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В символическую сборную РПЛ попали 5 игроков «Краснодара»

13 июля 2020, 15:15

РПЛ представила символическую сборную 28-го тура. Отметим, что сразу пять представителей «Краснодара» оказались в лучшей команде тура.

Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»);

Защитники: Дуглас Сантос («Зенит»), Самуэль Жиго («Спартак»), Деннис Хаджикадунич («Ростов»), Сергей Петров («Краснодар»);

Полузащитники: Вандерсон, Мануэл Фернандеш (оба — «Краснодар»), Алекс Крал («Спартак»);

Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА), Маркус Берг («Краснодар»), Кирилл Панченко («Динамо»).

Ранее символическую сборную РПЛ представил «Соккер.ру». 

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Все комментарии
Wolf77785
Wolf77785
13 июля в 19:51
Мда!!! Позор, лучший игрок Джикия, в сборной Крал и Жиго, кто такие списки составляют..
Константин Белых
Константин Белых ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
13 июля в 18:38
В отборе в центре лучшие в РПЛ Крал и Барриос. Кто то есть лучше их?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
13 июля в 17:13
Особенно "понравилось" представительство игроков СпаМа. аж двое.
Кто составлял эту Сборнаяю?
Glyba
Glyba
13 июля в 16:46
А тренер сборной не Тедеско?
swift stream
swift stream
13 июля в 16:41
Худший игрок тура Краля попал в сборную тура, наверное, из-за прически.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
13 июля в 16:37
В РПЛ чиновники выбирают, а они от понимания футбола далеки. Не обольщайся.
ermak6848
ermak6848
13 июля в 16:24
приятная Новость от " Соккер.ру"
19821022
19821022
13 июля в 16:20
Наверняка Ловчев с Мостовым составляли сборную, никак не отойдут от 12-го места.
particular
particular
13 июля в 16:20
Сантос, Сафонов и Жиго - стабильны в своих притязаниях на сборную..:))
Остальные - временщики, редкие и случайные пассажиры..:)
makkie
makkie
13 июля в 16:15
Жиго и Крал в сборной тура.
И ни одного игрока из фарм-клуба.
Это все, что нужно знать о победе Сочи в субботнем матче 😆
berda2003
berda2003
13 июля в 16:12
можно 3 тура дурака валять, потом одну игру, чуть-чуть побегать и ты уже в символической сборной тура, бред...
Алсидес Гиджиев
Алсидес Гиджиев
13 июля в 16:03
Ничего тут удивительного
Lao-Dzi
Lao-Dzi ответ beefs (раскрыть)
13 июля в 15:50
Игрокам команд, пролпускающим по четыре мяча в матче, нужно играть в низших лигах.
Эльмот
Эльмот
13 июля в 15:48
Крале и гею не место в сборной РПЛ.
cska vperiod
cska vperiod
13 июля в 15:48
Мне нравится как спартачи попали в этот список особенно после позорного поражения от Сочи.
beefs
beefs ответ Columb (раскрыть)
13 июля в 15:46
а лучшим игроком матча становится игрок проигравшей команды 0-3
Legend 6
Legend 6
13 июля в 15:44
Где Дзюба?
Он хоть и не играл, но он должен тут быть. Чувствую разгонят этих составителей сборных.
номер 12
номер 12
13 июля в 15:41
Крал провалил матч, что он здесь делает?
Bikcon
Bikcon
13 июля в 15:40
    Брулин
    Брулин
    13 июля в 15:38
    Все равно верю в Мусаева, если бы не такое количество травм весь сезон, Краснодар бы взял больше очков. Краснодар молодцы!
    Glyba
    Glyba
    13 июля в 15:38
      Brigar
      Brigar
      13 июля в 15:35
      Самим не смешно за такую сборную?
      Columb
      Columb
      13 июля в 15:34
      Если в сборной игроки с 11-го места, то она пердивная.
      Dirty_Harry
      Dirty_Harry
      13 июля в 15:19, ред.
      Чем руководствовались авторы когда составляли рейтинг?
      VAN ARM
      VAN ARM
      13 июля в 15:17
      Да хоть все))))
      ДСА
      ДСА
      13 июля в 15:17
      Не мудрено - разгром учинили.
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