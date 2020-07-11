Зидан: «Куртуа в каждой игре делает потрясающие вещи»

Главный тренер «Реала» высоко отозвался об игре вратаря команды после победы над «Алавесом» (2:0).

Тибо оказывает очень большое влияние. В каждой игре он делает потрясающие вещи. Игра в защите – это командная работа, но Тибо помогает нам. Он сделал 2-3 хороших сэйва.