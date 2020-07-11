«Челси» претендует на Йовича

Форвард «Реала» Лука Йович может продолжить карьеру в Англии, пишет AS.
К 22-летнему футболисту проявляет интерес «Челси». В текущем сезоне на счету нападающего 16 матчей в Примере, 2 гола и 1 голевая передача. Ранее слухи связывали серба с «Лестером».
во-первых, в Челси следят за репутацией игроков
во-вторых, нам не нужен таранный форвард: есть Жиру, есть Абрахам
в-третьих, кто будет покупать футболиста классом ниже своих воспитанников?
во-первых, в Челси следят за репутацией игроков
во-вторых, нам не нужен таранный форвард: есть Жиру, есть Абрахам
в-третьих, кто будет покупать футболиста классом ниже своих воспитанников?