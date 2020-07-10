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Акинфеев, Дзюба и Жирков попали в символическую сборную 27-го тура РПЛ

10 июля 2020, 15:01

Стала известна символическая сборная 27-го тура РПЛ.

Вратарь: Игорь Акинфеев (ЦСКА)

Капитан армейцев сыграл на ноль в четвёртом матче подряд и начал приближаться к своей лучшей серии без пропущенных мячей в РПЛ – семь туров в сезоне 2016/17.

Левый защитник: Юрий Жирков («Зенит»)

36-летний Жирков в матче с «Сочи» сделал 58 точных передач, одна из которых стала результативной.

Правый защитник: Денис Кулаков («Урал»)

Капитан «Урала» совершил три успешных навеса, а также опередил конкурентов по позиции, сделав восемь подборов.

Центральный защитник: Деннис Хаджикадунич («Ростов»)

Из семи выигранных шведом единоборств наверху одно завершилось голевым ударом по воротам «Уфы», и это первый гол Хаджикадунича в РПЛ.

Центральный защитник: Мурило («Локомотив»)

Мурило выиграл 18 единоборств у соперников из «Спартака» – лучше был только Даниил Хлусевич из «Арсенала» с 21 удачной попыткой – при этом у бразильца стопроцентный результат по единоборствам наверху, где он победил девять раз из девяти.

Опорный полузащитник: Исмаэл Сильва («Ахмат»)

Бразилец из «Ахмата» реализовал первый пенальти в карьере и с отрывом стал лидером по количеству точных передач – 92.

Левый полузащитник: Антон Зиньковский («Крылья Советов»)

Зиньковский поделил с Хлусевичем первое место по удачным обводкам – по девять у каждого – и своим прорывом в штрафную организовал победный гол «Крыльев» в ворота «Арсенала».

Правый полузащитник: Марио Фернандес (ЦСКА)

Номинальный защитник сделал больше точных передач, чем другие правые полузащитники: из 54 пасов два стали обостряющими и привели к голам.

Атакующий полузащитник: Никола Влашич (ЦСКА)

Лучший бомбардир ЦСКА сделал всё для гола Чалова – перехватил мяч и отпасовал под удар форварду – затем забил сам и продлил голевую серию до трёх матчей.

Нападающий: Антон Заболотный («Сочи»)

Заболотный стал главным нарушителем тура с пятью фолами, но также реализовал свой единственный момент в начале матча против «Зенита» и вошёл в тройку лучших игроков по выигранным единоборствам в атаке – 11.

Нападающий: Артём Дзюба («Зенит»)

Дзюба победил в 15 единоборствах в нападении, что стало лучшим результатом в туре, и снова участвовал в голевых атаках как ассистент.

Акинфеев, Дзюба и Жирков попали в символическую сборную 27-го тура РПЛ

Ранее «Соккер.ру» представил символическую сборную 26-го тура РПЛ.

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Багров-брат
Багров-брат
11 июля в 14:09
А тренер тура Тедеско! Развлёк всех!...)))
Багров-брат
Багров-брат ответ RamonCSKA (раскрыть)
11 июля в 14:08
Да ладно. Феде стоит ещё прибавить стабильности. Он, таки, не уровень Заболотного, а гораздо выше...)))
RamonCSKA
RamonCSKA ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
10 июля в 22:50
а чем заболотный сыграл лучше чалова?)
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ ответ ziborock (комментарий удален) (раскрыть)
10 июля в 20:06
прокоментируй фото где титов с юраном ....................
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
10 июля в 17:45
свинет нет,значит сборная правильная..
Legend 6
Legend 6 ответ Пендальфсон (комментарий удален) (раскрыть)
10 июля в 16:58
А почему он без парика?))
Footbolista
Footbolista
10 июля в 16:57
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
10 июля в 16:27
Нормальная сборная, без вопросов.
For56tas
For56tas
10 июля в 16:04
Почему нет спартака и Чалова, вообще не понятно.
Юрниекс
Юрниекс
10 июля в 15:57
Юра Жирков красавец. Молодежь...учитесь!
ДАША Д
ДАША Д
10 июля в 15:55
Акинфеев заслужил пост №1.
VAN ARM
VAN ARM
10 июля в 15:30
Дзюба там просто по традиции)]))
Foxes
Foxes
10 июля в 15:28
Два бревна в атаке.)))
beefs
beefs
10 июля в 15:26
вот вам и уровень российского футбола, 40-летние правят...
Zenit_84
Zenit_84
10 июля в 15:20
Браво, пацаны!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
10 июля в 15:10
Сборная танцоров диски
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