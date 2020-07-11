ГлавнаяНовости

«Челси» претендует на Йовича

11 июля 2020, 17:18

Форвард «Реала» Лука Йович может продолжить карьеру в Англии, пишет AS.

К 22-летнему футболисту проявляет интерес «Челси». В текущем сезоне на счету нападающего 16 матчей в Примере, 2 гола и 1 голевая передача. Ранее слухи связывали серба с «Лестером».

Все новости
Сульшер подтвердил переход Санчеса в «Интер»
Сегодня, 01:51 Комментарии3
Слухи«Бавария» и «Интер» могут обменяться полузащитниками
Сегодня, 00:23 Комментарии6
СлухиНатан Аке проходит медосмотр для «Манчестер Сити»
Вчера, 16:09 Комментарии6
Слухи«Реал» продаст Хамеса в «Атлетико» за 10-15 млн евро
Вчера, 13:37 Комментарии16
Бранислав Иванович: «Вероятно, я продолжу свою карьеру в „Эвертоне“»
Вчера, 10:05 Комментарии33
СлухиЗащитник «Тоттенхэма» Орье согласился перейти в «Милан»
Вчера, 08:45 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
11 июля в 19:01
Это наврятли при наличии Абрахама, Жиру и 55 миллионного Вернера.
ZjzoRe
ZjzoRe
11 июля в 18:27
смешно, нам это бревно даром не нужно)

во-первых, в Челси следят за репутацией игроков
во-вторых, нам не нужен таранный форвард: есть Жиру, есть Абрахам
в-третьих, кто будет покупать футболиста классом ниже своих воспитанников?
ДАША Д
ДАША Д
11 июля в 18:14
Со скидкой можно взять.
Leha-ha50
Leha-ha50
11 июля в 17:58
Сейчас все на кого то претендуют. Вот кто куда перейдет - это вопрос???
dimagas2
dimagas2
11 июля в 17:54
Брехня.
95-shishani-95
95-shishani-95
11 июля в 17:54
Дурак, сам себе все загубил в лучшем клубе в истории футбола!!!
STVA 1
STVA 1
11 июля в 17:40
А нужен он!?
BDA8181
BDA8181
11 июля в 17:25
За чем?! Есть Вернер. Сейчас ещё вроде как Хаверца хотят взять! Он опять лишний...
shlomo
shlomo
11 июля в 17:19
Челси думаю ему подойдет....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
11 июля в 17:19
Ничего исключать нельзя...
drug01
drug01
11 июля в 17:19
Желаем удачи вперёд
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100