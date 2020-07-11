«Интер» готов расстаться со Шкриньяром, если получит щедрое предложение

По данным Gazzetta dello Sport, «Интер» готов продать лидера своей обороны Милана Шкриньяра.
Миланский клуб не горит особым желанием расставаться с защитником, однако если поступит щедрое предложение, то «Интер» продаст игрока. «Нерадзурри» устроит сумма в размере 50 млн евро.
Ранее на Шкриньяра претендовал «Реал».
лучше музыку хорошую слушать чем верить хрени которая пишется на различных ресурсах касательно Интера. ;-)
лучше музыку хорошую слушать чем верить хрени которая пишется на различных ресурсах касательно Интера. ;-)