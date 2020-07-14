Месси обсудит с Хави его назначение главным тренером «Барселоны»

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14 июля 2020, 09:46

Форвард «Барселоны» в ближайшее время встретится с наставником «Аль-Садда» Хави, пишет Cadena Ser.

Стороны обсудят возможное назначение испанского тренера на пост рулевого каталонского клуба. Недавно Хави рассказал о своем желании возглавить «сине-гранатовых». Если верить слухам, то в контракте 40-летнего специалиста есть пункт, позволяющий ему уйти в «Барселону».