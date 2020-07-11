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«Милан» отказался от кандидатуры Йовича

11 июля 2020, 15:47

Источник сообщает, что нападающий «Реала» Лука Йович, скорее всего, не перейдет в «Милан».

Напомним, что итальянский клуб некоторое время претендовал на сербского футболиста. «Россонери» вели переговоры с агентом игрока, однако стороны не смогли договориться по условиям контракта. 

Агент игрока запрашивал 5 млн евро за сезон плюс бонусы, однако «Милан» в настоящее время не может себе позволить платить такие деньги футболистам.

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Все комментарии
Ozabot
Ozabot
11 июля в 17:24
Да что-то очень много просит, учитывая его «успехи» в «Реале». Ладно бы, если доказал делом, а так пришел и сидит на лавочке.
Перешел бы, показал результаты и уже потом обсуждал миллионы.
КЭТиК
КЭТиК
11 июля в 17:14
Для Милана только дармовые футболисты.
shlifen
shlifen
11 июля в 16:17
5 лимонов евро + бонусы за ТАКОГО Йовича?? Для Италии, и особенно Милана, это зарплата уровня основной звезды... Да уж, кажется агенту интереснее чтобы Йович сидел на лавочке в Мадриде... =(
shlomo
shlomo
11 июля в 16:15
А сейчас мало кто зарабатывает....
Stilannt
Stilannt
11 июля в 15:48
Это очень правильно.
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