«Игрокам надо руки отрезать?» Гасперини — о двух пенальти в матче с «Юве»

Главный тренер «Аталанты» подверг критике судейские решения в матче с «Ювентусом» (2:2) в рамках 32-го тура Серии А. В ворота «Аталанты» назначили два пенальти за игру рукой.

Что же нам теперь делать, отрезать себе руки? Лучшее, что вы можете делать в таких ситуациях — держать руки перед собой. Подобное мы уже видели, было много таких случаев на протяжении всего сезона, со многими командами. Это безумие, и интерпретация правила здесь не такая же, как в любом другом месте. Другие страны не ставят такие пенальти.

«Аталанта» долгое время обыгрывала «Ювентус», прежде всего в первом тайме, и дважды выходила вперед благодаря Дувану Сапате и Руслану Малиновскому. Это было отличное выступление против лидеров Серии А, я сказал ребятам, чтобы они относились к этому как к игре Лиги чемпионов, так как мы столкнемся с командами такого уровня в августе.