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Зидан: «Куртуа в каждой игре делает потрясающие вещи»

11 июля 2020, 10:51
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)АлавесМатч завершен

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высоко отозвался об игре вратаря команды Тибо Куртуа после победы над «Алавесом» (2:0).

Тибо оказывает очень большое влияние. В каждой игре он делает потрясающие вещи. Игра в защите – это командная работа, но Тибо помогает нам. Он сделал 2-3 хороших сэйва.

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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan ответ Legend 6 (раскрыть)
11 июля в 15:11
А раньше ваш Тер Штеген разве не был у барсуков Дыр Штегеном? Вы же его,точно так же гнобили,когда вас вперёд ногами из Лиги Чемпионов выносили??? Забыл?
Nazi
Nazi
11 июля в 12:53
Зизунчик молодчина, умеет зарядить, мотивировать, заставить поверить в себя. Во всем талантлив человек.

Его бы в Париж....

Ну а после ухода Дешама в сборную, конечно же. Буду ждать с нетерпением.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
11 июля в 11:14
Один из лучших вратарей
Legend 6
Legend 6
11 июля в 11:06
😂😂😂каждый маргариновый раньше считал иначе
shlomo
shlomo
11 июля в 10:57
Главное,что бы болельщикам, клубу и тренерскому штабу нравился....
Зидан 1972
Зидан 1972
11 июля в 10:56, ред.
вообще-то благодаря Зидану многие игроки поверили заново в себе!
Bладимиp
Bладимиp
11 июля в 10:52
Это же хорошо.
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