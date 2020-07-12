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Хамес точно покинет «Реал» этим летом

12 июля 2020, 11:28

Полузащитник Хамес Родригес определенно покинет мадридский «Реал» этим летом, утверждает El Pais.

Колумбиец провел всего восемь матчей в Ла Лиге в этом сезоне, и тренер Зинедин Зидан предположил, что Хамес может больше не выйти на поле в нынешнем сезоне.

СМИ связывали футболиста с переходом в мадридский «Атлетико» прошлым летом, в то время как «Наполи» и «Милан» также проявляли интерес, но «Реал» решил оставить Хамеса в команде.

Однако, как уверяет источник, они вряд ли удержат его в этом году, и Родригес полон решимости найти новый клуб этим летом.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
12 июля в 14:15
это просто слухи))
Ruslan3132
Ruslan3132
12 июля в 13:41
Надо продавать, и желательно не в Ла Лигу.
ДСА
ДСА
12 июля в 12:52
И так справятся.
cevin cigan
cevin cigan ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
12 июля в 12:42
Ну а что ему остаётся делать,он же знает,что даже если в одном матче сыграет как Бог,то нет гарантий,что в следующем будет в основе. Вот и попросил Зидана больше не включать себя в заявку,тк не видет смысла в ней быть.Чисто тренируется,чтобы форму поддерживать и готовит себя на переход в другой клуб. Конечно жаль терять такого мастера. Я и сейчас считаю,что Хамес намного опасней в атаке чем Иско!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
12 июля в 11:47
В последних матчах играл блекло. Видны проблемы с настроем уже. А был эпизод, когда он тянул Реал. То есть на пике - это отличный футболист. Но увы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 июля в 11:30
Не хотелось бы...
drug01
drug01
12 июля в 11:30
Жаль очень жаль
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