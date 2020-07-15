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Стали известны результаты расследования РФС в отношении Лапочкина

15 июля 2020, 11:03

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал о результатах внутреннего расследования в отношении арбитра Сергея Лапочкина.

Мы завершили внутреннее расследование в отношении арбитра Сергея Лапочкина. Он прошёл проверку на полиграфе, по её итогам никаких вопросов к нему нет. Хочу поблагодарить Сергея за понимание и содействие. В ходе реализации судейской реформы мы продолжим работу по защите репутации наших арбитров.

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Все комментарии
marse
marse
16 июля в 15:34, ред.
    Gahi
    Gahi
    15 июля в 18:00
    А судьи кто?
    Супервайзер
    Супервайзер
    15 июля в 15:48
    - Чем отличается честный арбитр от нечестного?
    - Честный не перепродается.
    ))
    Z. Kramer
    Z. Kramer
    15 июля в 15:23
    А тех, кто проводил проверку, в УЕФА потом проверять будут?
    RIR68
    RIR68
    15 июля в 15:05
    Лампочкин не причастен к воровству денег у Тедески)))
    berda2003
    berda2003
    15 июля в 14:49
    чист, как слеза младенца... сказал хачатурян и заплакал... это были слёзы счастья и гордости за проведенную работу по отмы…. пардон, чистоту футбольных арбитров.
    Тага Дага
    Тага Дага
    15 июля в 14:34
    😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 чистота.
    kolpankolpan
    kolpankolpan
    15 июля в 13:57
    Полиграф полиграфыч ответит--смотря как вопрос сформировать.У чиновников давно принят в работу полиграф.Что-то не слышал об уволенных---все честные.Какое счастье.
    Pashok00786
    Pashok00786
    15 июля в 13:35
    вот гаденышь...выкрутился))
    Багров-брат
    Багров-брат
    15 июля в 13:22, ред.
    Пока местные собачатся на тему, кому же подыгрывает судейский корпус, те спокойненько рубят капусту без любых клубных пристрастий. Это просто моё предположение, без всяких теорий заговоров...)))
    Багров-брат
    Багров-брат ответ тумба-юмба (раскрыть)
    15 июля в 13:18
    Почему то не удивительно, что именно "народные" гуськом ходят за Завальным, и верят в любые его выкидыши...))) Это же главный футбольный специалист и эксперт...)))
    МиХаХа
    МиХаХа
    15 июля в 13:18
    Для Лапочкина в зале славы Спартака закрепили местечко как главному герою Спартака. Рекордсмен по очкам за кб.
    Супервайзер
    Супервайзер
    15 июля в 13:17
    «Мы завершили внутреннее расследование в отношении арбитра Сергея Лапочкина. Он прошел проверку на полиграфе, по ее итогам никаких вопросов к нему нет. Хочу поблагодарить Сергея за понимание и содействие», — заявил Хачатурянц «Чемпионату».

    На прошлой неделе сообщалось, что УЕФА подозревает Лапочкина в игре на спортивном тотализаторе и арбитру грозит пожизненное отстранение за ставки на количество желтых карточек в международных матчах. Комитет союза по этике планировал рассмотреть дело российского судьи в начале недели.

    Во вторник о проверке Лапочкина на полиграфе сообщил журналист Нобель Арустамян. Он отметил, что тест не был связан с информацией об игре арбитра на тотализаторе.
    Теперь УЕФА необходимо проверить на полиграфе тех, кто проводил проверку на полиграфе Лапочкина.
    Все эти ребята - честные исполнители воли нашего футбольного бога, действующего от лица и по поручению общероссийского бога. Действовали они по старому доброму принципу: ни слова правды, ни грамма объективности, никто им не указ, кроме начальства.
    А, если копейку к тому же заработали на тотализаторе, так что ж здесь плохого?
    Вова Туземец
    Вова Туземец
    15 июля в 13:13
    Федун своих не бросает. Слишком много в него вложил, чтобы вот так просто сдать.
    Весёлый могильщик
    Весёлый могильщик
    15 июля в 13:11
    Обнаглел Лапочкин. В открытую тащил Спартак.
    Против_всех
    Против_всех
    15 июля в 13:04
    Российские судьи - кристальной чистоты люди, особенно питерские!!! Не сметь марать их ангелоподобие, своими грязными лапами!
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    15 июля в 13:03
    Ворон Ворону глаз не......))). Расследователи нашлись...))).
    Против_всех
    Против_всех
    15 июля в 13:01
    Руки прочь, от ОПГ "Дюковские"!!!
    тумба-юмба
    тумба-юмба
    15 июля в 12:55
    Навальный про питерских уже десяток расследований сделал.И что,кого то посадили.Нет.Сказали что всё нормально.Как сказал пу,мы своих не сдаём.Вот и в этот раз,питерского судейку не сдали.Только потом удивляемся,почему наших спортсменов дисквалифицируют.
    Grey33
    Grey33
    15 июля в 12:51
    У Федуна чёрная полоса.
    zzz-
    zzz-
    15 июля в 12:50
    все что на ставках сделал пришлось за полиграф отдать...
    Ravshan878
    Ravshan878
    15 июля в 12:43
    Ара - жан всех убедил. Лапочкин лапу не берёт.Он чистый и пушистый, как белый медведь.
    pomor 445
    pomor 445
    15 июля в 12:38
    Представляться гонимым выгодно со всех сторон: если победишь, то герой, преодолевший все гонения; если нет, то затравили.
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
    15 июля в 12:38
    - Вот много у тебя денег, и что ты будешь делать?
    "Куплю всех" - л.федун
    makkie
    makkie ответ cska1948 (раскрыть)
    15 июля в 12:28, ред.
    Интересно... а когда при Егорове якобы засуживали цска, вы так же возмущались праведным гневом. А Гинер даже предлагал Егорову стреляться.
    Выходит, одним можно критиковать судейство, а другим нельзя? Двойные стандарты!
    спартак 1987
    спартак 1987
    15 июля в 12:27
    люблю свою родину и страну и умру за неё если надо будет! а вот за это гос-во мне стыдно...
    КЭТиК
    КЭТиК
    15 июля в 12:27
    Похоже полиграф тоже подкупили.
    ДСА
    ДСА
    15 июля в 12:25
    Судьи уже научились обходить полиграф.
    Литейный 4
    Литейный 4 ответ МиХаХа (раскрыть)
    15 июля в 12:23
    Все судьи харчуются у федуна. Просто у Лапочкина вместо ложки чумичка. Гыгыгы
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    15 июля в 12:22
    Технично убрали Ростов, Спартак с конкурентов).
    Красавцы...!
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