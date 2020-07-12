ГлавнаяНовости

«Игрокам надо руки отрезать?» Гасперини — о двух пенальти в матче с «Юве»

12 июля 2020, 08:40
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)2 : 2Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подверг критике судейские решения в матче с «Ювентусом» (2:2) в рамках 32-го тура Серии А. В ворота «Аталанты» назначили два пенальти за игру рукой.

Что же нам теперь делать, отрезать себе руки? Лучшее, что вы можете делать в таких ситуациях — держать руки перед собой. Подобное мы уже видели, было много таких случаев на протяжении всего сезона, со многими командами. Это безумие, и интерпретация правила здесь не такая же, как в любом другом месте. Другие страны не ставят такие пенальти.

«Аталанта» долгое время обыгрывала «Ювентус», прежде всего в первом тайме, и дважды выходила вперед благодаря Дувану Сапате и Руслану Малиновскому. Это было отличное выступление против лидеров Серии А, я сказал ребятам, чтобы они относились к этому как к игре Лиги чемпионов, так как мы столкнемся с командами такого уровня в августе.

Все новости
Анелька: «Зидан способен совершить камбэк и выбить „Сити“ из ЛЧ»
Сегодня, 06:12 Комментарии0
Конте: «Санчес пришёл в „Интер“ в худший период своей карьеры»
Сегодня, 04:41 Комментарии2
Бордалас: «„Хетафе“ не заслужил такого окончания сезона»
Сегодня, 04:24 Комментарии2
Бартомеу: «Месси завершит карьеру в „Барселоне“ через 3-4 года»
Сегодня, 03:56 Комментарии5
Матвиенко: «Задача „Шахтера“ – финал Лиги Европы»
Сегодня, 02:44 Комментарии2
Лукаку: «Я доволен сегодняшним результатом, нужно продолжать в том же духе»
Сегодня, 00:48 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Победителей не судят (комментарий удален) (раскрыть)
13 июля в 19:18
)))
Van Vanovich
Van Vanovich ответ Победителей не судят (комментарий удален) (раскрыть)
13 июля в 10:44
Князь ты что ли?)
25процентный клоун
25процентный клоун
12 июля в 21:30
Позорище юве
ZjzoRe
ZjzoRe ответ Победителей не судят (комментарий удален) (раскрыть)
12 июля в 17:44
у меня один аккаунт, о чем ты? :D

это князьку и иже с ними делать нечего по жизни и они с десяти аккаунтов поливают желчью все другие клубы
Брулин
Брулин
12 июля в 17:34
Это всё отговорки в пользу бедных. Правда мне показалось, что в первом случае рука была прижата к телу - в таких случаях ставить нельзя. Другое дело, что уверен, Ювентусу бы такие две пенки в одном матче не поставили. Но это уже совсем другая история (с)
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
12 июля в 17:29
В первом моменте пенальти спорный, а во втором чистый
Ravshan878
Ravshan878
12 июля в 16:36
ZJZoRE.
Вот понимаешь. Не стоить отпускается ниже плинтуса. Атаманом станешь.
shlifen
shlifen
12 июля в 16:33, ред.
Прочитал и не понял - в Италии какие-то свои "особенные" правила?? Они отличаются от общеевропейских? Первый пенальти - игрок отвернулся, рука согнута в локте и прижата к телу, игрок навешивает - это уже год как не пенальти, видимо везде кроме Италии. Второй пенальти - игрок Юве ВЫБИВАЕТ мяч ОТ ворот, с полутора метров попадает в руку "на 8 часов" (по предписаниям ещё начала сезона) - опять же это не пенальти уже год как... Видимо у федерации футбола Италии свои собственные правила назначения пенальти, другие нежели у всех остальных... Судейство просто мрак (не только в этих эпизодах, во всем матче в целом), а потом фаны Юве бегают по веткам АПЛ и Примеры клеймя других "кабинетами" и "липовыми"... Блин ребята, в вашей любимой лиге (надеюсь это СериАл) матчей "с душком" просто валом - вас это не напрягает?? В чем ценность таких чемпионств, когда чтобы справится с командой (а в этот раз сыграть в ничью) с бюджетом в 3-4 раза меньше нужны крайне спорные пенальти которые не поставят ни в АПЛ ни скажем в Бундеслиге?? Лучше бы Юве проигрывал такие матчи и даже слил скудетто - это бы заставило уволить Сарри и почистить состав от шлака, который ежегодно набирается по принципу "зато свободный агент" - а так и дальше будут выигрывать чемпионат который интересен лишь фанам Юве и нейтральным любителям Аталанты. Жаль ведь в 90-х мне нравился СериАл =((

P. S. Я за то чтобы во всех лигах было адекватное судейство, а принцип "ой молчали бы лучше, вам самим поставили Х спорных пенальти" не оправдывает хреновое судейство в матче вашей любимой команды. Липовый пенальти скажем для МЮ и для Юве это две ошибки, "обнуления" грехов в таком случае не происходит =))))
Juve14
Juve14 ответ Juve14 (раскрыть)
12 июля в 15:27, ред.
    Bom Bom
    Bom Bom ответ Победителей не судят (комментарий удален) (раскрыть)
    12 июля в 14:40
    До Игу мяч и не доходит с такой полузащитой. А сам по себе он проделывает большой объем черновой работы. Классический нап, которому требуется чаще встречаться с мячом в штрафной. И в отборе способен поработать когда требуется.
    Сантус
    Сантус
    12 июля в 13:38
    Я не фанат Старушки,но руки есть руки.Бла-блакают по этому поводу только ее хейтеры и персохейтеры Роналду.Я бы послушал всех критиков в аналогии с их командами и любимцами...)
    STVA 1
    STVA 1 ответ Победителей не судят (комментарий удален) (раскрыть)
    12 июля в 13:32
    Это так , но по игре конечно гости лучше были! К сожалению для них счёт на табло!
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    12 июля в 13:28
    Судьи ювентийские украли победу у Аталанты
    Лысый-Шарлатан
    Лысый-Шарлатан
    12 июля в 13:14
      ZjzoRe
      ZjzoRe ответ Ravshan878 (раскрыть)
      12 июля в 12:48
        barcamilan
        barcamilan
        12 июля в 12:40, ред.
        Гасперини, твои ребята катали юве всю игру, просто им сказочно повезло
        мангo
        мангo
        12 июля в 11:56
        Кабинетная рука
        Bom Bom
        Bom Bom
        12 июля в 11:38
        Самое интересное, что когда у защитников Юве мяч от туловища и паха отскакивал в руку, то ставили пенальти, и тут никто не возмущался. Во вчерашнем матче эпизоды более очевидные, все по делу. Да, корявенькие правила, но это вопрос к тем, кто их утверждал. Печально то, что по игре Аталанта смотрелась интереснее.
        Армейская душа
        Армейская душа
        12 июля в 10:33
        А спартачи бы верещали о том, что судьи душат свиней
        di byadjo
        di byadjo
        12 июля в 10:11
        Теперь шампунь против Лиона нырять начнёт.если руки не будет, тренер Лиона руки отрежет перед игрой.
        Ravshan878
        Ravshan878
        12 июля в 10:03
        За такие слова самому Гасперини нужно оторвать язык и д......что бы не п.......!!!
        Sebastian Eniston
        Sebastian Eniston ответ Svartalfheim (раскрыть)
        12 июля в 09:51
          Данила Кравцов
          Данила Кравцов
          12 июля в 09:46
          на рабье и матиюди за игры руками в первом тайме пенки не поставили.....это все что нужно знать о честности судейства в этом матче
          cska vperiod
          cska vperiod
          12 июля в 09:36
          Играть руками в штрафной нельзя это пенальти а резать руки парням совсем не нужно.
          Van Vanovich
          Van Vanovich
          12 июля в 09:33
          Де Рону мяч попал в прижатую ближнюю руку , во вторую не попал. Муриелю попали, но мяч не летел в сторону ворот.
          kotmyshka
          kotmyshka
          12 июля в 09:31, ред.
          закон есть закон, хоть и обидно
          Leha-ha50
          Leha-ha50
          12 июля в 09:31
          Второй пенальти очевидный, а с первым много вопросов???
          Agamaga
          Agamaga
          12 июля в 09:24
            berda2003
            berda2003
            12 июля в 09:22
            надо не руки игрокам отрезать, а бошки функционерам фифа, ежегодно меняющим правила...
            Остапчук 67
            Остапчук 67
            12 июля в 09:16
            Просто не повезло.
            Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
            Отправить
             
            Rambler's Top100