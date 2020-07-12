Хамес точно покинет «Реал» этим летом

1594542501

12 июля 2020, 11:28

Полузащитник определенно покинет мадридский «Реал» этим летом, утверждает El Pais.

Колумбиец провел всего восемь матчей в Ла Лиге в этом сезоне, и тренер Зинедин Зидан предположил, что Хамес может больше не выйти на поле в нынешнем сезоне.

СМИ связывали футболиста с переходом в мадридский «Атлетико» прошлым летом, в то время как «Наполи» и «Милан» также проявляли интерес, но «Реал» решил оставить Хамеса в команде.

Однако, как уверяет источник, они вряд ли удержат его в этом году, и Родригес полон решимости найти новый клуб этим летом.