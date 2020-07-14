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Матч «Крылья Советов» — «Краснодар» перенесен из-за жары

14 июля 2020, 11:08
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)0 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Сообщается, что матч 29-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Краснодар» перенесен на более позднее время из-за жаркой погоды в Самаре. 

Изначально встреча должна была начаться в 16:00 по мск, однако было принято решение перенести игру на два часа позже — на 18:00 по мск. 

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
14 июля в 13:05
Рубка должна получиться знатная:одни в Лигу Чемпионов хотят, другие вылетать не хотят.
Союзник противников
Союзник противников
14 июля в 12:20
Пора организовать "Ночную Лигу футбола"! Стоп,отменяю предложение, иначе туда,ошибившись,начальники заявятся.Подумают,что там Путин будет.
Obdulio Varela
Obdulio Varela
14 июля в 12:11
Это правильно
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
14 июля в 11:37
Ладно хоть на часы перенесли, а не на другую дату.
Хотя у быков уже всё забито. Вот им на финише не позавидуешь Почти все, кроме кубковых бойцов, отдыхать неделю будут. А Краснодар нет. В этом отношении ему придётся тяжелее всех в борьбе за ЛЧ.. Итем не менее пожелаю им удачи в этой борьбе. Знали на что шли, благородство окупится с лихвой...
Андрей Вишняков
Андрей Вишняков
14 июля в 11:35
Так это нормально.
cska vperiod
cska vperiod
14 июля в 11:32
Переносить время не так страшно и даже разумно.
112910415
112910415
14 июля в 11:11
и всё равно о прохладе говорить не приходится ...
oFANATo
oFANATo
14 июля в 11:09
Началось в деревне утро
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