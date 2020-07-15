ФНЛ: «Проекты календарного плана уже разосланы клубам»

Президент ФНЛ Игорь Ефремов заявил, что руководство лиги составило календарь турнира на следующий сезон.

Проекты календарного плана разосланы клубам. Более подробно эта тема будет обсуждаться 17 июля на заседании комитета профессионального футбола РФС . Возможно, после него уже будет официальная информация. Сейчас календарный план составлен на 22 команды, 23 июля проект календаря должен быть одобрен на общем собранием ФНЛ , а днем позже утвержден исполнительным комитетом РФС .