Уткин: «Сильно жалею, что назвал Савина глупым. Им движет не ум, а сердце»

Известный блогер и журналист Василий Уткин отреагировал на новый выпуск Youtube-канала экс-футболиста «Красава», который посвящен проблеме здоровья футболистов. Савин пообщался с близкими людьми умершего футболиста «Казанки» .

Вот я сказал тут о Красаве, что он как бы глупый. Это была очень неудачная формулировка, я о ней сильно сожалею. Но что сказано, то сказано.

В общем-то я имел в виду, что не ум им движет и не ум там главное. У него – эмоция и сердце. Он такой, что ему хочется сопереживать.

Он поэтому и воспринимает телевидение как инструмент. Воссоздания футбола в Осетии (все не так, но он так чувствует), помощи кому-то, решения проблем (как в прошлый раз во Владивостоке, например).

Для нас, журналистов par exellence, отстраненность – часть профессии. Нет, это не черствость, это такой же инструмент, просто другой. Журналистика вообще про факты, это игра ума. А журналистика как средство – этого сторонишься, это опасно, так заиграешься, почувствуешь себя демиургом; а мы же не врачи, мы боль. Герцен сказал, первый русский журналист.

А он пытается быть именно и болью, и врачом. Большая редкость. Сейчас другого такого нет.

Посмотрите выпуск.