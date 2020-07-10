Сборная 27-го тура. Сэйвы Дюпина и гол+пас Чалова

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сегодня, 21:14

«Соккер.ру» чествует лучших игроков очередного раунда РПЛ .

Вратарь

Юрий Дюпин («Рубин»)

У «Рубина» зрелищный вратарь, а оборона редко дает Юрию выходной, поэтому часто видим в его исполнении зрелищные матчи. Немало очков Дюпин завоевал для «Рубина» своими сэйвами, вот и в матче с «Краснодаром» постарался, отразив все семь ударов в створ своих ворот. Вандерсон, Сулейманов, Фернандеш, Кабелья, Вильена, Рамирес и Онугха проверили Дюпина по разу, но каждый только увидел сэйв вратаря и разочарованно выдохнул.

Защитники

Филип Уремович («Рубин»)

Второй тур подряд «Рубин» поставляет для символической сборной тура правого защитника, причем речь идет о двух разных футболистах — Самошникове и Уремовиче, а еще для каждого из них эта позиция не является родной. Илье привычнее на левом фланге, а хорвата мы привыкли видеть в центре, но в матче «Рубин» — «Краснодар» оба тренера, не сговариваясь, выставили своих лучших центрбеков справа в оборону (у «быков» на фланг ушел Мартынович). Уремович быстро освоился на непривычной позиции, хорошо проявил себя в борьбе и отметился голевой передачей в начале второго тайма.

Мурило Серкейра («Локомотив»)

Опытный Чорлука ошибался позиционно, неуверенно боролся, позволил себя обыграть Бакаеву в штрафной и совершил обрез в концовке, зато напарник Ведрана провел отличный матч: 5 отборов, 3 выигранных единоборства, 4 перехвата, 8 выносов — мощнейшая игра бразильца!

Алексей Никитин («Уфа»)

Вместе с Мурило в центре обороны должен сработаться воспитанник ЦСКА , ныне защищающий цвета «Уфы». Команда из столицы Башкирии вырвала волевую победу у «Ростова» на выезде, отсалютовав своему генеральному директору Шамилю Газизову, который отправился руководить «Спартаком». Алексей Никитин солидно отработал в обороне (единственный гол «Уфа» пропустила после стандарта), а во втором тайме сыграл ключевую роль в победной атаке, когда выкатил мяч Кротову под удар подошвой, лежа на газоне. Сориентировался и принес «Уфе» 3 очка.

Айртон («Спартак»)

Бразильский латераль «Спартака» провалил дерби с ЦСКА , в матче с «Тамбовом» привез на свои ворота голевую атаку необдуманным ударом по чужим воротам, но в игре с «Локомотивом» исправился. Это был настоящий Айртон: и быстрый, и настырный, и дриблингом пользовался часто и умело. «Ассист» записал на свой счет, причем выверенную подачу на Понсе выполнил «неродной» правой ногой.

Полузащитники

Денис Попович («Крылья Советов»)

Полузащитник «Крыльев Советов» — главная звезда матча с «Арсеналом», у Поповича три результативных действия, которые он собрал благодаря качественному исполнению стандартов. Подачи на головы Лысцову и Радоничу привели к первому и последнему голам волжан в матче, а свой мяч Денис забил шикарным прямым ударом со штрафного.

Денис Макаров («Рубин»)

Не могли не включить в символическую сборную Дениса Макарова, который во втором туре подряд приносит «Рубину» победы своими ударами. В матче с «Краснодаром» был лучшим на поле, еще в первом тайме опасные удары Макарова могли привести к голу, но забил Денис вскоре после перерыва при помощи рикошета, которые всегда приходят на помощь смелым и настырным футболистам.

Антон Зиньковский («Крылья Советов»)

Наравне с Поповичем из состава «Крылышек» нужно выделить Зиньковского. На этот раз Антон сыграл ярче своего товарища еще по «Чертаново» Максима Глушенкова, которому помог отметиться забитым мячом. Настырные диагональные смещения с мячом с левого фланга к центру, постоянная генерация угроз воротам «Арсенала» и 6 удачных обводок сделали Антона заметным участником встречи в Туле. Даже если Зиньковскому и его товарищам не удастся удержать «Крылья» в РПЛ , не сомневаюсь, что сам Антон продолжит выступления на высшем уровне.

Никола Влашич ( ЦСКА )

ЦСКА выиграл последние три матча с общим счетом 10:0, а Никола Влашич прописался в нашей символической сборной. В Оренбурге хорват сделал победный результат вместе с Федором Чаловым: в первом тайме ассистировал форварду, а на исходе часа игры сделал счет 2:0. Этого достаточно, чтобы попасть в число лучших игроков тура.

Нападающие

Федор Чалов ( ЦСКА )

Кажется, Федор Чалов возвращается. Молодой форвард долго «молчал», но в двух последних матчах забил по голу, которые придадут ему уверенности. Против «Оренбурга» открыл счет, а когда представилась подходящая возможность, вернул Николе Влашичу должок передачей пяткой.

Эсекель Понсе («Спартак»)

Аргентинец и в первом круге забил «Локомотиву», тогда «Спартак» выиграл 3:0, на этот раз «красно-белые» довольствовались ничьей, но Эсекель показал хороший футбол: не только забил, но и отлично проявил себя в единоборствах, ни разу не ошибся в передачах (11 из 11), активно прессинговал защиту «Локо» все отведенное ему на поле время.

Тренер

Вадим Евсеев («Уфа»)

«Уфа» вообще не проигрывает после рестарта РПЛ и уже второй матч подряд вырывает очки волевыми усилиями. В игре с «Уралом» в меньшинстве сравняли счет незадолго до финального свистка, а матч с «Ростовом» перевернули в свою пользу после 0:1 в первом тайме. Без своевременного и эффективного вмешательства тренерского штаба не обошлось: Урунов, Козлов и Кротов отлично вошли в игру и сыграли заметные роли в переломе игры, а Вячеслав забил победный мяч. «Уфа» уже шестая в турнирной таблице, выше «Спартака» и «Динамо».

Тренд тура: результативные замены

Не только Вадим Евсеев выпустил на замену форварда, который отметился забитым мячом. Сразу четыре результативных замены сделали тренеры, причем три из четырех голов оказались победными: Кротов в ворота «Ростова», Азмун в ворота «Сочи», Погребняк в ворота с «Динамо». Четвертым был нападающий «Крыльев Советов» Деян Радонич, который в матче с «Арсеналом» сделал счет 4:1.