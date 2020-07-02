Сборная 25-го тура: Влашич сдержал слово, а Миранчук тащит «Локомотив»

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вчера, 21:45

Кто в основе символической сборной «Соккер.ру»? Ответы в одном клике от вас!

Вратарь

Александр Беленов («Уфа»)

Матч «Уфы» и «Рубина» завершился нулевой ничьей, а лучшими на поле были вратари. Команда Вадима Евсеева лучше смотрелась в первой трети матча и в концовке, привычный к сухим матчам Александр Беленов совершил первое спасение на 32-й минуте, но в общей сложности успел выручить «Уфу» 6 раз. На счету голкипера казанцев Юрия Дюпина 5 сэйвов, он тоже рассматривался в качестве кандидата в сборную тура, как и Сослан Джанаев, пропустивший за «Сочи» только с пенальти.

Защитники

Марио Фернандес ( ЦСКА )

Дерби удалось одному из лидеров ЦСКА ! Марио буквально «летал» по своему флангу, разыгрывал комбинации на скорости с партнерами и загнал Айртона ниже травы. Отметился Фернандес и результативным действием — голевой передачей на Влашича, когда Никола забивал первый гол.

Ярослав Ракицкий («Зенит»)

Михаил Вилков повел себя неординарно в матче «Тамбов» — «Зенит», когда в концовке выдумал пенальти в ворота «сине-бело-голубых» за якобы фол Ракицкого на Федчуке. Реализованный Чуперкой пенальти не помешал «Зениту» выиграть — Ригони в концовке вырвал победу для «Зенита», и не изменил мнения о работе украинского защитника в этом матче: Ярослав царил в воздухе, пресекая любые попытки «Тамбова» зайти в штрафную «сверху».

Хордур Магнуссон ( ЦСКА )

Магнуссон дважды неосторожно сыграл против Зобнина в штрафной — были подозрения на пенальти, а еще разок прыгнул Роману на спину на подступах к воротам и должен был получать желтую карточку. При иной оценке арбитров эти эпизоды могли изменить впечатление от игры исландца, но он вышел сухим из воды и стал неподсудным победителем дерби. Магнуссон был главным защитником в матче со «Спартаком», именно на нем закончилось большинство атак «красно-белых».

Дмитрий Скопинцев («Динамо»)

Скопинцева по делу признали лучшим футболистом матча «Сочи» — «Динамо», Дмитрий развил мощную активность на левой бровке, откуда постоянно генерировал угрозы воротам Сослана Джанаева, по которым трижды наносил удары лично. Впечатляет и аккуратность Скопинцева в передачах — 93% точности.

Полузащитники

Никола Влашич ( ЦСКА ) — герой тура

Влашич обещал умереть на поле, но сделать все для победы ЦСКА . И не обманул: хорват действительно сыграл так, как подобает в дерби. На счету Николы победный дубль в ворота «Спартака», а первый тайм в дерби он считает лучшим своим игровым отрезком в футболке «армейцев».

Алексей Миранчук («Локомотив») — спаситель тура

Алексей Миранчук в третий раз подряд попадает в нашу символическую сборную, после рестарта РПЛ полузащитник забил все четыре гола «Локомотива». Мяч в ворота «Крыльев Советов» получился в чем-то случайным, но лично для Алексея этот успех на 90+5 минуте стал во многом закономерным, ведь Миранчук забил шестым ударом по воротам «Крылышек», а еще 5 раз создавал моменты для партнеров. Имеет право непосредственный участник 10 опасных атак забить в 11-й? Не только имеет право, но и заслуживает это.

Одисе Роши («Ахмат»)

Андрес Понсе отдал результативную передачу на Харина и заработал пенальти, но самым заметным участником гостевой победы над «Арсеналом» был Одисе Роши, реализовавший пенальти и забивший третий гол «Ахмата» в концовке встречи. Албанец ярко выступил, сделал результат.

Нападающие

Максим Глушенков («Крылья Советов») — неудержимость тура

Прекрасное впечатление во всех матчах после рестарта РПЛ оставляет Максим Глушенков. Выступающий на правах аренды за «Крылья Советов» спартаковец забил в ворота «Ахмата» и «Зенита», а на « РЖД Арене» помог отличиться Радоничу и несколько раз разрывал оборону «железнодорожников» с опытными Чорлукой и Кверквелией в быстрых атаках. Тедеско уже должен готовить для Максима место в «Спартаке» на будущий сезон.

Вандерсон («Краснодар»)

Вандерсон тоже мощно выступил: оббегал защитников «Ростова», как манекены на тренировках, организовал гол Берга, создал еще несколько угроз спокойствию Песьякова, но матч для своей команды не выиграл, как и Глушенков. Впрочем, и «Крылья Советов», и «Краснодар» пропустили роковые голы в концовках и после того, как лучшие игроки были заменены.

Артем Дзюба («Зенит»)

Дзюба снова был королем воздуха, заставляя защитников «Тамбова» страдать каждый раз, когда мяч летел в их штрафную верхом, кроме того, Артем записал на свой счет очередную результативную передачу — скидка на Азмуна стала голевой после точного удара Сердара. Дзюба снова единолично лидирует в РПЛ по голам и «ассистам». Большое достижение большого форварда.

Тренеры

Виктор Ганчаренко и Сергей Овчинников ( ЦСКА )

Все заметили, что Виктор Ганчаренко вел себя скромнее обычного во время матча со «Спартаком». Уверен, и в подготовке команды он сыграл несколько иную роль. Хочется разделить успех в дерби между двумя тренерами ЦСКА , ведь Овчинников не дал команде развалиться во время отлучки Ганчаренко и красиво передал дела шефу, не забыв об эмоциях для футболистов.

Джокер. Эмилиано Ригони («Зенит»)

Сергей Семак не рассчитывает на Ригони, но в матче с «Тамбовом» аргентинец приблизил «Зенит» к золотым медалям. Не скажу, что без него не справились бы, но такие победы занимают особое место в чемпионском музее, болельщикам приятно вспоминать триумфы воли и мастерства. В Нижнем Новгороде счет стал равным на 88-й минуте, а в самом начале добавленного времени Эмилиано нанес классный по силе и точности удар, который принес «Зениту» победу.

Железные нервы. Ивелин Попов («Ростов»)

Ко второму тайму матча «Ростов» — «Краснодар» Виталий Мешков в итоге добавил 19 минут, очень долго совместно с работавшим на VAR Владиславом Безбородовым судили-рядили, как оценить эпизоды в штрафной «Краснодара». Самое странное, что уже после назначения пенальти потребовалось еще несколько минут на какую-то дополнительную проверку. Все это время Ивелин Попов готовился нанести удар, от которого зависело, проиграет его команда или нет. Нервы у болгарина оказались крепкие: пробил неотразимо, даже угадавший направление Сафонов выручить не смог.

Сэйв тура. Игорь Акинфеев ( ЦСКА )