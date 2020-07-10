Акинфеев, Дзюба и Жирков попали в символическую сборную 27-го тура РПЛ

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10 июля 2020, 15:01

Стала известна символическая сборная 27-го тура РПЛ .

Вратарь: ( ЦСКА )

Капитан армейцев сыграл на ноль в четвёртом матче подряд и начал приближаться к своей лучшей серии без пропущенных мячей в РПЛ – семь туров в сезоне 2016/17.

Левый защитник: («Зенит»)

36-летний Жирков в матче с «Сочи» сделал 58 точных передач, одна из которых стала результативной.

Правый защитник: («Урал»)

Капитан «Урала» совершил три успешных навеса, а также опередил конкурентов по позиции, сделав восемь подборов.

Центральный защитник: («Ростов»)

Из семи выигранных шведом единоборств наверху одно завершилось голевым ударом по воротам «Уфы», и это первый гол Хаджикадунича в РПЛ .

Центральный защитник: Мурило («Локомотив»)

Мурило выиграл 18 единоборств у соперников из «Спартака» – лучше был только Даниил Хлусевич из «Арсенала» с 21 удачной попыткой – при этом у бразильца стопроцентный результат по единоборствам наверху, где он победил девять раз из девяти.

Опорный полузащитник: («Ахмат»)

Бразилец из «Ахмата» реализовал первый пенальти в карьере и с отрывом стал лидером по количеству точных передач – 92.

Левый полузащитник: («Крылья Советов»)

Зиньковский поделил с Хлусевичем первое место по удачным обводкам – по девять у каждого – и своим прорывом в штрафную организовал победный гол «Крыльев» в ворота «Арсенала».

Правый полузащитник: ( ЦСКА )

Номинальный защитник сделал больше точных передач, чем другие правые полузащитники: из 54 пасов два стали обостряющими и привели к голам.

Атакующий полузащитник: ( ЦСКА )

Лучший бомбардир ЦСКА сделал всё для гола Чалова – перехватил мяч и отпасовал под удар форварду – затем забил сам и продлил голевую серию до трёх матчей.

Нападающий: («Сочи»)

Заболотный стал главным нарушителем тура с пятью фолами, но также реализовал свой единственный момент в начале матча против «Зенита» и вошёл в тройку лучших игроков по выигранным единоборствам в атаке – 11.

Нападающий: («Зенит»)

Дзюба победил в 15 единоборствах в нападении, что стало лучшим результатом в туре, и снова участвовал в голевых атаках как ассистент.