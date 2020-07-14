Матч «Крылья Советов» — «Краснодар» перенесен из-за жары

Сообщается, что матч 29-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Краснодар» перенесен на более позднее время из-за жаркой погоды в Самаре.
Изначально встреча должна была начаться в 16:00 по мск, однако было принято решение перенести игру на два часа позже — на 18:00 по мск.
Хотя у быков уже всё забито. Вот им на финише не позавидуешь Почти все, кроме кубковых бойцов, отдыхать неделю будут. А Краснодар нет. В этом отношении ему придётся тяжелее всех в борьбе за ЛЧ.. Итем не менее пожелаю им удачи в этой борьбе. Знали на что шли, благородство окупится с лихвой...
Хотя у быков уже всё забито. Вот им на финише не позавидуешь Почти все, кроме кубковых бойцов, отдыхать неделю будут. А Краснодар нет. В этом отношении ему придётся тяжелее всех в борьбе за ЛЧ.. Итем не менее пожелаю им удачи в этой борьбе. Знали на что шли, благородство окупится с лихвой...