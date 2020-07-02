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Сборная 25-го тура: Влашич сдержал слово, а Миранчук тащит «Локомотив»

вчера, 21:45
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий
Миранчук Алексей
Миранчук Алексей
Полузащитник
Фернандес Марио
Фернандес Марио
Защитник
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Кто в основе символической сборной «Соккер.ру»? Ответы в одном клике от вас!

Вратарь

Александр Беленов («Уфа»)

Матч «Уфы» и «Рубина» завершился нулевой ничьей, а лучшими на поле были вратари. Команда Вадима Евсеева лучше смотрелась в первой трети матча и в концовке, привычный к сухим матчам Александр Беленов совершил первое спасение на 32-й минуте, но в общей сложности успел выручить «Уфу» 6 раз. На счету голкипера казанцев Юрия Дюпина 5 сэйвов, он тоже рассматривался в качестве кандидата в сборную тура, как и Сослан Джанаев, пропустивший за «Сочи» только с пенальти. 

Защитники

Марио Фернандес (ЦСКА)

Дерби удалось одному из лидеров ЦСКА! Марио буквально «летал» по своему флангу, разыгрывал комбинации на скорости с партнерами и загнал Айртона ниже травы. Отметился Фернандес и результативным действием — голевой передачей на Влашича, когда Никола забивал первый гол. 

Ярослав Ракицкий («Зенит»)

Михаил Вилков повел себя неординарно в матче «Тамбов» — «Зенит», когда в концовке выдумал пенальти в ворота «сине-бело-голубых» за якобы фол Ракицкого на Федчуке. Реализованный Чуперкой пенальти не помешал «Зениту» выиграть — Ригони в концовке вырвал победу для «Зенита», и не изменил мнения о работе украинского защитника в этом матче: Ярослав царил в воздухе, пресекая любые попытки «Тамбова» зайти в штрафную «сверху». 

Хордур Магнуссон (ЦСКА)

Магнуссон дважды неосторожно сыграл против Зобнина в штрафной — были подозрения на пенальти, а еще разок прыгнул Роману на спину на подступах к воротам и должен был получать желтую карточку. При иной оценке арбитров эти эпизоды могли изменить впечатление от игры исландца, но он вышел сухим из воды и стал неподсудным победителем дерби. Магнуссон был главным защитником в матче со «Спартаком», именно на нем закончилось большинство атак «красно-белых». 

Дмитрий Скопинцев («Динамо»)

Скопинцева по делу признали лучшим футболистом матча «Сочи» — «Динамо», Дмитрий развил мощную активность на левой бровке, откуда постоянно генерировал угрозы воротам Сослана Джанаева, по которым трижды наносил удары лично. Впечатляет и аккуратность Скопинцева в передачах — 93% точности. 

Полузащитники

Никола Влашич (ЦСКА) — герой тура

Влашич обещал умереть на поле, но сделать все для победы ЦСКА. И не обманул: хорват действительно сыграл так, как подобает в дерби. На счету Николы победный дубль в ворота «Спартака», а первый тайм в дерби он считает лучшим своим игровым отрезком в футболке «армейцев».

Алексей Миранчук («Локомотив») — спаситель тура

Алексей Миранчук в третий раз подряд попадает в нашу символическую сборную, после рестарта РПЛ полузащитник забил все четыре гола «Локомотива». Мяч в ворота «Крыльев Советов» получился в чем-то случайным, но лично для Алексея этот успех на 90+5 минуте стал во многом закономерным, ведь Миранчук забил шестым ударом по воротам «Крылышек», а еще 5 раз создавал моменты для партнеров. Имеет право непосредственный участник 10 опасных атак забить в 11-й? Не только имеет право, но и заслуживает это. 

Одисе Роши («Ахмат»)

Андрес Понсе отдал результативную передачу на Харина и заработал пенальти, но самым заметным участником гостевой победы над «Арсеналом» был Одисе Роши, реализовавший пенальти и забивший третий гол «Ахмата» в концовке встречи. Албанец ярко выступил, сделал результат. 

Нападающие

Максим Глушенков («Крылья Советов») — неудержимость тура

Прекрасное впечатление во всех матчах после рестарта РПЛ оставляет Максим Глушенков. Выступающий на правах аренды за «Крылья Советов» спартаковец забил в ворота «Ахмата» и «Зенита», а на «РЖД Арене» помог отличиться Радоничу и несколько раз разрывал оборону «железнодорожников» с опытными Чорлукой и Кверквелией в быстрых атаках. Тедеско уже должен готовить для Максима место в «Спартаке» на будущий сезон. 

Вандерсон («Краснодар»)

Вандерсон тоже мощно выступил: оббегал защитников «Ростова», как манекены на тренировках, организовал гол Берга, создал еще несколько угроз спокойствию Песьякова, но матч для своей команды не выиграл, как и Глушенков. Впрочем, и «Крылья Советов», и «Краснодар» пропустили роковые голы в концовках и после того, как лучшие игроки были заменены. 

Артем Дзюба («Зенит»)

Дзюба снова был королем воздуха, заставляя защитников «Тамбова» страдать каждый раз, когда мяч летел в их штрафную верхом, кроме того, Артем записал на свой счет очередную результативную передачу — скидка на Азмуна стала голевой после точного удара Сердара. Дзюба снова единолично лидирует в РПЛ по голам и «ассистам». Большое достижение большого форварда. 

Тренеры

Виктор Ганчаренко и Сергей Овчинников (ЦСКА)

Все заметили, что Виктор Ганчаренко вел себя скромнее обычного во время матча со «Спартаком». Уверен, и в подготовке команды он сыграл несколько иную роль. Хочется разделить успех в дерби между двумя тренерами ЦСКА, ведь Овчинников не дал команде развалиться во время отлучки Ганчаренко и красиво передал дела шефу, не забыв об эмоциях для футболистов. 

Сборная 25-го тура: Влашич сдержал слово, а Миранчук тащит «Локомотив»

Джокер. Эмилиано Ригони («Зенит»)

Сергей Семак не рассчитывает на Ригони, но в матче с «Тамбовом» аргентинец приблизил «Зенит» к золотым медалям. Не скажу, что без него не справились бы, но такие победы занимают особое место в чемпионском музее, болельщикам приятно вспоминать триумфы воли и мастерства. В Нижнем Новгороде счет стал равным на 88-й минуте, а в самом начале добавленного времени Эмилиано нанес классный по силе и точности удар, который принес «Зениту» победу. 

Железные нервы. Ивелин Попов («Ростов»)

Ко второму тайму матча «Ростов» — «Краснодар» Виталий Мешков в итоге добавил 19 минут, очень долго совместно с работавшим на VAR Владиславом Безбородовым судили-рядили, как оценить эпизоды в штрафной «Краснодара». Самое странное, что уже после назначения пенальти потребовалось еще несколько минут на какую-то дополнительную проверку. Все это время Ивелин Попов готовился нанести удар, от которого зависело, проиграет его команда или нет. Нервы у болгарина оказались крепкие: пробил неотразимо, даже угадавший направление Сафонов выручить не смог.

Сэйв тура. Игорь Акинфеев (ЦСКА)

У Акинфеева было не так много работы в дерби, чтобы возводить его в ранг героя, но в одном эпизоде в концовке матча Игорь проявил все свое мастерство. Наиль Умяров хлестко пробил из скопления игроков в самый угол, Акинфеева никто бы даже не обвинил в пропущенном мяче, случись он, но капитан ЦСКА кончиками пальцев умудрился перевести мяч в штангу и сохранил для «армейцев» победу. Максименко ошибся — Акинфеев спас, это едва ли не ключевая дуэль в дерби, исход которой определил результат. 

Азмун, Влашич и Акинфеев попали в символическую сборную 25-го тура РПЛ
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Все комментарии
pomor 445
pomor 445
сегодня в 12:40, ред.
Как обычно с большими ушами для удобства притягивания. Больше похоже на отмывающий душ для слабохарактерного Ганчаренко.
Олег Борткевич
Олег Борткевич
сегодня в 12:01
Очень нравится Ракицкий, но пока он явно далек от лучшей формы. Пока в Зените приятно удивляют лишь Барриос и Дзюба с Малкомом. Лучший вратарь тура - Акинфеев. Бесспорно в этой команде только присутствие Влашича, он играл за половину команды, особенно в первом тайме.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 11:14
Отмечу Влашича и то тихо, потому-что матч с душком.
Забил? Забил. Значит не балабол. Не то, что некоторые). Один зуб давал, другой "львом" обещал быть). И оба имеют отношение к одному клубу).
Dirty_Harry
Dirty_Harry ответ Pashok00786 (раскрыть)
сегодня в 10:29
Видимо судья на ничью ставил.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 10:28
Герои тура это судьи!
prinzЫп
prinzЫп
сегодня в 09:46
1. Акинфеев должен быть в воротах. Его спасение (сэйв) в добавленное время, в ТАКОМ матче, стоит 20- других, в обычных...
2. Перестаньте уже везде совать "ЭТО" искусственно-запиаренное Газпромом. Почему бы не поставить кого-то из других команд, (я не смотрел другие матчи, потому пишу примерно) к примеру из Уфы, Ахмата, Динамо и т.д.??
Bullкин
Bullкин
сегодня в 09:44, ред.
А что ж судейка, которому приказали отобрать очки у Краснодара не в сборной? Приказ ведь выполнен! Или там другая благодарность?
Аксинья
Аксинья ответ Pashok00786 (раскрыть)
сегодня в 07:12
Ну насчет задержки времени при исполнении пенальти то Мешков ждал подтверждения что счет из МПС доставлен по адресу...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:30
Поставить Беленова выше Акинфева в игре с Рубином 0:0 это значит публично признать, что Спартак слабее Рубина и у Спартака легче выиграть 2::0, чем сыграть с Рубином 0:0. Пр и выборе лучших желательно в футболе разбираться, а не фанатскую неприязнь выражать. Замечу, что моя реплика ни к кому не обращена, так рассуждения отвлеченные
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:42
Влашич сказал и сделал!
Pashok00786
Pashok00786
вчера в 22:24
Опять Дубиньо в сборной ))ну просто супер игрок...а судья тура Мешков которому понравилось смотреть как играет Крас с Ростовом и он решил дать левую пенальку что бы сравняли счет..и как положено дополнительное время...странно что еще послематчевые пенальти не назначил....
димон 37
димон 37
вчера в 22:07
Как вы задолбали бревно везде совать
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 21:59
на 3))
Аксинья
Аксинья
вчера в 21:54
А где же судья тура, накинувший 20 минут и махавший желтыми картачками как саблей ))
Александр Кузнецов 5
Александр Кузнецов 5
вчера в 21:51
Лёха лучший игрок РПЛ в июне, это факт.
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
вчера в 21:49
Болгарин рулит
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