Стали известны результаты расследования РФС в отношении Лапочкина

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал о результатах внутреннего расследования в отношении арбитра Сергея Лапочкина.
Мы завершили внутреннее расследование в отношении арбитра Сергея Лапочкина. Он прошёл проверку на полиграфе, по её итогам никаких вопросов к нему нет. Хочу поблагодарить Сергея за понимание и содействие. В ходе реализации судейской реформы мы продолжим работу по защите репутации наших арбитров.
- Честный не перепродается.
))
- Честный не перепродается.
))
На прошлой неделе сообщалось, что УЕФА подозревает Лапочкина в игре на спортивном тотализаторе и арбитру грозит пожизненное отстранение за ставки на количество желтых карточек в международных матчах. Комитет союза по этике планировал рассмотреть дело российского судьи в начале недели.
Во вторник о проверке Лапочкина на полиграфе сообщил журналист Нобель Арустамян. Он отметил, что тест не был связан с информацией об игре арбитра на тотализаторе.
Теперь УЕФА необходимо проверить на полиграфе тех, кто проводил проверку на полиграфе Лапочкина.
Все эти ребята - честные исполнители воли нашего футбольного бога, действующего от лица и по поручению общероссийского бога. Действовали они по старому доброму принципу: ни слова правды, ни грамма объективности, никто им не указ, кроме начальства.
А, если копейку к тому же заработали на тотализаторе, так что ж здесь плохого?
На прошлой неделе сообщалось, что УЕФА подозревает Лапочкина в игре на спортивном тотализаторе и арбитру грозит пожизненное отстранение за ставки на количество желтых карточек в международных матчах. Комитет союза по этике планировал рассмотреть дело российского судьи в начале недели.
Во вторник о проверке Лапочкина на полиграфе сообщил журналист Нобель Арустамян. Он отметил, что тест не был связан с информацией об игре арбитра на тотализаторе.
Теперь УЕФА необходимо проверить на полиграфе тех, кто проводил проверку на полиграфе Лапочкина.
Все эти ребята - честные исполнители воли нашего футбольного бога, действующего от лица и по поручению общероссийского бога. Действовали они по старому доброму принципу: ни слова правды, ни грамма объективности, никто им не указ, кроме начальства.
А, если копейку к тому же заработали на тотализаторе, так что ж здесь плохого?
"Куплю всех" - л.федун
"Куплю всех" - л.федун
Выходит, одним можно критиковать судейство, а другим нельзя? Двойные стандарты!
Выходит, одним можно критиковать судейство, а другим нельзя? Двойные стандарты!
Красавцы...!
Красавцы...!