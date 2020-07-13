Сборная 28-го тура: преследователь Дзюбы и техничный Уткин

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вчера, 10:20

«Соккер.ру» собрал героев восьми клубов, которые отметились ударными футбольными действиями на выходных.

Вратарь

Матвей Сафонов («Краснодар»)

Шунин потащил непростой дальний удар в матче против «Крыльев Советов». Заболотный не всегда встречал сложные удары «Спартака» — всего три точных за игру, но не дал обороне запаниковать. Дюпин привычно собирал сэйвы – четыре штуки, но не все сложные. Однако отметим неожиданного героя-вратаря. «Краснодар» расправился с «Уралом» уверенно, но оборона «быков» привычно могла привезти голы на ровном месте. Сафонов потащил рикошет от своего, а потом еще парочку ударов. Спокойно и зрело сыграл молодой вратарь.

Защитники

Сергей Петров («Краснодар»)

У «Краснодара» почти все сыграли круто – разве что Рамирес может еще ярче работать. То есть здесь могли быть Фернандес, Газинский, Вандерсон или Берг, и появление каждого можно обосновать. Вот только «Урал» не показал максимум, а решение экспертов сделать Эль-Кабира игроком матча за три неточных удара до травмы – здоровья вингеру, не означает, что Петров был плох на фланге. Правые бэки в этом туре не были главными, но Петров сыграл качественно.

Миха Мевля («Сочи»)

Трудно понять, за какие такие заслуги Джикии отдали приз «Игрок матча», ведь Георгий играл за команду, по воротам которой «Сочи» не нанес ни одного точного удара за полтора часа – был только автогол Маслова. А вот «Спартак» совершил 16 подходов с ударами, так что у Мевли и его коллег по тройке в защите была работа. Причем в 12 случаях словенец вынес мяч от ворот, много раз вступал в отбор и борьбу. Атака «Спартака» недоработала, но Миха сыграл на уровне.

Иван Ордец («Динамо») – пас тура

Терехова из «Оренбурга», Аликина из «Уфы», Новосельцева из «Сочи» и Васина из ЦСКА можно отметить – не навредили своим командам, а Иван с Виктором еще и собрали статистику. Но Ордец не только помог закрыть самого опасного игрока «Крыльев Советов» — Глушенков проиграл Ивану один в один, да и Зиньковский не огорчил Шунина, но и вырезал шикарную диагональ на Филиппа перед пенальти. Без быстрого гола матч мог бы сложиться иначе, а так у «Динамо» три очка и «сухарь».

Дуглас Сантос («Зенит») – стабильность тура

Мистер Стабильность, уже который матч подряд выходит на левом фланге у «Зенита» — когда не нужен в опорной зоне, и в очередной раз Дуглас полезен и продуктивен. Против «Ахмата» именно его передача на Дриусси стала голевой – красивый кросс почти через все поле, хотя в защите цепкий бразилец тоже хорошо отработал. Толковый игрок, круто, что его нашли во второй Бундеслиге.

Полузащитники

Кристиан Нобоа («Сочи») – борец тура

Эквадорец работал на опыте. Конечно, не все подходы к воротам Заболотного смог перекрыть, но закрыл ровно столько передач, чтобы «Спартак» проиграл. Кристиан вернулся в основу «Сочи» и команда сразу стала взрослей, более зрелой и сбалансированной. А поскольку сидели в защите, к чему Нобоа с юности в РПЛ приучен, то не совсем удивительно, что на его счету дикие восемь отборов после десяти попыток – впечатляющее умение вернуть своей команде мяч.

Даниил Уткин («Краснодар»)

Дубль в ворота «Зенита» поднял Даниилу настроение, и хотя в прошлом туре он потерялся, в этом снова помог «горожанам». Сначала Уткин мог забить со штрафного, но Берг подставил голову и забрал себе верный гол после удара с нескольких метров. Потом хавбек «Краснодара» отрабатывал в середине поля – выигрывал воздух, отбирал мяч. А вишенкой на торте можно считать попытку Даниила забить гол пяткой спиной к воротам – попал в штангу, но было красиво.

Жоау Мариу («Локомотив»)

Грозненцы дома хорошо сыграли против смешанного состава «Зенита», а Олег Иванов выделялся – принес очки после ошибки голкипера соперника. Но если искать атакующего хавбека, который в этом туре тоже принес очки, тоже отдал голевую передачу, но при этом и бил по воротам, и создал шесть моментов за матч, то это будет Мариу. Португалец старается, ведь ищет себе новый клуб, вместе с Алексеем Миранчуком спасают «Локомотив» Николича. Голевой пас Жоау помог избежать домашнего поражения от «Уфы».

Остон Урунов («Уфа») – Азар тура

Узбекский хавбек провел активный матч. У него шесть обводок – невероятно много, особенно с учетом, что «Уфа» владела мячом лишь 25 % времени (все удачные финты гостей – на счету Урунова). Также у Остона есть игра в отборе, что понятно для команды Евсеева, полузащитник нанес три удара по чужим воротам, два были точными – каждый третий у «Уфы». Тактика Евсеева против «Локомотива» в целом сработала, могли победить, если бы не Фарфан. Урунова по делу наградили – девятнадцатилетний парень в хорошей форме.

Нападающие

Евгений Луценко («Арсенал»)

В тридцать три года Евгений, списанный «Динамо» за ненадобностью, выдал сказочный для себя сезон. Таранный форвард забил 15 мячей (без пенальти, в отличие от Дзюбы), из них большинство – головой. Принес победу над крепким «Тамбовом» на 84-й минуте матча, «Арсенал» остается в борьбе за место в Лиге Европы, куда может отправить шестая позиция. Евгений на выходных не был самым заметным, но оказался эффективным, один удар – три очка.

Федор Чалов ( ЦСКА )

Нападающего «армейцев» не пускали в штрафную Дюпина – вблизи от ворот команды Слуцкого сделал всего два касания мяча, зато Федор променял активность на эффективность в последних турах. Чалов нанес два удара и один из них стал голевым. Если бы не тот выстрел, то ЦСКА в итоге проиграл бы «Рубину» дома, ведь казанцы сравняли счет на 88-й минуте. Но Федора перестала подводить реализация, поэтому из антисборной перебрался в основную команду тура. Влашича тоже отмечаем за активность, но кто забил – тот выручил.



Главный тренер. Владимир Федотов («Сочи»)

Половина матчей тура – ничьи. Еще два – минимальные победы, седьмой – после двух голов с «точек» (нарушения были). А восьмой – победа «Краснодара» над «Уралом». Кто же из наставников поработал лучше всех? Тот, кто обыграл «Спартак», который не сыграл так уж плохо, как показалось раздосадованным фанатам, но «Сочи» Федотова правильно сыграл вторым номером – даже Кокорин работал в отборе. Как хотели – так работали, и получили три очка. На матче был Бердыев, но его скорее Газизов позовет в «Спартак», ведь менять Федотова в «Сочи» смысла нет, у него получается.

Возвращение тура. Джефферсон Фарфан («Локомотив»)

Эдер привычно разочаровал – и получит новый контракт, а старичок Фарфан не играл 14 месяцев, но вышел и забил гол, хотя вопрос по его контракту «открыт» по словам Кикнадзе. Мяч — локальный подвиг, но заслуживает быть отмеченным.

Признание ошибки. Алексей Матюнин

Что мешало судье матча «Сочи» — «Спартак» лично пойти посмотреть повтор эпизода с Понсе? Вот Матюнин в игре ЦСКА и «Рубина» при счете 1:0 в пользу команды Ганчаренко показал Кварацхелии желтую карточку за симуляцию, а потом пошел к монитору, увидел, что Обляков сыграл неаккуратно и очевидно зацепил ногу грузина в штрафной площади. Конечно, вингер «дорисовал» картину маслом для яркости, но фол был, а это пенальти. Матюнин не смотрел, что ЦСКА претендует на тройку, а сыграл по правилам. Такие эпизоды тоже отмечаем, судья отменил желтую карточку, повтор помог.

Праведный гнев тура. Валерий Карпин («Ростов»)

Приветствуем, когда важные вещи озвучивают участники футбольного процесса. Карпин высказался о разных правилах реакции на коронавирус в одном чемпионате: