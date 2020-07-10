Антисборная 27-го тура: молодёжная полузащита и покаявшийся Морозов

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сегодня, 19:18

«Соккер.ру» не дает спуску футболистам, которые были недостаточно эффективны в очередном туре РПЛ .

Вратарь

Егор Шамов («Арсенал»)

У «Арсенала» в этом сезоне вратарская чехарда, в воротах поиграли уже четыре голкипера: Михаил Левашов, Артур Нигматуллин, Юрий Лодыгин и Егор Шамов. В антисборную попадает самый молодой из этой компании, Егор защищал ворота туляков в игре с «Крыльями Советов» и пропустил четыре мяча. Шамов не совершал серьезных ошибок, но и выручить свою команду ни разу не сумел. Андрей Климович из «Оренбурга» тоже пропустил 4 мяча в 27-м туре, но уберег свою команду от более крупного поражения шестью сэйвами, а его коллега из «Арсенала» не внес коррективы в ход игры с волжанами.

Защитники

Григорий Морозов («Динамо»)

Во втором туре подряд «Динамо» проигрывает из-за индивидуальной ошибки Морозова, который извинился за свою оплошность. Матч в Екатеринбурге Григорий начал в запасе, но уже в перерыве поменял Антона Соснина, который не справлялся с Эль-Кабиром. Защитнику удалось стабилизировать игру «бело-голубых» на правом фланге, но все его старания перечеркнула ошибка в концовке матча: от Морозова мяч отскочил к Погребняку, а Павел записался в гильдию бывших, напакостивших «Динамо» в этом сезоне.

Максим Беляев («Арсенал»)

А помните, как еще совсем недавно Беляева сватали в топ-клубы? С игрой, которую показывает Максим этим летом, заинтересоваться им могут разве что топ-клубы ФНЛ . Против «Крыльев» снова играл так, будто уже изучил все премудрости футбола, поэтому проигрывал борьбу и опекал пустое место, когда соперники забивали свои голы. Апатичный защитник — враг команды.

Алексей Грицаенко («Тамбов»)

В прошлые выходные Алексей Грицаенко забил в ворота «Спартака» и выиграл у «красно-белых» в Москве, но несколько дней спустя «Тамбов» проиграл «Ахмату», а защитник переместился в команду героев с приставкой «анти». Не мудрено, когда дважды был пойман на «горячем» при исполнении обязанностей: заработал пенальти в ворота своей команды, отметился и в эпизоде со вторым голом «Ахмата».

Кристиан Рамирес («Краснодар»)

Бегал много, но половину передач отдал в ноги соперникам, под конец устал и был заменен. А самое важное — гол пришел из зоны Рамиреса, наивно сыграл против Уремовича, недооценил оппонента и позволил тому сразу сделать передачу на ударную позицию. Не лучшая игра заводного эквадорца.

Полузащитники

Даниил Куликов («Локомотив»)

В отсутствии Крыховяка и Баринова Николичу пришлось рисковать и выставлять против «Спартака» экспериментальную опорную зону — Магкеева и Куликова. Оба уже к середине первого тайма обзавелись предупреждениями, если Станислав нащупал свою игру и стал помогать команде, то Даниил приблизил себя к красной карточке и в перерыве был заменен от греха подальше.

Наиль Умяров («Спартак»)

Наиль Умяров получает большие авансы, но пока не оправдывает их на футбольном поле. Наиль провел три матча подряд в стартовом составе из-за дисквалификаций Крала и Зобнина, но вряд ли убедил Тедеско. Умяров слишком наивен в борьбе — позволил Алексею Миранчуку затащить себя в штрафную и сфолить на нем, очень не хватает интенсивности, Наиль еще не такой мастер, чтобы переигрывать всех в стоячий футбол, при этом регулярно ошибается в простых ситуациях, нервничает и усугубляет положение в попытках исправиться.

Даниил Уткин («Краснодар»)

Полузащита «Краснодара» не справилась с хитростями Слуцкого: и Газинский провел посредственный матч, и Вильена не впечатлил, а Уткин на контрасте с игрой против «Зенита», где оформил дубль, очутился в антисборной. Даниил в игре с «Рубином» напомнил Дениса Глушакова худших образцов: создавал видимость активности и повсюду бегал словно курица без головы.

Данил Липовой («Оренбург»)

Должен же кто-то представлять команду, проигравшую 0:4? Данил Липовой — достойный кандидат, ведь в матче с ЦСКА он очень старался, но все делал невпопад: то простейшую передачу отдать не получится, то в офсайд залезет, то удар из выгодной позиции запорет. Не порадовал воспитанник «Динамо».

Нападающие

Элдор Шомуродов («Ростов»)

Шомуродов даже на одной ноге будет полезнее своих молодых сменщиков Прошлякова и Долгова, которые совершенно не готовы к уровню РПЛ , но эта версия Элдора все еще очень далека от того форварда, который в первой части сезона своими голами подтаскивал «Ростов» к высоким местам в турнирной таблице. Достаточно присмотреться к тому, как бежит Шомуродов — нет легкости, да и чутье заметно притупилось.

Эдер («Локомотив»)

А Эдер никогда особенно и не блистал голевым чутьем, португалец всегда редко забивал, хотя иногда метко — помним о «Золотых голах» в финале Евро-2016 и в чемпионском сезоне «Локомотива». Против «Спартака» Эдер маячил на переднем краю, при случае навязывал борьбу, но его действия с мячом — это какая-то постоянная борьба с самим собой. Вспомните хотя бы эпизод из концовки матча, когда Эдер мог принести «железнодорожникам» победу, но допустил брак при обработке, упустил шанс для удара из убойной позиции.

Тренер

Мурад Мусаев («Краснодар»)

В середине июня Мурад Мусаев был утвержден в должности главного тренера «Краснодара», а его прежние помощники ушли из клуба. Давайте присмотримся, что у Мурада Олеговича получится без мудрых советов старших товарищей. Пока все плохо: у «Краснодара» 0 побед на поле после возобновления чемпионата («технарь» в игре с «Оренбургом» не в счет) и все меньше шансов попасть в Лигу чемпионов. В Казани Мусаев и «Краснодар» не смогли ничего поделать с «Рубином» Слуцкого, который придумал для оппонента хитрые головоломки, оставшиеся без решений.