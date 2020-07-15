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ФНЛ: «Проекты календарного плана уже разосланы клубам»

15 июля 2020, 15:42

Президент ФНЛ Игорь Ефремов заявил, что руководство лиги составило календарь турнира на следующий сезон.

Проекты календарного плана разосланы клубам. Более подробно эта тема будет обсуждаться 17 июля на заседании комитета профессионального футбола РФС. Возможно, после него уже будет официальная информация. Сейчас календарный план составлен на 22 команды, 23 июля проект календаря должен быть одобрен на общем собранием ФНЛ, а днем позже утвержден исполнительным комитетом РФС.

Для ритмичного календаря должно быть четное количество участников, сейчас есть необходимость выбрать 22-ю команду. Вопрос в стадии решения находится в компетенции РФС. Необходимую лицензию имеют три клуба.

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Пердив зовет
Пердив зовет
18 июля в 07:21
Нам уже прислали, спасибо!!!
Bikcon
Bikcon
15 июля в 17:22
В тарасовку тоже отправили перспективный план.
Литейный 4
Литейный 4
15 июля в 16:54
    Армейская душа
    Армейская душа
    15 июля в 16:31
    Неправда - Федун ничего не получал
    vebas8u3q5du
    vebas8u3q5du
    15 июля в 15:43
    Это очень хорошо
    sihafazatron
    sihafazatron
    15 июля в 15:43
    Спартаку наверно тоже прислали
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