Символическая сборная 26-го тура: новоиспеченные чемпионы и тамбовские бунтари

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вчера, 22:00

Кто выступил лучше всех в прошедший уикенд и удостоился вызова в символическую сборную «Соккер.ру»?

Вратарь

Андрей Лунев («Зенит»)

В 26-м туре сразу два вратаря совершили по 9 сэйвов — зенитовец Лунев и «оружейник» Шамов, но если Егор в основном вылавливал мячи после неакцентированных ударов динамовцев, то Андрей несколько раз спасал свою команду, а отраженным при счете 1:1 пенальти буквально выбрал для обоюдоострой игры сценарий, который привел «Зенит» к победе, причем Лунев не только справился с ударом Вандерсона с «точки», но и героически совершил второй сэйв за секунду, справившись с добиванием бразильца.

Защитники

Илья Самошников («Рубин»)

Самошников приходил в «Рубин» из «Торпедо» зимой как левый защитник, но Леонид Слуцкий, жонглируя «фишками», нашел для Ильи место на правом фланге. Дебют на этой позиции состоялся в матче с «Уфой» и оказался удовлетворительным, раз против «Оренбурга» тренерский штаб оставил за Самошниковым позицию правого защитника. Нужно сказать, что в обоих матчах «Рубин» сыграл на ноль, а в победной игре с «Оренбургом» Илья царил на своей бровке, совершив 7 отборов при 8 попытках.

Игорь Дивеев ( ЦСКА )

После провального матча с «Зенитом» в обороне ЦСКА произошли перемены, сложилось сочетание Набабкин-Дивеев-Магнуссон, которое выдало третью подряд «сухую» игру. Дивеев играет в центре этого трио, а в Грозном молодой защитник был образцом спокойствия и уверенности, особенно на фоне беспечных коллег из «Ахмата»: Игорь выиграл несколько важных единоборств и отдал 96% точных передач.

Алексей Грицаенко («Тамбов»)

Когда «Тамбов» на исходе часа игры сравнял счет и тут же получил в ответ от Джордана Ларссона, многим подумалось, что отыграться во второй раз «волки» уже не смогут, однако защитник Грицаенко пошел на стандарт и сделал счет 2:2. Важнейший гол и игра в обороне без ошибок делают Алексея одним из главных героев гостевой победы над «Спартаком».

Данил Круговой («Уфа»)

Так уж вышло, что самым прытким левым защитником тура оказался вышедший на последние 15 минут в матче «Уфа» — «Урал» Данил Круговой. За четверть часа молодой защитник ни разу не ошибся в передаче, помог игравшей в меньшинстве «Уфе» усилить давление на редуты «Урала» и, наконец, своим последним пасом в игре помог Денису Терентьеву забить. Во многом благодаря стараниям Кругового «Уфа» ушла от поражения в добавленное ко второму тайму время.

Полузащитники

Даниил Уткин («Краснодар»)

Воспитанник «Краснодара» оказался частью проигравшей команды, но будет кощунством не отметить 20-летнего парня, отметившегося дублем в матче с «Зенитом». Второй гол дальним ударом вышел на загляденье. Эх, надо было Даниилу и пенальти дать пробить!

Никола Влашич ( ЦСКА )

Хорватский полузащитник набрал скорость в игре со «Спартаком»: очень хотел выиграть в дерби — и оформил победный дубль, сдержав обещание. Не сбавил скорость Влашич и в следующем матче, который ЦСКА выиграл с еще более убедительным счетом — 4:0. Никола поучаствовал в первых двух голах: отдал предголевой пас на Облякова, а потом забил и сам, после чего отошел немного в сторону и дал порезвиться партнерам. Качественная игра, причем не было ощущения, будто Влашич выложился на полную. В его колоде еще полно козырей.

Александр Каплиенко («Тамбов»)

Украинский полузащитник появился на поле «Открытие Арены» на последние полчаса игры со «Спартаком» и сыграл, возможно, самую большую роль в сенсационной победе «Тамбова»: во-первых, Каплиенко выполнил выверенную подачу со штрафного на голову Грицаенко — так счет стал 2:2. Во-вторых, именно Александр заработал пенальти, с которого Владимир Обухов забил победный мяч. А вот у Доменико Тедеско такого футболиста на скамейке не нашлось, Мирзов, Тиль и Понсе скорее ослабили игру.

Нападающие

Сердар Азмун («Зенит»)

Сердар Азмун — самый сильный форвард-стервятник в РПЛ , иранец регулярно забивает голы на чутье, на ошибках противников, использует суперспособность притяжения мяча. В ворота «Краснодара» Азмун отправил два мяча, причем в обоих случаях это не были созданные партнерами лично для него моменты: сначала Сердар подкараулил ошибку Газинского, а потом нашел мяч в сутолоке и запихнул его в ворота.

Евгений Луценко («Арсенал»)

Если давно не заглядывали в список бомбардиров РПЛ , то можете удивиться: Евгений Луценко забил 13 голов и делит с Сердаром Азмуном вторую строчку, впереди только Артем Дзюба. После отставки Черевченко с временным тренерским штабом туляки прервали серию из пяти поражений гостевой победой над «Динамо». Луценко забил победный мяч и выиграл кучу единоборств. Пикантности этой истории добавляет тот факт, что прошлым летом «бело-голубые» отпустили Луценко на все четыре стороны свободным агентом, а Евгений в Туле стал лучшим снайпером РПЛ по голам с игры. У Азмуна таких голов 12, у Шомуродова — 11, а у Дзюбы — только 9.

Артём Дзюба («Зенит»)

Но Артём, конечно, знаменит не только голами. И не только своими мерзкими шалостями в раздевалке. Дзюба в «Зените» — и швец, и жнец, и на дуде игрец. В матче с «Краснодаром» заработал пенальти, реализовал его и отдал голевую передачу, попутно выполнив свой нормальный объем черновой работы. В футбол Дзюба умеет, с этим не поспоришь.

Тренер

Вадим Евсеев («Уфа»)

«Тамбов» победил «Спартак», но это уже не подвиг: у «красно-белых» 7 домашних поражений в сезоне, один из худших результатов в РПЛ . «Ахмат» как-то командно рассыпался в середине второго тайма с ЦСКА , не было решающего тренерского вмешательства. Не вполне о тренерах и игра «Краснодара» с «Зенитом»: «быки» играли классно, но мастерство, опыт и уверенность футболистов решили в пользу «сине-бело-голубых».

Самой яркой тренерской работой тура считаю выступление Вадима Евсеева, который в концовке матча с «Уралом» сумел перестроить играющую вдесятером «Уфу» и вырвать ничью за минуту до конца. Гол придумали выпущенные на замену игроки: Данил Круговой отдал пас, а Денис Терентьев забил. Вот тут точно результат не изменился бы без работы тренерского штаба.