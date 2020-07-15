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Федотов: «VAR правильно отменил пенальти в матче „Спартака“ с „Ахматом“»

15 июля 2020, 18:59
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал отмену пенальти арбитром Алексеем Сухим в матче 29-го тура РПЛ «Спартак» — «Ахмат» (0:0, идёт первый тайм).

На 26-й минуте защитник «Спартака» Айртон упал в чужой штрафной после контакта с соперником. Сначала арбитр Сухой назначил пенальти в ворота гостей, но затем после просмотра отменил решение, указав, что фол был до штрафной.

Это не пенальти, так как фол был до штрафной. VAR правильно отменил пенальти и назначил штрафной. Непонятно только, почему он не пошёл смотреть эпизод после того, как ВАР ему всё сказал в ухо.

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Все комментарии
112910415
112910415
16 июля в 05:19
Федотову можно доверять.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Заполярный (раскрыть)
15 июля в 21:43
    cska vperiod
    cska vperiod
    15 июля в 21:35
    Надо, чтобы это прочитал шумурнов.
    Заполярный
    Заполярный ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    15 июля в 21:16
      Заполярный
      Заполярный ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
      15 июля в 21:13
      Левые пенки. Нам не только левые но и 1000000000000% не ставят.
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев
      15 июля в 20:33
      Нам левые пенки не нужны ! А ,с другой стороны , почему бы и нет ? ))))
      Lucho Gonzalez
      Lucho Gonzalez
      15 июля в 19:30
      Не привыкли спартачи, что им теперь почти не подсуживают
      Columb
      Columb
      15 июля в 19:20
      Опять спартак засуживают.
      Вова Туземец
      Вова Туземец
      15 июля в 19:17
      Так только спартачи оспаривают.
      alexgurzan
      alexgurzan ответ cska vperiod (раскрыть)
      15 июля в 19:17
      Троллинг отдельных футбольных персон допустим, но правило про арго всё равно будет работать.
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      15 июля в 19:12
      Тедеска будет недоволен. Опять будет говорить , что кто то "киллера" нанял.
      cska vperiod
      cska vperiod ответ alexgurzan (раскрыть)
      15 июля в 19:11
      Ок, я вас понял. Недавно также скрыли коммент со словом "хрющатник" тогда кстати в общении с Вами мне обьяснили, что это слово троллинг всего клуба, что недопустимо а вот отдельного персонажа то есть игрока или тренера можно назвать, просто хочу понять эти границы, чтобы впредь не нарываться. В любом случае спасибо.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      15 июля в 19:04
      Спартак признает ВАР только в случае , если решение в его пользу.
      Legend 6
      Legend 6
      15 июля в 19:02
      А гол? Правильно отменил?
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