2: Грузия, Северная Македония, Эстония, Армения.

С3: Греция, Косово, Словения, Молдавия.

С4: Албания, Белоруссия, Литва, Казахстан.

Лига В – это уже главный резерв, ближайшие к элите, тянущиеся к ней, но пока в нее не входящие. Пожалуй, в этой лиге самые жесткие противостояния за право войти в когорту избранных. Собственно, за это право предстоит сразиться и России в ближайшем цикле. Вот главная задача, которая интригует, возможно, больше, чем какой-то запасной путь на ЧМ -2022. Расклады получились такими.

В1: Северная Ирландия, Румыния, Норвегия, Австрия.

В2: Словакия, Израиль, Шотландия, Чехия.

В3: Турция, Венгрия, Сербия, Россия.

В4: Ирландия, Болгария, Финляндия, Уэльс.

Следует отметить, что из всех возможных вариантов России достались, пожалуй, наиболее крепкие оппоненты. Хотя если присмотреться, во всех группах составы более-менее равные и сбалансированные. Снова нас ждет противостояние с Турцией, которая на эмоциях и азарте может крушить и мощных соперников, плюс битва с Сербией и Венгрией, которые всегда вроде как поодаль стоят, но готовы вырваться в элитарную компанию. Так что в целом подбор получился не самым простым. Кажется, что в других квартетах у России было бы больше свободы. С другой стороны, все эти сборные настолько по-разному проводят цикл от цикла, что порой стреляют неожиданно блестяще, а иногда проваливаются ниже некуда. И сейчас нельзя сказать, в каком состоянии будет во время розыгрыша Лиги Наций та или иная сборная. Вот и у Станислава Черчесова нет особых эмоций по поводу жребия прямо сейчас:

«Согласен, что на бумаге у нас самая сложная группа. Турки нам опять попались, они и в прошлой Лиге Наций с нами были. Сербы традиционно сильная команда, с которой мы играем перед чемпионатом Европы. Венгры в последнее время тоже прибавляют, поэтому нам предстоят интересные матчи. Только что говорил с тренером Турции (Шенолом) Гюнешем, они всегда с ним сильно играли. Я видел также, как сербы играли со сборной Украиной в отборочном цикле, были моменты, в которых украинцы были сильнее. С кем легче начинать, не знаю, дождемся календаря. Жребий как жребий. С турками последнее время часто играем. С венграми играли пару лет назад перед Кубком Конфедераций. Они стали играть немного по-другому. Всех мы знаем».

Но самая мякотка, конечно, лига А, где собраны самые сливки. И сам формат жеребьевки, формат разделения на лиги и группы подразумевает, что плотность топовых сборных тут будет зашкаливать, а яркие вывески гарантированы.

А1: Польша, Босния и Герцеговина, Италия, Голландия.

А2: Исландия, Дания, Бельгия, Англия.

А3: Хорватия, Швеция, Франция, Португалия.

А4: Германия, Украина, Испания, Швейцария.

Стоит отметить, что в каждом квартете не только топовые противостояния наподобие Германия – Испания, Франция – Португалия, Бельгия – Англия, Италия – Голландия, но и по одной команде, чье присутствие не кажется столь очевидным. Например, Босния и Герцеговина, Исландия, Украина, Швеция. Но в том и прелесть Лиги Наций с ее переходами из лиги в лигу, что возможность прикоснуться к «топовости» есть у тех, кто сейчас на вторых ролях. И главной целью России будет оказаться в этой лиге уже в следующем розыгрыше.