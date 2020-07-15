Федотов: «VAR правильно отменил пенальти в матче „Спартака“ с „Ахматом“»

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15 июля 2020, 18:59

Арбитр Игорь Федотов прокомментировал отмену пенальти арбитром Алексеем Сухим в матче 29-го тура РПЛ «Спартак» — «Ахмат» (0:0, идёт первый тайм).

На 26-й минуте защитник «Спартака» Айртон упал в чужой штрафной после контакта с соперником. Сначала арбитр Сухой назначил пенальти в ворота гостей, но затем после просмотра отменил решение, указав, что фол был до штрафной.