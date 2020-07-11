Промес: «Когда играл в Москве и Испании, скучал по Амстердаму»

Полузащитник «Аякса» , который ранее выступал за «Спартак» и «Севилью», признался, что всё это время скучал по Амстердаму.

Конечно, я очень скучал по дому. Когда играл в Москве и Испании, я тосковал по Амстердаму. Мне не хватало близких людей, менталитета нидерландцев и того, что здесь всё всегда рядом.

Я люблю Амстердам. Это мой город, а «Аякс» — мой клуб. Я связан с этим местом, прошел через академию. Я дитя «Аякса» и Амстердама.