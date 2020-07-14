Матч «Крылья Советов» — «Краснодар» перенесен из-за жары

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14 июля 2020, 11:08

Сообщается, что матч 29-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Краснодар» перенесен на более позднее время из-за жаркой погоды в Самаре.

Изначально встреча должна была начаться в 16:00 по мск, однако было принято решение перенести игру на два часа позже — на 18:00 по мск.