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Месси обсудит с Хави его назначение главным тренером «Барселоны»

14 июля 2020, 09:46

Форвард «Барселоны» Лионель Месси в ближайшее время встретится с наставником «Аль-Садда» Хави, пишет Cadena Ser.

Стороны обсудят возможное назначение испанского тренера на пост рулевого каталонского клуба. Недавно Хави рассказал о своем желании возглавить «сине-гранатовых». Если верить слухам, то в контракте 40-летнего специалиста есть пункт, позволяющий ему уйти в «Барселону».

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Знатог
Знатог ответ cska vperiod (раскрыть)
16 июля в 06:26
Так гном не простой, а волшебник.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответ NGYRZ (раскрыть)
15 июля в 11:08
В течении месяца фанаты Реала проявляли негативные эмоции к Пересу, потом отходили. Фанаты Барселоны избалованы и кризис особо не видели, поэтому не могут быстро смириться.
NGYRZ
NGYRZ ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
14 июля в 17:44
Роббена не знаю, но вот Кака реально пример того, как Перес заплатил столько денег игроку с золотым мячом, в самом расцвете сил и тот не заиграл, и ни один человек из стана фанатов Реала и слово не сказал Пересу, посколько Перес и никто другой не ясновидящий, чтобы знать будущее!

А вот фанаты Барселоны этого не догоняют или не хотят догонять по причине того, что обвинять Месси в самоуправстве не гоже им, а вот найти кранего в лице Бартомеу это "верное решение"!
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответ Agamaga (раскрыть)
14 июля в 17:21
По просьбе Месси прогнали Неймара, аха-ха.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответ NGYRZ (раскрыть)
14 июля в 17:19
Перес покупал Роббена, Кака и ничего страшного не произошло.
Agamaga
Agamaga ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
14 июля в 17:10
Месси лучше остальных понимает, кто нужен команде. Он человек футбола!
Agamaga
Agamaga ответ NGYRZ (раскрыть)
14 июля в 17:07
А каким боком Месси виновник бед Барселоны? На счёт зарплаты он оправдывает голами и ассистами, но валить все неудачи на одного игрока - это глупо! Бартомеу не может найти толкового тренера. У Реала тоже были посредственные тренеры с которыми они не могли выиграть турниры, пока не пришёл Зидан.
Пеналду зря психовал и конфликтовал с тренерами вроде Бенитез? А Солари много дал? И в Барселоне похожая ситуация. Либо Хави, либо кто-то из вне, но топовый, харизматичный.
NGYRZ
NGYRZ ответ Beka_byaka (раскрыть)
14 июля в 17:00
Да ты что?! А как Бартомеу мог знать, как тот или иной игрок заиграет в Барселоне!
Перес тоже купил Йовича, Азара, Ильярраменди, Джеймса Родригиса и многих других игроков кто был на слуху в тот момент, но они все не заиграли как хотелось бы и таких примеров тысячу, и от этого интеллект Переса не подвергается сомнению!

Вообще вы со стороны видите себя? Вы всех собак, из-за своих неудач спустили на Бартомеу, когда у вас игрок идет и договаривается о новом тренере, вместо того чтобы пахать на поле и приносить там пользу из которой и будет исходить все положение Барселоны.
Beka_byaka
Beka_byaka
14 июля в 15:49
Там очередная тысячная новость о возвращении Неймара в Барселону появилась. Надо бы там тоже поспорить. Читали??
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответ Beka_byaka (раскрыть)
14 июля в 15:38, ред.
Причем тут трансферы? Купили то, что доступно на рынке.
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Керосинщик против Князя (раскрыть)
14 июля в 15:33
Да еслибы у этого бортомеу был хоть малейший интеллект, не раскупилбы весь этот бесполезный мусор
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя ответ Agamaga (раскрыть)
14 июля в 15:29
Откуда вам знать, что у Месси интеллект выше чем у Бартомеу?
Beka_byaka
Beka_byaka
14 июля в 15:27
Полный бред желтого цвета.... И столько негатива. Вы что реально верите что это на самом деле так??? Ахахахаха
Alex12357
Alex12357
14 июля в 14:01, ред.
Это до чего нужно дойти ,чтобы какой-то Аргентинский проходимец указывал руководству и назначал тренера,это воздествие короновируса.
Стеллс
Стеллс
14 июля в 13:43
Ну я читал,что Роналду(когда он был в Реале) встретится с Зиданом,чтобы обсудить проблемы команды.Это же журналюги.
Agamaga
Agamaga
14 июля в 13:38
Бартомеу пригласил Сетьена, Месси хочет Хави, разница велика! В команде кроме Лео некому головой думать.
Футбольный интеллект игрока опережает многих руководителей. Хотя на фоне слухов можно писать всё.
sir_Alex
sir_Alex ответ Nekit92 (комментарий удален) (раскрыть)
14 июля в 13:25
Уже давно.
NGYRZ
NGYRZ
14 июля в 12:10
Это просто позор для руководства Барселоны, удар ниже некуда, чтобы игрок ходил и договаривался о новом тренере!

В команде где нет дисциплины и порядка, шансы добьется успеха крайне малы!
abramjan
abramjan
14 июля в 11:38
На самом деле сделали из великого клуба шапито и посмешище для всего мира..
abramjan
abramjan
14 июля в 11:37
Надо обсудить сколько раз в интервью Хави должен упомянуть что безмерно счастлив быть тренером гнома)
cska vperiod
cska vperiod
14 июля в 11:30
Я охреневаю, гном играющий президент такого ещё не было.
kotmyshka
kotmyshka
14 июля в 11:30
Интересно, что будет дальше...
Lucky luciano
Lucky luciano
14 июля в 11:22
пахан решает все дела
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
14 июля в 11:05
Месси молодец,так и надо гасить Бартомеу открыто.
DXTK
DXTK
14 июля в 11:05
Месси такой - Хави вернись на поле, я без тебя и Иньесты ничего не могу в ЛЧ)))) аха-ах-ах......
barcamilan
barcamilan
14 июля в 10:58
пора избавиться от месси, обнаглел
112910415
112910415
14 июля в 10:42
решайся, тренер !
berda2003
berda2003
14 июля в 10:37
это тоже самое, если бы чадов, оставил ганчаренко гл. тренером т.н. "армейцев"...
311
311
14 июля в 10:31
Месси бармалея подсадил уже, но если вдруг снова будут критиковать политику клуба, быстро переобуется обратно!)
ДАША Д
ДАША Д
14 июля в 10:31
Понятно, что нужно получить благословение футбольного бога.
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