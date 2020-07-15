Федотов: «VAR правильно отменил пенальти в матче „Спартака“ с „Ахматом“»

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал отмену пенальти арбитром Алексеем Сухим в матче 29-го тура РПЛ «Спартак» — «Ахмат» (0:0, идёт первый тайм).
На 26-й минуте защитник «Спартака» Айртон упал в чужой штрафной после контакта с соперником. Сначала арбитр Сухой назначил пенальти в ворота гостей, но затем после просмотра отменил решение, указав, что фол был до штрафной.
Это не пенальти, так как фол был до штрафной. VAR правильно отменил пенальти и назначил штрафной. Непонятно только, почему он не пошёл смотреть эпизод после того, как ВАР ему всё сказал в ухо.