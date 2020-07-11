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Промес: «Когда играл в Москве и Испании, скучал по Амстердаму»

11 июля 2020, 11:17

Полузащитник «Аякса» Квинси Промес, который ранее выступал за «Спартак» и «Севилью», признался, что всё это время скучал по Амстердаму.

Конечно, я очень скучал по дому. Когда играл в Москве и Испании, я тосковал по Амстердаму. Мне не хватало близких людей, менталитета нидерландцев и того, что здесь всё всегда рядом.

Я люблю Амстердам. Это мой город, а «Аякс» — мой клуб. Я связан с этим местом, прошел через академию. Я дитя «Аякса» и Амстердама. 

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Все комментарии
denmig
denmig
11 июля в 13:04
Антоха - отличник! По Родине скучают только Настоящие бойцы! - но Ты сам же это и компенсировал, когда поднял чемпионский трофей! Такие эмоции перекрывают многое!
cska vperiod
cska vperiod
11 июля в 12:43
А когда играл в спартаке был влюблён в паутину в музее спартака.
Svartalfheim
Svartalfheim
11 июля в 12:30
В Москве разве играл?
Akvarel
Akvarel
11 июля в 11:25, ред.
Странно почему по родине Африке не скучал.
stavr74
stavr74
11 июля в 11:25
По наркотикам скучал))
For56tas
For56tas
11 июля в 11:24
В спартаке любой заскучает от безделия.
makkie
makkie
11 июля в 11:24
Молодец, Антоха!

Жаль что Эредвизие досрочно завершился. Сейчас бы смотрели на Промеса в матчах за Аякс. Здорово играет - и забивает, и отдаёт!
Сейчас Спартаку такой игрок бы не помешал.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 июля в 11:18
Слабо в это верится...
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