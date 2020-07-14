Месси обсудит с Хави его назначение главным тренером «Барселоны»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси в ближайшее время встретится с наставником «Аль-Садда» Хави, пишет Cadena Ser.
Стороны обсудят возможное назначение испанского тренера на пост рулевого каталонского клуба. Недавно Хави рассказал о своем желании возглавить «сине-гранатовых». Если верить слухам, то в контракте 40-летнего специалиста есть пункт, позволяющий ему уйти в «Барселону».
А вот фанаты Барселоны этого не догоняют или не хотят догонять по причине того, что обвинять Месси в самоуправстве не гоже им, а вот найти кранего в лице Бартомеу это "верное решение"!
А вот фанаты Барселоны этого не догоняют или не хотят догонять по причине того, что обвинять Месси в самоуправстве не гоже им, а вот найти кранего в лице Бартомеу это "верное решение"!
Пеналду зря психовал и конфликтовал с тренерами вроде Бенитез? А Солари много дал? И в Барселоне похожая ситуация. Либо Хави, либо кто-то из вне, но топовый, харизматичный.
Пеналду зря психовал и конфликтовал с тренерами вроде Бенитез? А Солари много дал? И в Барселоне похожая ситуация. Либо Хави, либо кто-то из вне, но топовый, харизматичный.
Перес тоже купил Йовича, Азара, Ильярраменди, Джеймса Родригиса и многих других игроков кто был на слуху в тот момент, но они все не заиграли как хотелось бы и таких примеров тысячу, и от этого интеллект Переса не подвергается сомнению!
Вообще вы со стороны видите себя? Вы всех собак, из-за своих неудач спустили на Бартомеу, когда у вас игрок идет и договаривается о новом тренере, вместо того чтобы пахать на поле и приносить там пользу из которой и будет исходить все положение Барселоны.
Перес тоже купил Йовича, Азара, Ильярраменди, Джеймса Родригиса и многих других игроков кто был на слуху в тот момент, но они все не заиграли как хотелось бы и таких примеров тысячу, и от этого интеллект Переса не подвергается сомнению!
Вообще вы со стороны видите себя? Вы всех собак, из-за своих неудач спустили на Бартомеу, когда у вас игрок идет и договаривается о новом тренере, вместо того чтобы пахать на поле и приносить там пользу из которой и будет исходить все положение Барселоны.
Футбольный интеллект игрока опережает многих руководителей. Хотя на фоне слухов можно писать всё.
Футбольный интеллект игрока опережает многих руководителей. Хотя на фоне слухов можно писать всё.
В команде где нет дисциплины и порядка, шансы добьется успеха крайне малы!
В команде где нет дисциплины и порядка, шансы добьется успеха крайне малы!