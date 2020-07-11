Зидан: «Куртуа в каждой игре делает потрясающие вещи»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высоко отозвался об игре вратаря команды Тибо Куртуа после победы над «Алавесом» (2:0).
Тибо оказывает очень большое влияние. В каждой игре он делает потрясающие вещи. Игра в защите – это командная работа, но Тибо помогает нам. Он сделал 2-3 хороших сэйва.
Его бы в Париж....
Ну а после ухода Дешама в сборную, конечно же. Буду ждать с нетерпением.
Его бы в Париж....
Ну а после ухода Дешама в сборную, конечно же. Буду ждать с нетерпением.
https://youtu.be/bnIp9YWgnC0