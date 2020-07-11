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«Интер» готов расстаться со Шкриньяром, если получит щедрое предложение

11 июля 2020, 15:43

По данным Gazzetta dello Sport, «Интер» готов продать лидера своей обороны Милана Шкриньяра.

Миланский клуб не горит особым желанием расставаться с защитником, однако если поступит щедрое предложение, то «Интер» продаст игрока. «Нерадзурри» устроит сумма в размере 50 млн евро. 

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
11 июля в 17:43
скорее как со свободным))))
vadexus
vadexus
11 июля в 16:57
Желающих будет немного.
Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош
11 июля в 15:58, ред.

лучше музыку хорошую слушать чем верить хрени которая пишется на различных ресурсах касательно Интера. ;-)
Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош ответ dimagas2 (раскрыть)
11 июля в 15:56
не верь в чушь всякую , Милан ниже 80 не будет продан а как пишут что типо и за 40 отдадут то это галимый фейк.
dimagas2
dimagas2
11 июля в 15:48
Зачем продавать лучшего защитника,лучше уже старика Година убрать.
mihaluch
mihaluch
11 июля в 15:46
Все ждут щедрого вознаграждения
ЮЗИК
ЮЗИК
11 июля в 15:45
Каждый хочет наварить
Brigar
Brigar
11 июля в 15:45
Это будет правильно.
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