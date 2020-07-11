«Челси» претендует на Йовича

1594477112

11 июля 2020, 17:18

Форвард «Реала» может продолжить карьеру в Англии, пишет AS.

К 22-летнему футболисту проявляет интерес «Челси». В текущем сезоне на счету нападающего 16 матчей в Примере, 2 гола и 1 голевая передача. Ранее слухи связывали серба с «Лестером».