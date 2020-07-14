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Уткин: «Сильно жалею, что назвал Савина глупым. Им движет не ум, а сердце»

14 июля 2020, 22:12

Известный блогер и журналист Василий Уткин отреагировал на новый выпуск Youtube-канала экс-футболиста Евгения Савина «Красава», который посвящен проблеме здоровья футболистов. Савин пообщался с близкими людьми умершего футболиста «Казанки» Иннокентия Самохвалова

Вот я сказал тут о Красаве, что он как бы глупый. Это была очень неудачная формулировка, я о ней сильно сожалею. Но что сказано, то сказано.

В общем-то я имел в виду, что не ум им движет и не ум там главное. У него – эмоция и сердце. Он такой, что ему хочется сопереживать.

Он поэтому и воспринимает телевидение как инструмент. Воссоздания футбола в Осетии (все не так, но он так чувствует), помощи кому-то, решения проблем (как в прошлый раз во Владивостоке, например).

Для нас, журналистов par exellence, отстраненность – часть профессии. Нет, это не черствость, это такой же инструмент, просто другой. Журналистика вообще про факты, это игра ума. А журналистика как средство – этого сторонишься, это опасно, так заиграешься, почувствуешь себя демиургом; а мы же не врачи, мы боль. Герцен сказал, первый русский журналист.

А он пытается быть именно и болью, и врачом. Большая редкость. Сейчас другого такого нет.

Посмотрите выпуск.

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Все комментарии
RamonCSKA
RamonCSKA
15 июля в 08:33
Видимо бабло за. интеграцию получил
VAN ARM
VAN ARM
15 июля в 07:31
вот такой он разносторонний но сущности это не меняет))))))))))))))
112910415
112910415
15 июля в 04:58
молодец, Василий!
живой человек, с мыслями и чувствами
Adonius
Adonius
15 июля в 00:14
Уткин пургу понес, наверное, в тарасовке отобедал.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
15 июля в 00:00
Он сейчас похвалил Савина...или поругал ??
minai
minai
14 июля в 22:54, ред.
Он просто бухой, как всегда.
Сп62
Сп62
14 июля в 22:49, ред.
Прочитайте ещё раз и поймёте. Вася оправдался по делу.
Leha-ha50
Leha-ha50
14 июля в 22:46
Похоже ВАся пока говорил , сам запутался, мысль ушла.
Glyba
Glyba
14 июля в 22:32
Жирный скачала скажет, потом думает.
For56tas
For56tas
14 июля в 22:28
Опять ерунду какую-то гонит.
STVA 1
STVA 1 ответ Вова Туземец (раскрыть)
14 июля в 22:25
Я вот тоже не пойму! Что сказал Вася!?
Вова Туземец
Вова Туземец
14 июля в 22:22
Васю не поймёшь. То ли подколол, то ли похвалил.
311
311
14 июля в 22:20
Поставь дизлайк и успокойся!)
beefs
beefs
14 июля в 22:13
Вася, что случилось?
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