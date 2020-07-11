«Милан» отказался от кандидатуры Йовича

Источник сообщает, что нападающий «Реала» Лука Йович, скорее всего, не перейдет в «Милан».
Напомним, что итальянский клуб некоторое время претендовал на сербского футболиста. «Россонери» вели переговоры с агентом игрока, однако стороны не смогли договориться по условиям контракта.
Агент игрока запрашивал 5 млн евро за сезон плюс бонусы, однако «Милан» в настоящее время не может себе позволить платить такие деньги футболистам.
Перешел бы, показал результаты и уже потом обсуждал миллионы.
Перешел бы, показал результаты и уже потом обсуждал миллионы.