Акинфеев, Дзюба и Жирков попали в символическую сборную 27-го тура РПЛ

Стала известна символическая сборная 27-го тура РПЛ.
Вратарь: Игорь Акинфеев (ЦСКА)
Капитан армейцев сыграл на ноль в четвёртом матче подряд и начал приближаться к своей лучшей серии без пропущенных мячей в РПЛ – семь туров в сезоне 2016/17.
Левый защитник: Юрий Жирков («Зенит»)
36-летний Жирков в матче с «Сочи» сделал 58 точных передач, одна из которых стала результативной.
Правый защитник: Денис Кулаков («Урал»)
Капитан «Урала» совершил три успешных навеса, а также опередил конкурентов по позиции, сделав восемь подборов.
Центральный защитник: Деннис Хаджикадунич («Ростов»)
Из семи выигранных шведом единоборств наверху одно завершилось голевым ударом по воротам «Уфы», и это первый гол Хаджикадунича в РПЛ.
Центральный защитник: Мурило («Локомотив»)
Мурило выиграл 18 единоборств у соперников из «Спартака» – лучше был только Даниил Хлусевич из «Арсенала» с 21 удачной попыткой – при этом у бразильца стопроцентный результат по единоборствам наверху, где он победил девять раз из девяти.
Опорный полузащитник: Исмаэл Сильва («Ахмат»)
Бразилец из «Ахмата» реализовал первый пенальти в карьере и с отрывом стал лидером по количеству точных передач – 92.
Левый полузащитник: Антон Зиньковский («Крылья Советов»)
Зиньковский поделил с Хлусевичем первое место по удачным обводкам – по девять у каждого – и своим прорывом в штрафную организовал победный гол «Крыльев» в ворота «Арсенала».
Правый полузащитник: Марио Фернандес (ЦСКА)
Номинальный защитник сделал больше точных передач, чем другие правые полузащитники: из 54 пасов два стали обостряющими и привели к голам.
Атакующий полузащитник: Никола Влашич (ЦСКА)
Лучший бомбардир ЦСКА сделал всё для гола Чалова – перехватил мяч и отпасовал под удар форварду – затем забил сам и продлил голевую серию до трёх матчей.
Нападающий: Антон Заболотный («Сочи»)
Заболотный стал главным нарушителем тура с пятью фолами, но также реализовал свой единственный момент в начале матча против «Зенита» и вошёл в тройку лучших игроков по выигранным единоборствам в атаке – 11.
Нападающий: Артём Дзюба («Зенит»)
Дзюба победил в 15 единоборствах в нападении, что стало лучшим результатом в туре, и снова участвовал в голевых атаках как ассистент.
Ранее «Соккер.ру» представил символическую сборную 26-го тура РПЛ.