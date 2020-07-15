Ал. Миранчук: «Если с Европой не срастётся, буду играть здесь»

Полузащитник «Локомотива» в эфире программы «Футбол России» прокомментировал трансферные слухи об интересе к нему от разных клубов Европы.

— Честно скажу, что стал меньше следить за такими новостями. Не то чтобы мне неинтересно, я просто стал отдалён от этого всего. Но, конечно же, до меня все эти новости доходят. В России мало игроков, которые уезжают за границу, поэтому и ажиотаж такой происходит. Когда есть шанс попробовать себя там, тогда возникает ажиотаж вот этого всего. Так как подобное происходит редко — начинается много разговоров.

С Федей Смоловым разговаривал пару дней назад, да и периодически мы общаемся. Если судьба сложится так, что мне придётся уехать, то Федя сказал, что я могу смело обратиться. Ему есть что подсказать. Пока не конкретизировали.

— Вот что мне пересказали из разговоров разных агентов: Миранчука приглашают в Англию, он говорит: «Нет, я в этот чемпионат не поеду». Миранчука приглашают в «Фиорентину», а он: «Не знаю, город нравится, а клуб не очень». Приходится так выбирать?

— Это вызывает смех. Я не кричу так об этом, я говорю свои желания. У каждого ребёнка есть свои мечты, и получается, что я сам себе противоречу, говоря: «Нет, туда я не поеду, там не буду играть». Повторюсь: у меня есть контракт, я наслаждаюсь им здесь. Не хочу загадывать на какое-то будущее или ближайшее будущее. Я полагаюсь на судьбу. Если что-то не срастётся, то буду играть здесь и получать удовольствие здесь.

Почему на меня такой спрос? Есть скауты, которые специализируются на том, чтобы увидеть какие-то качества в футболисте и помочь их клубу. И люди видят, что я могу расти и прогрессировать. В том числе, когда видят статистику — сколько забил, сколько отдал, то и интерес становится выше.