В символическую сборную РПЛ попали 5 игроков «Краснодара»

РПЛ представила символическую сборную 28-го тура. Отметим, что сразу пять представителей «Краснодара» оказались в лучшей команде тура.
Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»);
Защитники: Дуглас Сантос («Зенит»), Самуэль Жиго («Спартак»), Деннис Хаджикадунич («Ростов»), Сергей Петров («Краснодар»);
Полузащитники: Вандерсон, Мануэл Фернандеш (оба — «Краснодар»), Алекс Крал («Спартак»);
Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Маркус Берг («Краснодар»), Кирилл Панченко («Динамо»).
Ранее символическую сборную РПЛ представил «Соккер.ру».
Кто составлял эту Сборнаяю?
Кто составлял эту Сборнаяю?
Остальные - временщики, редкие и случайные пассажиры..:)
Остальные - временщики, редкие и случайные пассажиры..:)
И ни одного игрока из фарм-клуба.
Это все, что нужно знать о победе Сочи в субботнем матче 😆
И ни одного игрока из фарм-клуба.
Это все, что нужно знать о победе Сочи в субботнем матче 😆
Он хоть и не играл, но он должен тут быть. Чувствую разгонят этих составителей сборных.
Он хоть и не играл, но он должен тут быть. Чувствую разгонят этих составителей сборных.